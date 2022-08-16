台美21世紀貿易倡議啟動談判 專家：走向FTA第一步

（德國之聲中文網）美國貿易代表署（USTR）於當地時間週三（8月17日）晚間宣佈，與台灣正式啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在新聞稿中表示，美國貿易代表署與台灣在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下啟動談判，這將深化美台貿易投資關係、推進雙方基於共享價值的共同貿易優先事項，並為勞工企業促進創新、具包容性的經濟成長。

台灣行政院經貿談判辦公室則發新聞稿稱，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。

為台美FTA揭序幕

台灣行政院經貿總談判代表、政務委員鄧振中週一（15日）曾向台灣媒體透露，台美雙方預計9月展開第一次會議，年底前會有小範圍成果，最快明年能完成談判，並以簽署自由貿易協定（FTA）為終極目標。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳在接受德國之聲採訪時表示，他認為「台美21世紀貿易倡議」確實可視為台美FTA的序曲，也是台灣經貿20多年來的重要突破。

李淳解釋，一個完整的自由貿易協定可以分成3個部分：貿易規則、關稅削減以及服務業和投資等的開放。目前台美倡議提到的11項領域屬於貿易規則，形同「啟動了FTA三分之一的部分。」

他指出，當前美國政府與商界都不支持傳統的FTA，其經貿政策已經不重視市場開放，而是強調回流，「認為自由貿易只會剝奪美國的就業機會」，因此美國「現在都改採一個作法，就是先談美國現在有興趣、且願意談的所謂貿易規則的部分。」。

李淳續指，從美國近幾年在《​跨太平洋夥伴全面進步協定​》（CPTTP），或是與加拿大、墨西哥簽署的《美國－墨西哥－加拿大協議》（USMCA）等，內容都與此次的台美倡議「非常一致」。這意味著，這些是「美國過去在簽署推動FTA裡面，最關心的章節。」

「從今天公布的文件也可以確定，這些就是美國談FTA的重點，方向也一致。」李淳表示。

建立印太新秩序

不少分析指出，美國雖未將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）的首輪名單，但仍以類似的「台美21世紀倡議」作為替代。台美倡議被稱作「歷史性的突破」，也引來北京強烈批評。中國外交部發言人趙立堅曾表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

李淳告訴德國之聲，「台美21世紀貿易倡議」與「印太經濟框架」兩個內容「是非常類似的」，「可以看得出來它（美國）有一個塊是所謂建立新的貿易秩序，或是新的貿易規則。」

李淳指出，這顯示美國希望能重返規則制定的領導地位。此外，拜登政府在今年2月公佈的印太戰略內容很明白地指出，中國崛起破壞了很多規則，從美國的角度來說，美國的印太戰略本質上就是要防中、或甚至是與中國戰略競爭的一個工具，「（這些針對中國）我想應該是毫無疑問的。因為美國的印太經濟架構，是美國印太戰略的一部分。」

不過李淳也補充，抗中與否多國都想淡化，包含台灣在內未必想要那麼突顯抗中，不過「這個規則的方向是符合台灣利益的」。

談判內容的兩大焦點

根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。

台灣行政院經貿總談判代表鄧振中早前提到，在11項議題當中，容易達成協議的如貿易便捷化等，有可能會在首次談判時先處理。

李淳告訴德國之聲，「貿易便捷化」是對台灣最有利的，主要是因為這幾年台灣對美國的直接出口增加，美國又回到第二大貿易夥伴，這對台灣而言是「重要議題」。其次是數位貿易，因為美國想要在印太地區推動數位貿易的架構，若台美倡議能將其納入，也代表了台灣將「正式進入美國想要推動的世界數位貿易秩序的架構裡，進行談判。」

他補充，這不只對台灣未來發展數位貿易是有利的，亦可證明「台灣是一個合格的夥伴」。

台灣行政院經貿談判辦公室指出，本項談判雖然不涉及關稅，但涵蓋項目具有4個重要目標，旨在強化台灣整體經濟實力、台美雙方投資及貿易、台灣與各國制度化連結與市場經濟體制。官方稱，這有助於當局推動加入CPTPP，擴展國際空間。

（綜合報導）

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