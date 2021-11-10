 台美高层频繁互动 北京“严正交涉” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

台美高层频繁互动 北京“严正交涉”

本周内，台湾驻美代表萧美琴连续会晤美国国务院高级官员，商讨深化双边关系的可能性。而北京方面则大为光火，已向美方提出严正交涉。

Daniel Kritenbrink

负责亚太事务的美国助理国务卿康达：对台承诺“坚如磐石”。

（德国之声中文网）台湾媒体报道称，台湾驻美代表萧美琴周三同美国副国务卿费尔南德兹（Jose Fernandez） 举行了会谈，双方就继续举行台美经济伙伴对话(U.S.-Taiwan Economic Prosperity Partnership Dialogue) 达成了共识。台美之间的这一对话机制是在特朗普总统任内开启的。中央社报道称，双方均认为继续开展经济合作对话非常必要。费尔南德兹是美国国务院中负责经济发展、能源以及环境事务的高级官员。

双方均没有透露下一轮对话的时间、地点和具体议程，不过，费尔南德兹发推文称，他很高兴将支持下一轮台美经济对话。萧美琴稍后也发表推文表示，她很高兴有机会同美国官员讨论"事关双边经济关系的重要议题。"

Taiwan I Politikerin I Hsiao Bi-khim

台湾驻美代表萧美琴本周先后会晤美国副国务卿及亚太助卿。

第一届台美经济伙伴对话于去年11月在华盛顿举行，议题包括科技、5G、通讯技术以及供应链等等。

十月12日，萧美琴还同美国负责亚太事务的助理国务卿康达（ Daniel Kritenbrink）举行了会晤。康达所属的东亚及太平洋事务局发表推文，强调美国对台湾的承诺"坚若磐石"，并期待继续深化双边关系。

近日台美间较为频繁的外交互动，引起北京方面强烈不满。中国驻美大使馆在其官网上发表声明称："美方言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。 "这份声明称"美方不要幻想一边寻求中方支持配合，一边恣意妄为在台湾问题上挑战中方红线。中方绝不吃这一套。"

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美外交官：美国会继续帮助台湾拓展国际空间

在美台高官共同出席的一次活动中，一名美国高级外交官表示，美国将会继续致力于拓展台湾的国际空间。  

民调：逾四成美国人支持协防台湾

一份最新民调显示，大多数美国人希望美国提升外交参与，多数人希望减少美国在海外的驻军。此外，逾四成受访者认为，若中国对台湾发动攻击，美国军队应保卫台湾。  

美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。  

相关内容

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。

''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备 09.11.2021

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。

L: President Joe Biden speaks during the first formal press conference of his presidency in the East Room of the White House in Washington, D.C. on Thursday, March 25, 2021. (Photo by Oliver Contreras/Pool/ABACAPRESS.COM). M: January 1, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a New YearÃ¢â¬â¢s Talk at the Office of The President. Tsai Ing-wen says she is grateful for the supports of international community and she wishes every one a restful, safe new year. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire. R: (210210) -- BEIJING, Feb. 10, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses a Chinese Lunar New Year reception at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Feb. 10, 2021. The CPC Central Committee and the State Council held the reception on Wednesday in Beijing. (Xinhua/Pang Xinglei)

客座评论：如果台海发生代理人战争？ 02.11.2021

台海局势风云叵测。政论家邓聿文认为，尽管自中共建政以来，台湾在台海局势的僵局里一直扮演“美中代理战争前线”的角色，然而这次比起以往格外使人感到凶险。