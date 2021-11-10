台美高层频繁互动 北京“严正交涉”

（德国之声中文网）台湾媒体报道称，台湾驻美代表萧美琴周三同美国副国务卿费尔南德兹（Jose Fernandez） 举行了会谈，双方就继续举行台美经济伙伴对话(U.S.-Taiwan Economic Prosperity Partnership Dialogue) 达成了共识。台美之间的这一对话机制是在特朗普总统任内开启的。中央社报道称，双方均认为继续开展经济合作对话非常必要。费尔南德兹是美国国务院中负责经济发展、能源以及环境事务的高级官员。

双方均没有透露下一轮对话的时间、地点和具体议程，不过，费尔南德兹发推文称，他很高兴将支持下一轮台美经济对话。萧美琴稍后也发表推文表示，她很高兴有机会同美国官员讨论"事关双边经济关系的重要议题。"

第一届台美经济伙伴对话于去年11月在华盛顿举行，议题包括科技、5G、通讯技术以及供应链等等。

十月12日，萧美琴还同美国负责亚太事务的助理国务卿康达（ Daniel Kritenbrink）举行了会晤。康达所属的东亚及太平洋事务局发表推文，强调美国对台湾的承诺"坚若磐石"，并期待继续深化双边关系。

近日台美间较为频繁的外交互动，引起北京方面强烈不满。中国驻美大使馆在其官网上发表声明称："美方言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。 "这份声明称"美方不要幻想一边寻求中方支持配合，一边恣意妄为在台湾问题上挑战中方红线。中方绝不吃这一套。"

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