台美重启贸易谈判 BTA成焦点

（德国之声中文网）时隔5年後，台湾与美国今天(6月30日)通过线上举行「美台贸易暨投资架构协定」（TIFA）会谈，此举意在拉近美台关系。台湾政府高层曾对台媒表示，台湾将在谈判中提出洽签台美BTA的议题，并表示签署BTA是台湾政府设定长期的目标，但不期待美方会立即给予明确肯定的答覆，但希望能就BTA议题持续对话。

台湾由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮率各单位与谈，美国贸易代表署则由助理贸易代表麦卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各单位与谈。双方预计就智慧财产权丶数位贸易丶药品医材丶贸易便捷化丶法规透明化丶投资丶供应链丶非市场经济丶金融服务丶环保及劳工权利等11项议题展开对话。

面对TIFA重启，中国提出抗议，强调北京反对任何形式的美台官方往来。 对此，美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）6月28日在媒体简报会上强调，美台贸易投资关系十分重要，美国会持续强化与台湾的经贸关系，「这就是为什麽我们期待TIFA会议的到来」。

另外，外界好奇美国是否以疫苗换取台湾半导体作为交换条件，莎琪予以否认。

中断五年後重启

上一次台美举行TIFA会议是在2016年，这是该会议停摆五年後重启，台湾中华经济研究院台湾WTO中心资深副执行长李淳向媒体表示，选择这个时机点恢复谈TIFA是综合因素考量。他分析，新任美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）自3月上任後，便积极与欧盟丶中国等主要经贸夥伴进行交流，多边互动的工作安排本就在计画内。

李淳并指出，从拜登政府百日供应链检讨报告多次提及台湾定位，及近年台湾对美贸易比重持续成长，都可发现台美关系确实紧密，加上美国国会与产业界也表达支持尽速召开TIFA会议，种种因素加总便有此结果。

学者指出，美台两方若有协定将形成指标，将有助台湾未来洽签多边贸易协定。台湾经济研究院院长张建一表示，台湾总统蔡英文去年宣布开放含莱克多巴胺的美国猪肉进口，把TIFA卡关五年，停滞不前的最大绊脚石拿开。只不过，TIFA美台是经贸架构的谈判，双方以堆积木的方式建构经贸谈判的基础，虽然双方尽量扫除牵绊，但也不是一重谈TIFA，双方马上就可达成双边贸易协定。

签署BTA的可能性

然而，虽然台湾积极期盼透过TIFA能与美国签洽BTA，但是陆委会前副主委丶政治大学经济系教授林祖嘉也就此事分析，美国已对外称会以国内经济为主，不会和其他国家洽谈自由贸易协定。所以这次的TIFA复谈，他认为是美方对於民进党当局开放美国莱猪进口的一个交代。

他并对媒体指出，TIFA只是个非常小的架构协议，仅进行资讯丶意见的交流等等方面，并认为BTA才是几千项丶上万项的产品要谈，是全面性的协商。他强调，拜登政府已清楚表示不会主动去跟其他国家谈自由贸易协定的事情，所以台美进一步谈BTA是不太可能。

不过也有学者持不同看法，台湾中央大学经济系教授邱俊荣认为，以目前台美关系来看，对BTA可以乐观期待在一丶两年内达成。在达成之后，更可以发挥带头作用，台湾多年来希望与日本洽签的自贸协定丶CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）等多边经贸协定等相信都可以水到渠成。他说：「这些协定要达成，其实经济因素不重要，全都卡在政治。」

（综合报导）

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