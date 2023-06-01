 台美贸易倡议签署协定 中国批美“掏空一中原则” | 经济纵横 | DW | 02.06.2023

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经济纵横

台美贸易倡议签署协定 中国批美“掏空一中原则”

无视中国的反对，美国周四与台湾正式签署“21世纪贸易倡议”首批协定，深化双边经贸合作关系。中国外交部指责美国的做法是“虚化掏空一个中国原则的最新例证 ”。

Symbolbild USA Taiwan

（德国之声中文网）据双方政府发表的声明，台湾驻美代表萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）周四（6月1日）在华府AIT总部正式签署“21世纪贸易倡议”（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首批协定。台湾行政院政务委员邓振中、美国副贸易代表比安奇（Sarah Bianchi）以及美国在台协会理事主席罗森伯格（Laura Rosenberger）在场见证。

美国贸易代表办公室（USTR）在其官网发布声明称，这一协议目的是“加强并深化经济与贸易关系”。USTR发言人米歇尔（Sam Michel）表示：“我们感谢台湾伙伴帮助我们达到这一重要里程碑，并期待就该倡议的谈判任务中所规定的其他贸易领域展开谈判。”

台湾总统蔡英文表示，“台美21世纪贸易倡议”是台美双方自1979年以来结构最完整的贸易协定。“这除了是台美经贸关系重要的里程碑，也将为台湾和主要贸易国洽签贸易协定，迈出了关键一步。”

据台湾行政院经贸谈判办公室所发布的新闻稿，首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等5项议题，后续还将就7项议题展开谈判，包括劳动、环境、农业、数位贸易、标准、国营事业、非市场政策与做法。

该办公室指出，这些议题陆续完成谈判，将有助于促进市场公平竞争、资讯透明化、降低企业交易成本，并为中小企业带来更多发展机会及实质利益。“更重要的是，这项协定为台美经贸往来打下完备坚实的法律基础，未来台美双方可基于合作共识及共同利益，逐步扩充协定的内涵，并有很大机会可以发展为更广泛的自由贸易协定”。

2022年5月，美国总统拜登在日本宣布启动“印太经济框架”（IPEF），首批成员并不包含台湾。不过，美国贸易代表戴琪接受日媒访问时曾说，除了贸易暨投资架构协定（TIFA）之外，美国也在与台湾展开新的双边磋商。同年6月，台美宣布启动“21世纪贸易倡议”的谈判程序

中国外交部发言人毛宁表示，中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来

中国外交部发言人毛宁表示，中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来

中国批美违反一中原则

在台美签署贸易协议后，中国外交部指责华盛顿此举严重违反“一个中国原则”和中美三个联合公报规定，也违背美方做出的仅同台湾保持非官方关系的承诺，中国已向美方提出严正交涉。

中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上表示：“中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。”

毛宁说：“所谓‘倡议’不过是美方打着经贸合作的幌子，对台予取予夺，敲骨吸髓的‘指挥棒’；是台湾民进党当局为谋‘独’私利，不惜出卖台湾同胞和企业切身利益，‘害台’‘卖台’的‘投名状’；是美国虚化掏空一个中国原则的最新例证 ”。

中国外交部敦促美方“恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即改弦更张，停止与台开展任何形式的官方往来，停止推进并立即撤销所谓‘倡议’和‘协议’，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，否则由此造成的后果必须完全由美方承担 ”。

2022年6月，台湾行政院召开“深化台美经贸关系重大成果新闻会”。图为台湾行政院经贸谈判办公室总代表邓振中。

2022年6月，台湾行政院召开“深化台美经贸关系重大成果新闻会”。图为台湾行政院经贸谈判办公室总代表邓振中。

首批协定包含哪些内容？

路透社指出，“21世纪贸易倡议”不会改变商品关税，但支持者认为，它有助于强化台湾与美国之间的经济纽带，并开放更多美国的产品出口至台湾，也会增强台湾抵御中国经济胁迫的能力。

针对海关与贸易便捷化，这将会减少美国企业向台湾出口产品的繁文缛节，容许企业以电子形式提交海关表格、透过网络支付关税等费用，以减少船只等待通关的时间。

在良好法制作业与服务业规章方面，将简化跨境经营企业申请执照的流程，并促进公平竞争的机会。反贪腐的部分，则是以美国、墨西哥与加拿大贸易协定为基础，内容涵盖洗钱问题的处理，并拒绝涉贪的外国公职人员入境。至于中小企业的部分，则将促进跨境投资。

（综合报道）

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