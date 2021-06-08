台美贸易代表会晤 确认数周内展开贸易对谈

(德国之声中文网) 美国贸易谈判代表戴琪10日与台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中进行视频会议，确认数周内双方将召开第11届台美贸易暨投资架构协定会议 (TIFA)。

美国贸易谈判代表办公室的声明指出，戴琪在会议中强调了美台贸易和投资关系的重要性，并重申拜登政府以工人为中心的贸易重点。 戴琪也说，美国有兴趣继续与台湾在国际组织中就共同关心的问题进行合作。

邓振中在会议後向台湾中央社的记者表示，双方进行了约40分钟的视频会议，过程中戴琪不断表示愿意与台湾积极互动，而双方也预定在第11届的TIFA会议中，关注包含供应链安全丶碳排放丶劳工权益丶数位经济与在新科技演进下知识产权营业秘密保护等议题。

邓振中也指出，台湾在去年8月宣布订定猪肉含有莱克多巴胺的残留标准，此举显示台湾推动国际化，以及深化与美国双边经贸关系的决心。他重申，台湾是国际供应链的重要一环，也是美国可信赖的夥伴。

台湾总统蔡英文11日上午在推特发文表示，她很高兴看到台美双方正在建立越来越稳固的贸易关系，并期待与美国合作来推进双方共同认定的经济优先事项。

美国与台湾上一次举行TIFA会议是在2016年前总统特朗普当选前。特朗普上任後改变了美国贸易关系的重心，他更专注于与中国的贸易战。戴琪与台湾贸易代表的会谈标志着台湾与拜登政府之间最高级别的直接接触。此前，三位美国参议员于6日短暂出访台湾，他们在过程中表示美国将提供台湾75万剂新冠疫苗。

美国与台湾将重启贸易对话的消息，是由美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 7日在一场国会听证会中先公开的，他当时表示美国「很快」将与台湾就贸易关系举行会谈。

布林肯的言论也遭到中国外交部的斥责，北京敦促美国停止与台湾进行任何形式的官方交流，谨慎处理台湾问题，不要向台独势力发出任何错误信号。

美台签署正式贸协有难度

虽然台湾在华盛顿得到了民主党与共和党的大力支持，但由于美国农业州的议员对台湾的牛肉和猪肉进口安全限制感到担忧，所以双方在贸易关系的进展一直受到阻碍。

尽管台美的贸易代表10日进行了短暂的会谈，但各界都认为双方不会太快签署正式的贸易协议。这不仅是受到外交的影响，也是因为美国过去几年对其商业伙伴采取越来越强硬的立场。

美台商业协会在去年12月发表的一篇社论中表示，台湾将是拜登的理想伙伴，因为台湾在环保丶劳工权益与知识产权保护等重要议题上都具有相当高的水平，而这些议题也被拜登政府视为重要的贸易议题。

该协会也表示，双方签署贸易协议不仅为台湾经济带来好处，也可以缓解台湾在国际社会中面临孤立的局面。该篇评论写道：「美台贸易协议将为其他想效仿美国做法的盟国提供政治上的掩护。」

(美联社、路透社、中央社)

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