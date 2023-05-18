台美談判21世紀貿易倡議 中國不滿

（德國之聲中文網）美國貿易代表辦公室週四（5月18日）宣布，美國和台灣的「21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），已達成第一階段談判。

根據台灣行政院經貿談判辦公室的新聞稿，這是台美雙方「自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定」，象徵著台灣的經貿制度「符合國際高標準的重要里程碑」，也是台美雙方未來簽署自由貿易協定（FTA）的重要一步。

2022年5月，美國總統拜登在日本宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF），首批成員並不包含台灣。不過，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）接受日媒訪問時曾說，除了貿易暨投資架構協定（TIFA）之外，美國也在與台灣展開新的雙邊磋商。

同年6月，台美宣布啟動「21世紀貿易倡議」的談判程序。至今，雙方談的12項議題內，「貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業」等5項議題，已經完成談判。雙方預計未來幾週內簽署首批協定，之後再繼續磋商農業、數位貿易、勞動與環境標準、國營企業、非市場政策和做法等更為複雜的貿易領域，目標是2023年底之前完成所有議題的談判。

美台關係深化 中國有什麼反應？

美國貿易代表戴琪18日在聲明中表示，此談判強化美台關係，展現雙方能共同合作，為人民促進貿易優先事項。戴琪說：「我們期盼繼續這些談判，最終可以促成一個強健、高標準的貿易協定，以應對21世紀的經濟挑戰。」

台灣經貿談判辦公室總代表鄧振中告訴台灣中央社，「21世紀貿易倡議」首批協定可解讀為「美國要具體深化台美經貿關係的實質表現」，其內文不同於過去台美簽署的備忘錄，反而類似於貿易協定，結構相當完整、文字也來回斟酌。鄧振中表示，台灣將由駐美代表蕭美琴在美國華府簽署首批協定。

對此，台灣總統蔡英文表示肯定與期待，盼藉由後續談判替雙方經貿「創造更多利基」。中國則表達了不滿；據彭博社報導，中國駐美國使館在台美倡議宣布之後發聲明，要求美國不可以與台灣洽談「具有主權意涵或官方性質」的協議，或是以經貿往來為名，「對台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

台美宣布「21世紀貿易倡議」新進展的同日稍早，中國宣布商務部長王文濤下週將前往美國。據路透社報導，王文濤將在華府會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），並在亞太經濟合作組織（APEC）的部長會議時會見戴琪。

近期美國與台灣政府之間的高層級互動頻繁，4月蔡英文造訪中美洲時更曾過境美國，在加州與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。中國對此反應強烈，除了宣布制裁蕭美琴，也在台灣附近展開軍演。

首批協定包含哪些內容？

路透社指出，「21世紀貿易倡議」不會改變商品關稅，但支持者認為，它有助於強化台灣與美國之間的經濟紐帶，並開放更多美國的產品出口至台灣，也會增強台灣抵禦中國經濟脅迫的能力。

針對海關與貿易便捷化，這將會減少美國企業向台灣出口產品的繁文縟節，容許企業以電子形式提交海關表格、透過網路支付關稅等費用，以減少船隻等待通關的時間。

在良好法制作業與服務業規章方面，將簡化跨境經營企業申請執照的流程，並促進公平競爭的機會。反貪腐的部分，則是以美國、墨西哥與加拿大貿易協定為基礎，內容涵蓋洗錢問題的處理，並拒絕涉貪的外國公職人員入境。至於中小企業的部分，則將促進跨境投資。

（綜合報導）

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