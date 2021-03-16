台美联手赞助巴拉圭疫苗 台巴断交危机暂时化解

(德国之声中文网) 智利政府3月6日首先向巴拉圭赠送2万剂北京科兴生物生产的克尔来福(CoronaVac)新冠疫苗应急，阿联酋赠送3000剂中国国药集团 疫苗也在12日运抵，加上俄罗斯4000剂卫星5号(Sputnik 5)疫苗。但目前接种比率远不及总人口的1%。

当地报纸《国家报》(La Nacion)12日报导，卫生部透过疫苗代理商Index SACI洽购科兴疫苗，中方答覆疫苗仅能透过政府对政府官方採购，而巴拉圭是台湾在南美洲的唯一邦交国。代理商卡里姆·沃斯莫西（Karim Wasmosy）说，中方同意提供300万剂疫苗，但必须在12日之前由官方确认。

巴拉圭政府迄今未对该“期限”做出回应。

智力和阿联酋向巴拉圭转赠中国疫苗

巴拉圭国家情报部长埃斯特万·阿基诺（Esteban Aquino）13日会晤台湾驻巴拉圭大使韩志正，表明希望台湾提供疫苗及医疗协助的意愿。亲官方的《国家报》指出，台湾同意将与美国谈妥的4000万剂疫苗中的200万剂转让给巴拉圭救急，报导称疫苗签约价为每剂6.4美元。

3月14日，美国国务卿安东尼·布林肯与阿夫多（Mario Abdo Benitez）总统通话，呼吁巴拉圭继续与包括台湾在内的地区民主伙伴合作，共同对抗疫情与贪腐。台北外交部对美国肯定台湾民主与防疫成就，表示感谢。

台北坦承赞助疫苗费用

巴拉圭外长欧克利德·阿塞维多（Euclides Acevedo）在官方推特帐号@mreparaguay上推文，表示与台湾外长吴钊燮保持电话联系。还强调“外交为卫生服务，我们谈及运送疫苗的当务之急”。

台北外交部拉丁美洲及加勒比海司司长俞大㵢，随后表示台湾确实从旁牵线协助巴拉圭购买疫苗，巴拉圭购买疫苗的经费也来自台湾，但绝无转让疫苗一事。这位2018年4月离任的台湾前驻巴拉圭大使同时澄清，巴拉圭媒体报导的4000万剂数目不实，台湾取得疫苗总数为1000万剂。

台湾驻巴拉圭大使馆也配合发表声明，表明将利用两国合作款项，继续协助巴拉圭取得疫苗。

阿夫多总统16日在“南美洲进步与发展论坛”(PROSUR)的特别视讯峰会上，寻求各国协助取得新冠疫苗，同时质疑世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）的管理机制。他说：“巴拉圭于2020年10月支付了400万剂疫苗的费用，虽经不懈努力，但到目前为止却一瓶都没收到。”

外长欧克利德·阿塞维多（Euclides Acevedo）17日奉命启程前往巴西、阿根廷和智利，寻找抗击新冠病毒疫苗。他抱怨：“巴拉圭有钱，却不知道去哪买所需的疫苗。”巴西首先同意所请，但必须等待生产足以应付国内需求后才能提供。

巴拉圭是台湾在南美洲唯一的邦交国

台湾断交危机暂时化解

阿塞维多外长到访的3国，长期以来居间作为巴拉圭与中国转口贸易的桥梁，也是巴拉圭在内的“南方共同市场”(MERCOSUR)的其他成员国。智利在巴拉圭疫情失控而疫苗求购无门下首先提供中国疫苗，为北京在巴拉圭争取到舆论支持。阿联酋紧接送到另一批中国疫苗后，中国制疫苗已抢占先机，高居目前巴拉圭可用疫苗的85%。

巴拉圭卫生部证实将在3月底前收到至少30万剂Covax新冠病毒疫苗，预期在年底将购买730万剂疫苗，其中300万剂将直接向生产商购买，但这300万剂是否来自北京，官方并未证实。

台湾长期透过技术团帮助巴拉圭提升农牧水平，并开放无配额采购巴拉圭牛肉。配以援赠平价住宅及基础建设，同时也开设科技大学和提供前往台湾深造的全额大学及博硕士奖学金，用以反击北京以商逼政的攻势。

巴拉圭此前就曾多次企图转向外交承认北京。此次虽有美台联手提供疫苗赞助，但台巴断交危机并未因此就得到解除。

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