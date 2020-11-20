台美经济对话 “不受政党轮替影响”

（德国之声中文网）首届台美经济繁荣伙伴对话周五（11月20日）正式启动。美国在台协会（AIT）与台湾驻美国经济文化代表处（TECRO）于当天签署合作备忘录。双方就科学与技术、5G及电信安全、供应链、妇女经济赋权、基础建设合作、投资审查和全球健康安全七大议题进行讨论。

根据台湾外交部在其网站发布的新闻稿，这份备忘录为期5年，之后可再延长5年，为未来轮流在华府及台北召开年度高阶对话奠定基础。

美台：对话意义重大

美联社认为，美台经济对话是即将离任的特朗普政府加强台美官方交流的又一举措。对话中，双方虽未签订期待已久的双边贸易协定，但无疑是加强美台关系的重要一步。

美国在台协会台北办事处长郦英杰（Brent Christensen）在美台经济对话后的记者说明会上用中文表示："美台经济对话的举行象征美台经济关系不但坚实强韧，同时也在持续深化和茁壮。""这次历史性对话汇集了双方高层代表，讨论如何在现有的基础上继续努力，并在美台广泛且深刻的关系经济合作中扩大合作。"

台湾外交部长吴钊燮在说明会上指出，很高兴看到这一新的对话机制建立，台湾和美国的全球伙伴关系由此更上一层楼。该对话是台美关系的一个重要里程碑，具有多重意义。他强调，这是台美就经济议题的最高层级对话，而且是制度化、政府对政府的机制，预计将每年召开，不会因为政党轮替而有所影响。

半导体列优先战略合作

就台美双方在5G及电信安全方面的讨论，台湾外交部在其网站写道："台湾为5G干净通道（5G Clean Path）的伙伴。台湾的产能可提供美商就乾淨网路方面坚实的支援。双方并就推广干净网路、以及供应商多元化的方式进行讨论。"

在会议重点内容总结中，台湾外交部还指出，台湾在高科技硬体制造具竞争优势，且美国在全球高科技产业具领导地位，其中半导体产业将带动双方经济显著而长期的利益，双方确认在半导体领域的战略合作为优先项目，另将致力在医疗及其他关键技术供应链的合作。台湾经济部长王美花在记者说明会上也提到，"台积电要去美国设厂，对深化双方半导体合作，进入新的里程碑。"

此外，双方确认"印太地区"应是之后讨论的区域焦点之一，包括推动与台湾新南向政策及美国区域战略目标一致的合作倡议。双方并同意在对话项下成立数个工作小组，讨论目前及未来的经济合作议题，并在未来年度对话时持续更新进展。

拜登政府的对台经济政策

另据路透社报道，针对外界相当关心台美是否可能在此对话中谈及双边贸易协定，吴钊燮表示，此议题并未被提及。至于外界认为美国总统当选人拜登无意于签定双边贸易协定（BTA），吴钊燮也认为，此结论下得太早。

他指出："目前（拜登）团队忙于移交，目前不是合适时机谈BTA或FTA（自由贸易协定）。"吴钊燮补充道，至于先前台湾宣布开放肉品进口之后，美国国会达50位参议员联合致函，敦促美国与台洽签双边贸易协定，这是一个强而有力的讯号，显示美国国会对台湾支持，台湾也会做一切可能保持台美BTA议题的联络。

前美国在台协会处长包道格 (Douglas Paal) 之前曾向路透社表示，拜登团队中有不少长期专注台湾议题的人，且很多迹象显示拜登政府上台后，将持续增进与台湾的关系。

中方：停止提升美台实质关系

截至发稿，中方尚未对台美经济对话的结果作出表态，但是11月10日，美国国务卿蓬佩奥宣布将于11月20日与台湾举行经济对话后，中国外交部发言人汪文斌随即回应表示："中方一贯坚决反对美台官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行一切形式的官方往来和接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题，不向台独势力发出任何错误信号，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。任何挟洋自重，妄图破坏两岸关系的图谋和行径，注定不会得逞。"

此次台美对话由今年9月出访台湾的美国国务院次卿柯拉克 (Keith Krach) 主持。柯拉克由此成为美国国务院过去40年来访台层级最高的官员。他的访台之行也已引发中国的强烈不满。

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