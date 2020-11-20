 台美经济对话 “不受政党轮替影响” | 经济纵横 | DW | 21.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

台美经济对话 “不受政党轮替影响”

台湾和美国开启新的对话机制，美方称其为“历史性的对话”，台方也认为这是双方关系的“重要里程碑”，是“政府对政府的机制”，预计将每年召开。

US-Diplomat Keith Krach in Taiwan | Außeninister Joseph Wu

资料图片

（德国之声中文网）首届台美经济繁荣伙伴对话周五（11月20日）正式启动。美国在台协会（AIT）与台湾驻美国经济文化代表处（TECRO）于当天签署合作备忘录。双方就科学与技术、5G及电信安全、供应链、妇女经济赋权、基础建设合作、投资审查和全球健康安全七大议题进行讨论。

根据台湾外交部在其网站发布的新闻稿，这份备忘录为期5年，之后可再延长5年，为未来轮流在华府及台北召开年度高阶对话奠定基础。

美台：对话意义重大

美联社认为，美台经济对话是即将离任的特朗普政府加强台美官方交流的又一举措。对话中，双方虽未签订期待已久的双边贸易协定，但无疑是加强美台关系的重要一步。

美国在台协会台北办事处长郦英杰（Brent Christensen）在美台经济对话后的记者说明会上用中文表示："美台经济对话的举行象征美台经济关系不但坚实强韧，同时也在持续深化和茁壮。""这次历史性对话汇集了双方高层代表，讨论如何在现有的基础上继续努力，并在美台广泛且深刻的关系经济合作中扩大合作。"

台湾外交部长吴钊燮在说明会上指出，很高兴看到这一新的对话机制建立，台湾和美国的全球伙伴关系由此更上一层楼。该对话是台美关系的一个重要里程碑，具有多重意义。他强调，这是台美就经济议题的最高层级对话，而且是制度化、政府对政府的机制，预计将每年召开，不会因为政党轮替而有所影响。

半导体列优先战略合作

就台美双方在5G及电信安全方面的讨论，台湾外交部在其网站写道："台湾为5G干净通道（5G Clean Path）的伙伴。台湾的产能可提供美商就乾淨网路方面坚实的支援。双方并就推广干净网路、以及供应商多元化的方式进行讨论。"

在会议重点内容总结中，台湾外交部还指出，台湾在高科技硬体制造具竞争优势，且美国在全球高科技产业具领导地位，其中半导体产业将带动双方经济显著而长期的利益，双方确认在半导体领域的战略合作为优先项目，另将致力在医疗及其他关键技术供应链的合作。台湾经济部长王美花在记者说明会上也提到，"台积电要去美国设厂，对深化双方半导体合作，进入新的里程碑。"

此外，双方确认"印太地区"应是之后讨论的区域焦点之一，包括推动与台湾新南向政策及美国区域战略目标一致的合作倡议。双方并同意在对话项下成立数个工作小组，讨论目前及未来的经济合作议题，并在未来年度对话时持续更新进展。

DW.COM

拜登入主白宫已成定局後，各界也关注他的外交政策走向。专家告诉德国之声，拜登上台後，虽然经营台美关系的方式会与特朗普不同，但他仍会延续部分政策，包含对台军售。

国际事务学者亚历山大·戈尔拉赫（Alexander Görlach）认为，美国与中国的关系将是乔·拜登未来总统任期内的核心议题。

国民党前立委雷倩接受德国之声專访。她認為，国民党不敢提出与民进党不同的主张，甚至没有取回执政权的野心。她也感叹，当年国民党靠「创造性模糊」与「善意」为台湾争取到許多国际空间，目前两者都已不复见。

距离特朗普卸任只剩两个月，美国又传出将派内阁成员出访台湾。这次访台官员是美国环保署长惠勒，但他出访的必要性与目的却也受到国内质疑。北京方面周五重申“坚决反对任何形式的美台官方往来”。

拜登政府的对台经济政策

另据路透社报道，针对外界相当关心台美是否可能在此对话中谈及双边贸易协定，吴钊燮表示，此议题并未被提及。至于外界认为美国总统当选人拜登无意于签定双边贸易协定（BTA），吴钊燮也认为，此结论下得太早。

他指出："目前（拜登）团队忙于移交，目前不是合适时机谈BTA或FTA（自由贸易协定）。"吴钊燮补充道，至于先前台湾宣布开放肉品进口之后，美国国会达50位参议员联合致函，敦促美国与台洽签双边贸易协定，这是一个强而有力的讯号，显示美国国会对台湾支持，台湾也会做一切可能保持台美BTA议题的联络。

前美国在台协会处长包道格 (Douglas Paal) 之前曾向路透社表示，拜登团队中有不少长期专注台湾议题的人，且很多迹象显示拜登政府上台后，将持续增进与台湾的关系。

中方：停止提升美台实质关系

截至发稿，中方尚未对台美经济对话的结果作出表态，但是11月10日，美国国务卿蓬佩奥宣布将于11月20日与台湾举行经济对话后，中国外交部发言人汪文斌随即回应表示："中方一贯坚决反对美台官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行一切形式的官方往来和接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题，不向台独势力发出任何错误信号，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。任何挟洋自重，妄图破坏两岸关系的图谋和行径，注定不会得逞。"

此次台美对话由今年9月出访台湾的美国国务院次卿柯拉克 (Keith Krach) 主持。柯拉克由此成为美国国务院过去40年来访台层级最高的官员。他的访台之行也已引发中国的强烈不满。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 00:59

台湾民众怎么看拜登当选?

相关内容

USA PK Andrew Wheeler

美媒：美环保署长12月出访台湾 20.11.2020

距离特朗普卸任只剩两个月，美国又传出将派内阁成员出访台湾。这次访台官员是美国环保署长惠勒，但他出访的必要性与目的却也受到国内质疑。北京方面周五重申“坚决反对任何形式的美台官方往来”。

USA US-Außenminister Mike Pompeo

台美将举行经济对话 拜登对台政策受瞩目 11.11.2020

美国国务卿蓬佩奥10日宣布，将在11月20日与台湾举行经济对话。随着拜登胜选，专家预测他的团队会持续增进与台湾的经贸关系。

USA US-Außenminister Mike Pompeo

蓬佩奥：即兴外交的“最后疯狂”？ 20.11.2020

“台湾一直不是中国的一部分”；如果美国和盟友不团结，就都会变为中国的“殖民地”。这些说法都出自美国国务卿蓬佩奥之口。在也许是他作为国务卿任期的最后时刻，蓬佩奥挑战所有美国外交传统的决心没有改变。

广告
Italien | Coronavirus | Umarmungsraum

新冠病毒去年已到欧洲？专家：并不意外

一项新的研究得出结果，2019年9月，新冠病毒已经在意大利传播。现在我们是否应该推翻所有关于新冠病毒发源地及其传播来源的认知呢？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  