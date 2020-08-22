“台美真朋友” AIT处长首度出席823公祭

（德国之声中文网）中国近日在台湾海峡周边动作频繁，台湾政府认为北京此举是试图逼迫台湾接受其政治条件。在两岸关系日趋紧绷的同时，台湾内部开始出现“若中国武力犯台，美国会不会驰援”的讨论。在此背景下，今年美国在台协会台北办事处处长郦英杰首次前往金门出席八二三战役纪念活动，格外引人注目。



台湾总统蔡英文周日（8月23日）在金门太武山忠烈祠出席“八二三战役62周年追思祭悼活动”，缅怀在金门炮战中丧生的将士。这起“第二次台湾海峡危机”发生于金门、马祖等临近中国东南沿岸的台湾岛屿，国共军队当时爆发大规模军事冲突。1958年8月，共军对金门展开超过一个月之久的炮击，并对金、马等地发起陆空作战，试图逼迫其投降。



蔡英文在追思仪式上向殉国的将士上香及献花，美国在台协会台北办事处处長郦英杰（William Brent Christensen）也与其他官员站在蔡英文的身后，表达了美国对台湾的支持。





AIT处长郦英杰周日前往金门参加八二三战役纪念活动

据台湾总统府网站公布的信息，此次出席追思祭悼活动的包括国家安全会议秘书长顾立雄、国防部长严德发、参谋总长黄曙光、陆军司令陈宝餘、美国在台协会台北办事处处長郦英杰、金门防卫指挥部指挥官贺政及金门县长杨镇浯等。



郦英杰随后前往水头码头，在两名于1954年金门九三炮战中殉职的美国军官纪念碑前献花致意。美国在台协会形容这两名军官曾“与台湾同袍一同抵御中华人民共和国，在猛烈炮火攻击中英勇殉职”。



美国在台协会周日也在其脸书上以“真朋友真进展”为题写道：“美台安全合作的历史可以追溯到好几十年前，也一直是我们伙伴关系中极为重要的一环。”



“这样的纪念活动一再提醒我们，今日美台的安全合作，其实是建立在多年来让我们引以为傲，切实实践‘真朋友，真进展’的历史之上。”









台湾总统府对于郦英杰出席八二三纪念活动表达了感谢。总统府发言人张惇涵表示，感谢美国友人参与今日活动，特别在饶富意义的这天，共同追思过去先人的牺牲奉献，守护住台澎金马的安全，维护住区域的和平，也进一步带来了台湾的民主自由。



中国国台办至截稿前尚未对此事发表评论。



路透社指出，美国与台湾虽然没有正式外交关系，卻是台湾的最大武器供应国。在美国总统特朗普执政后，美台关系有不断升温的趋势。八二三战役爆发后，台湾在美国的支持下与共军对抗。美国当时向台湾提供了响尾蛇防空导弹等军事装备，增加台湾的技术优势。



金门防卫指挥部发言人、少将刘强华对路透社表示，缅怀重要事件对于确保台湾安全至关重要。“我们当然希望没有战争，但遗忘战争是危险的。这是我们必须捍卫的精神。”



今时今日的金门已成为旅游圣地。金门的地下仍有多处四通八达的民防地道，但如今许多军事设施搖身一變成了热门观光景点。据台湾媒体近年的报道，台湾在金门的驻军不断精简，从过去的10万人缩减至3000人。

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