台美海巡官员会谈 北京警告"自食恶果"

(德国之声中文网) 台湾外交部与美国在台协会8月11日同时公布了双方海巡部门举行线上会议的消息。美国在台协会在声明中说，美台代表在会晤中讨论了加强联合海上搜救响应、救灾、环境、人员培训交流等议题。保护海洋资源、打击非法渔业捕捞也将是双方继续合作的议题。"美方支持台方参与并为解决全球共同关心的问题做出贡献。"

台外交部也在声明中进一步指出，双方同意"台美海巡工作小组"未来将定期召开会议，就公共关切的海事议题进行协调，以强化美台合作应对区域海事挑战的能力。这"不仅代表美台关系进一步深化及扩大双边合作关系，更展现双方共同协作采取具体行动，促进区域和平稳定。台湾政府愿与美国等理念相近的国家持续推动海巡及其它海事议题的国际合作，捍卫自由、开放且以规则为基础的国际海事秩序。"

2021年3月25日，台美双方签署《台美设立海巡工作小组了解备忘录》，其中就约定了双方工作小组定期召开会议。8月11日的线上会议系第一次召开。

台美海巡舰曾联合演练?

另据台湾《自由时报》消息称，8月10日，台美海巡舰只在花莲外海举行了联合演练，台湾海巡署只是相当低调地证实确有此事，但没有进一步透露细节。《自由时报》称，台湾海巡署共派遣了四艘舰艇参加演练，美方的参演舰只信息则不明朗。《联合报》也报道称，海巡署4艘舰只8月10日与8月11日在花莲外海30海里处集结，"显然正在进行某项操演"。

不过，台湾海巡署后来发表声明称，相关媒体报道"台美海巡于花莲外海举行联合操演一事，并非事实"。海巡署称，"近年强化海域巡防能量，积极筹建各式新式舰船艇，为使新造舰船艇熟悉及应处各海域状况，均规划实施环岛水文及航路测试与相关组合训练。"但是台美双方"未来亦不排除任何可能的互动合作模式。基于双方默契，未经双方同意，合作内容不对外公开"。

美国海警船资料图

中国国台办发言人马晓光8月11日就台美海巡合作的消息对外界表态称，大陆方面"坚决反对美方与中国台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系"，"台湾民进党当局与外部势力勾连、挑衅玩火，必将自食恶果。"

中国南海研究院院长吴士存则对香港中通社表示，台美海巡部门的联合行动"实际上是一种变相的军事安全合作。所以北京要将此视同美台在军事安全领域合作'打擦边球'的行为"。吴士存呼吁，北京方面应对此类试探底线的行为保持警惕。

(美联社等)

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