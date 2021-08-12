 台美海巡官员会谈 北京警告″自食恶果″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台美海巡官员会谈 北京警告"自食恶果"

台湾海巡署与美国海岸警卫队的官员8月11日进行了一次线上会谈，讨论增进双方沟通与合作等事宜。中国国台办则警告说，台方“与外部势力勾连、挑衅玩火，必将自食恶果”，并重申反对美国与台湾进行任何形式官方往来。

Taiwan Militär Übungen

台湾海巡船资料图

DW.COM

美中与台海情势升温之际，拜登政府批准首笔对台湾的军售，总价达7.5亿美元，台湾对此表示感谢，中国外交部已向美国提出严正交涉。这次的军售案对于美中台三方关系，会产生什么影响?

美国众议院通过修正案，禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何将台湾地区画成中国一部分的地图。台湾外交部发言人表示感谢。

7月19日，一架美军C130民用型军机降落桃园机场。这也是过去两个月内第三架抵台的美国军机。环球时报总编胡锡进20日表示，“大陆该警告的全警告了，要说的话也都说了，接下来的就是行动了”。

美中角力不断。在中国强势推出《海警法》之后，美国与台湾共同签署新的海巡合作备忘录，预计又将会引起北京强烈反弹。

 (德国之声中文网) 台湾外交部与美国在台协会8月11日同时公布了双方海巡部门举行线上会议的消息。美国在台协会在声明中说，美台代表在会晤中讨论了加强联合海上搜救响应、救灾、环境、人员培训交流等议题。保护海洋资源、打击非法渔业捕捞也将是双方继续合作的议题。"美方支持台方参与并为解决全球共同关心的问题做出贡献。"

台外交部也在声明中进一步指出，双方同意"台美海巡工作小组"未来将定期召开会议，就公共关切的海事议题进行协调，以强化美台合作应对区域海事挑战的能力。这"不仅代表美台关系进一步深化及扩大双边合作关系，更展现双方共同协作采取具体行动，促进区域和平稳定。台湾政府愿与美国等理念相近的国家持续推动海巡及其它海事议题的国际合作，捍卫自由、开放且以规则为基础的国际海事秩序。"

2021年3月25日，台美双方签署《台美设立海巡工作小组了解备忘录》，其中就约定了双方工作小组定期召开会议。8月11日的线上会议系第一次召开。

台美海巡舰曾联合演练?

另据台湾《自由时报》消息称，8月10日，台美海巡舰只在花莲外海举行了联合演练，台湾海巡署只是相当低调地证实确有此事，但没有进一步透露细节。《自由时报》称，台湾海巡署共派遣了四艘舰艇参加演练，美方的参演舰只信息则不明朗。《联合报》也报道称，海巡署4艘舰只8月10日与8月11日在花莲外海30海里处集结，"显然正在进行某项操演"。

不过，台湾海巡署后来发表声明称，相关媒体报道"台美海巡于花莲外海举行联合操演一事，并非事实"。海巡署称，"近年强化海域巡防能量，积极筹建各式新式舰船艇，为使新造舰船艇熟悉及应处各海域状况，均规划实施环岛水文及航路测试与相关组合训练。"但是台美双方"未来亦不排除任何可能的互动合作模式。基于双方默契，未经双方同意，合作内容不对外公开"。

美国海警船资料图

美国海警船资料图

中国国台办发言人马晓光8月11日就台美海巡合作的消息对外界表态称，大陆方面"坚决反对美方与中国台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系"，"台湾民进党当局与外部势力勾连、挑衅玩火，必将自食恶果。"

中国南海研究院院长吴士存则对香港中通社表示，台美海巡部门的联合行动"实际上是一种变相的军事安全合作。所以北京要将此视同美台在军事安全领域合作'打擦边球'的行为"。吴士存呼吁，北京方面应对此类试探底线的行为保持警惕。

(美联社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A soldier holds a Taiwan national flag during a military exercise in Hsinchu County, northern Taiwan, Tuesday, Jan. 19, 2021. Taiwanese troops using tanks, mortars and small arms staged a drill Tuesday aimed at repelling an attack from China, which has increased its threats to reclaim the island and its own displays of military might. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

民调称6成5台湾人愿意上战场 专家：民众对战争认识不足 12.08.2021

台湾制宪基金会日前公布最新民调，有6成5的受访者表示如果中国攻台会愿意上战场。这个数能反映真实情况吗？德国之声访问专家学者，他们认为台湾民众对于战争的讨论仍旧不足。

10.03.2016+++ U.S. Army M109A6 Paladin self-propelled howitzers are seen during a military exercise in Pocheon, South Korea, March 10, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji +++ (C) Reuters/Kim Hong-Ji

美台7.5亿军售案 中国提出严正交涉 05.08.2021

美中与台海情势升温之际，拜登政府批准首笔对台湾的军售，总价达7.5亿美元，台湾对此表示感谢，中国外交部已向美国提出严正交涉。这次的军售案对于美中台三方关系，会产生什么影响?

Chinese Taipei delegation marches during the Opening Ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games at National Stadium in Tokyo on July 23rd, 2021. Eleven thousand people coming from two hundred six countries and regions will participate in the event. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

台湾奥运名称再受瞩目 自称「中华队」是矮化现象? 10.08.2021

台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。

广告

媒体看中国

China Jack Ma Alibaba Group

德语媒体：中国富豪的好日子已到尽头？

中国政府正在通过各种手段对私营经济进行整肃，一些上市公司的股价一路猛跌，私营企业富豪们的好日子似乎已经到了尽头。  