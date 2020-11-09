台美将举行经济对话 拜登对台政策受瞩目

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥11月10日在一场新闻发布会中表示，曾在9月出访台湾的美国国务院次卿柯拉克 (Keith Krach) 将在11月20日主持美国与台湾的经济繁荣夥伴对话，此对话将会由美国在台协会与美国台北经济文化代表处主办。

蓬佩奥在谈话中表示，这次的对话将会包含安全供应链丶乾净的5G网路与健康安全等议题。他说：「这次的对话将彰显美国与台湾的经济关系是强健且持续发展的。」

根据台湾的中央社报导，台湾驻美代表萧美琴在消息传出後表示，欢迎蓬佩奥宣布美国与台湾展开经济对话。她也指出，考量到新冠疫情的影响，这次的经济对话将采取实体会议与视频会议的方式同时进行。

实体会议将在华府召开，台湾将由经济部次长陈正祺率领代表团出席，其馀的政府官员将透过视频的方式参与。中央社报导指出，这次的对话预计为期一天。

路透社报导，美国今年8月与9月陆续派高官出访台湾，这样的举动也激怒了中国。美国次卿柯拉克今年9月出访台湾时，成为过去40年来，美国国务院访台层级最高的官员，当时柯拉克也被指派负责主导台美的经济对话。

为了强化与美国的贸易关系，台湾总统蔡英文今年8月宣布开放符合特定标准的美国猪肉与牛肉进口台湾。路透社指出，这项计画预计明年1月会生效。

专家：台美经济关系将维持活络

由於美国民主党的候选人拜登於上周举行的美国总统大选胜选，美国预计明年1月将会有新总统入主白宫。对此，部分人士也猜测拜登是否会延续部分特朗普执政时期的对台政策。

美国乔治梅森大学的台湾问题专家韦杰理(Gerrit van der Wees) 告诉路透社，拜登上台後应该会持续强化台美的经贸关系。他说：「拜登应该会想要强化这样的双边计画。」

前美国在台协会处长包道格 (Douglas Paal) 则向路透社表示，拜登团队中有不少长期专注台湾议题的人，且很多迹象显示拜登政府上台後，将持续增进与台湾的关系。

上个月，拜登担任参议员时期的重要助手詹努齐 (Frank Jannuzi) 在一篇评论中写道，美国应该优先与台湾进行自由贸易协议的相关谈判，这样能进一步鼓励英国丶欧盟与日本也与台湾展开相关的谈判。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、中央社)

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