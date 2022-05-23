 台美启动深化贸易关系会谈 中方指责美国“伎俩不断” | 经济纵横 | DW | 02.06.2022

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经济纵横

台美启动深化贸易关系会谈 中方指责美国“伎俩不断”

湾与美国6月1日宣布启动“台美21世纪贸易倡议”，预计6月底就11个议题展开谈判。美国总统拜登早前宣布成立印太经济框架，将台湾排除在外。外界分析，该倡议是想以另一种更弹性的作法让台湾参与。北京则要求美国停止所作所为，否则会将“中美关系带入危险境地”。

Taiwan I Yuan kündigt den Start der Taiwan-US 21st Century Trade Initiative an

台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，首次會議月底在華府舉行。

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美國貿易代表戴琪日前接受日媒訪問時透露，印太經濟框架（IPEF）將於今年夏天正式展開協商。與此同時，她也證實台灣雖未能納入IPEF，但已和台灣展開新的經貿磋商。

美国总统拜登正式宣布组建印太经济框架IPEF。13个初始成员中没有台湾。對此，台灣表示遺憾，卻也重申會繼續爭取加入。中國則對框架提出質疑。

周一，美国总统拜登在东京正式启动了由13个国家组成的"亚太经济框架"。中国则对这一框架的目的提出质疑，中国外交部长王毅表示："试图拿一个什么框架来孤立中国，最终孤立的将是他们自己。 "

（德國之聲中文網）美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與台灣行政院政務委員鄧振中週三（6月1日）晚間宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），近一步深化雙邊關係，目標是達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

美國貿易代表署（USTR）透過聲明表示，「美國和台灣將運用美台21世紀貿易倡議，以及現有與利害關係人的往來，促進及深化重要的美台經貿關係，促進共享價值，並應對共同的挑戰和機會。」

此倡議將就11個議題進行談判，包括：一、貿易便捷化；二、法規訂定原則；三、農業；四、反貪污；五、協助中小企業貿易；六、掌握數位貿易所帶來的利益；七、推廣以勞工為中心的貿易；八、支持環境及氣候行動；九、標準；十、國營事業；十一、非市場政策及做法。

台灣行政院發布新聞稿指出，該倡議可做為推動貿易協定的路徑圖，內容係以高標準為目標，「將有利臺灣爭取參加『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP）。」

台灣外交部長、經濟部長等官員出席「深化台美經貿關係重大成果記者會」宣布這項倡議，行政院發言人羅秉成表示，「臺灣是美中競爭中，最重要的科技核心半導體的全球製造中心。美國政府更意識到，必須加強與臺灣在政治與經濟的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。」

「台美21世紀貿易倡議」預計6月底在華盛頓啟動談判。路透社指出，由於此倡議不涉及降低關稅獲開放市場，因此無須國會批准。

Taiwan I Yuan kündigt den Start der Taiwan-US 21st Century Trade Initiative an

台灣行政院政委鄧振中宣布台美雙邊重大進展，雙方共同宣布達成「台美 21 世紀貿易倡議」。

「美國的彈性作法」

加拿大約克大學副教授沈榮欽沈榮欽在其臉書上評論稱，可稱為「美台印太經濟架構加強版」。文中提到「美國自從退出CPTPP之後，對於簽署自由貿易協定的興趣大減，和台灣簽訂FTA的機率也不高。在這種情形下，台灣能夠和美國達成台美21世紀貿易倡議，當然是一種重要成就。」

美國總統拜登5月23日訪問日本時宣佈正式啟動「印太經濟框架」（IPEF），台灣被排除在外。《紐約時報》報導，許多成員國認為讓台灣加入IPEF「太具爭議性」。報導引述美方資深官員說法，美國雖未將台灣納為IPEF初始成員國，仍打算採取「彈性」做法讓台灣參與。

華盛頓戰略與國際研究中心貿易專家馬修．古德曼（Matthew Goodman）告訴路透社，美台貿易倡議的內容與IPEF高度重疊，「我們可以合理得到一個結論，政府希望透過類似途徑讓台灣參與IPEF」。但古德曼也強調，美國官員不太可能會公開強調此事。

法新社則分析，美台新倡議稱將合作對抗「有害的非市場政策與做法」，明顯在挑戰中國。目前中國官方尚未對此做任何評論，但官媒《環球時報》報導稱：「民進黨當局宣稱這是台美關係『重要突破」』，認為新倡議重要性遠遠大於協助台灣加入「印太經濟框架」。

該報導引用網友質疑稱：「沒合約、沒備忘錄，只有嘴炮也急著宣傳？」「這叫重大突破？塔綠班最會吹」。 

北京：“近期美方在台湾问题上伎俩不断”

据美国贸易代表办公室称，6月1日开始的会谈涉及贸易、监管和其他作为市场导向型经济体基于“共同价值观”的领域。美联社报导称，美国贸易办公室在表态时未提到中国，但在两岸关系紧张、中国不放弃武统的当下，该谈判显然表达了美方支持台湾的态度。

赵立坚称，美方若执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地

赵立坚称，美方若执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地

这引起了北京的不满。在周四（6月2日）的中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚称，中方一贯坚决反对与中国建交国与台湾进行任何形式的官方往来，这也包括商签具有主权意涵和官方性质的协定。“近期美方在台湾问题上动作频频，伎俩不断，实质上都是违反一个中国原则，为‘台独’分裂势力撑腰打气，搅乱台海和平稳定。”

赵立坚还称，美方执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地。他要求美方“停止任何形式的美台官方往来，停止与台商签具有主权意涵和官方性质的协定”，同时“正告民进党当局，趁早打消‘倚美谋独’的算计，否则跳得越高，摔得越惨”。

华盛顿目前只与北京建交，但与台湾有着广泛的非官方关系，其中包括数十亿美元的贸易和投资。台湾是美国第九大贸易伙伴，是芯片等高科技产品的重要制造中心。

美国总统拜登5月23日访问东京时说，如果中国入侵台湾，美国将进行军事干预。本周二，美国参议员达克沃斯（Tammy Duckworth）访问台湾，与总统蔡英文会面，表达了对该岛的支持。这是她一年内第二次访问台湾。而此前一天，中国刚向台湾派出了30架军机，进行新一轮威慑。

（綜合報導）

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台灣人相信美國協防說嗎？

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