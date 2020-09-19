台美互动再升格 驻美代表变"大使"

（德国之声中文网）周末，有网友发现，台湾驻美经济文化代表处代表萧美琴推特账号的自我介绍一栏中出现"驻美大使"（Taiwan Ambassador to the US)字样，并称"这是个人账户"。这一文字变动立即引发热议，甚至有人将其解读为美台即将建交的前兆。萧美琴周一再次发推予以澄清。"让众多支持者失望了，抱歉。但台湾大使确实是很多人对我的称谓，也是对我工作的描述。我同美方互动时的职位仍然是台北经济文化代表处代表。"不过，截至本台发稿时为止，萧美琴个人推特账户上仍标注着"驻美大使"字样。

美国和台湾之间并没有正式的外交关系。对北京而言，台湾是分裂的一省，并宣称必要情况下，会以武力收复台湾。

今年年中被任命为台湾驻美代表的萧美琴现年49岁，父亲是台湾人，母亲则是美国人。萧美琴周日也在其脸书账号上发表长文，做进一步的澄清。她写道："我七月底到任后像拼命三郎一直努力跟各界接触、沟通、争取，盼长期台湾在国际上碰到的不公平待遇能够有所改善。在代表处同仁一起努力下，有些事情确实有所进展，美方对我们许多的诉求也多正面看待。但是，每一步都是艰辛，也不可否认，双边关系的法律结构，以及美国的政策框架'一中政策'还是存在著。"

她表示："我在私人推特的简介上用Ambassador不是美国官方目前所承认的称谓，但也不是我自封自嗨。For all practical purposes，我在美国代表台湾，实际工作跟各国使馆没什么不同，甚至因台湾处境艰困，我的工作量以及跟美方互动频率比其他国家大使的业务还要多跟複杂；因此，ambassador 不但是对我现有工作的形容词，事实上也已经成为许多美方各界友人称呼我的方式。"

萧美琴表示，美国国务卿彭佩奥称赞台湾为"可靠的伙伴"，美国卫生部长以及美国副国务卿近期对台湾的访问，都"彰显美国对台湾民主和经济自由的肯定与支持。"

萧美琴提到：「这些年在台湾人民努力创造民主、自由、繁荣的社会，以及公私部门在防疫过程中亮眼的表现，让国务卿庞培欧曾经形容台湾是『可靠的同伴』、『世界良善的力量』，甚至以卫生部长访问，和前所未有的国务院次卿亲临李前总统告别式，来彰显美国对台湾民主和经济自由的肯定与支持。」

周日，台湾总统蔡英文回应"驻美大使"一事时表示，不论萧美琴的头衔是什么，都会抱持为台湾努力，跟驻美代表处，一起来跟美方保持最好沟通状态。

一段时间以来，美台高层互动明显加温，美国除了扩大对台军售规模之外，还先后派遣卫生部长和副国务卿访问台湾。上周，更有参众议员分别提案，呼吁美国恢复同台湾的外交关系。

周一，中国官媒《人民日报》发表评论再度强调"世界上只有一个中国，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。"评论称："中方有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，挫败一切外部势力干涉和台独分裂行径，坚决捍卫国家主权和领土完整"。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



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