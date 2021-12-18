台立法院首场香港公听会 罗冠聪张崑阳在线出席

（德国之声中文网）流亡海外的香港民运人士罗冠聪及张崑阳，周一（12月21日）参加台湾立法院人权促进会召开的首场香港议题在线公听会，呼吁台湾政府与公民社会合作保卫民主机制，并积极推动港人在台安置。

该会议主题为「香港的走向以及台湾的对应」，由台湾跨党派立法委员共同参与，并邀请了包含英国下议院议员卡迈克尔（Alistair Carmichael）、前美国驻联合国大使布伦伯格（Andrew Bremberg）、美国国际民主协会亚太区域总监安南德（Manpreet Singh Anand）等关注香港人权的专家人士一同与会。

其中，流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪在会议上表示，中国对台湾的渗透、统战工作手法与香港很雷同。他举例说明，当他还是立法会议员时，曾於2017年赴台湾参加由台湾立委成立的「台湾国会关注香港民主连线」（台港连线）记者会活动，却在下飞机後遇到黑帮成员拿着中国五星国旗冲撞他们，并攻击随行人员。

「在接下来几天的行程间，也有黑帮跟着我们跑，向我们扔砖头和鸡蛋，阻挠香港立法会议员与台湾立法委员间的联系，」罗冠聪说。

他认为，中国与黑帮结盟、用利益收买在台人士的手段与中国在香港的行为很类似，并称「台湾是中共进攻自由世界的下一个目标」。他又说，支持香港与支持台湾基本上是同一件事，而台湾与香港、甚至维吾尔人、藏族人权活动，若能在国际上协同合作，会有「一加一大於二」的效果。

罗冠聪并指出，台湾政府一直以来处理香港滞留台湾的示威者都相当谨慎，但他也希望台湾能更积极提供他们参与公共事务的空间。

张崑阳：望加快协助港人在台定居

另一名同样流亡英国的香港民运人士张崑阳也表示，希望台湾政府下定决心，在不同的措施上可以加快审批程序，协助港人在台定居，并可尽快获得入籍条件。

根据台湾大陆委员会数据，2020年获台湾居留许可的港人破万人，比2019年成长了80%，创下历史新高。陆委会发言人邱垂正21日更指出，2021年来台居留的港澳人士数量可望再缔新猷。

然而，依照现行法律规定，港人赴台湾工作仅能居留，不得申请定居，因而无法入籍台湾，这使部分在台港人担心他们在居留期满後就得返回香港。对此，台湾政府10月传出消息，欲修法放宽港人来台申请定居、入籍的相关规定，然实际修法时程仍不明确。

「目前已有不少香港的文化人及高知识份子选择移民台湾、保存香港文化并流传香港的民主声音，」张崑阳表示，「若台湾能尽快修法，让香港人在台工作後取得居留权丶甚至进一步入籍，在台港人也一定会用自身经验帮助台湾，维系台湾民主保卫机制。」

（综合报道）

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