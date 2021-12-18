 台立法院首场香港公听会 罗冠聪张崑阳在线出席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

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台立法院首场香港公听会 罗冠聪张崑阳在线出席

台湾政府预计今年赴台居留的香港人数将创新高，台湾立法院人权促进会21日召开首场香港议题在线公听会，与会的流亡香港民运人士罗冠聪及张崑阳望台方进一步完善港人赴台相关措施。

Hongkong Nathan Law

流亡英国的香港前立法会议员罗冠聪21日在台湾立法院首场香港议题公听会上呼吁，台湾政府与公民社会应合作保卫民主机制。

（德国之声中文网）流亡海外的香港民运人士罗冠聪及张崑阳，周一（12月21日）参加台湾立法院人权促进会召开的首场香港议题在线公听会，呼吁台湾政府与公民社会合作保卫民主机制，并积极推动港人在台安置。

该会议主题为「香港的走向以及台湾的对应」，由台湾跨党派立法委员共同参与，并邀请了包含英国下议院议员卡迈克尔（Alistair Carmichael）、前美国驻联合国大使布伦伯格（Andrew Bremberg）、美国国际民主协会亚太区域总监安南德（Manpreet Singh Anand）等关注香港人权的专家人士一同与会。

其中，流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪在会议上表示，中国对台湾的渗透、统战工作手法与香港很雷同。他举例说明，当他还是立法会议员时，曾於2017年赴台湾参加由台湾立委成立的「台湾国会关注香港民主连线」（台港连线）记者会活动，却在下飞机後遇到黑帮成员拿着中国五星国旗冲撞他们，并攻击随行人员。

「在接下来几天的行程间，也有黑帮跟着我们跑，向我们扔砖头和鸡蛋，阻挠香港立法会议员与台湾立法委员间的联系，」罗冠聪说。

他认为，中国与黑帮结盟、用利益收买在台人士的手段与中国在香港的行为很类似，并称「台湾是中共进攻自由世界的下一个目标」。他又说，支持香港与支持台湾基本上是同一件事，而台湾与香港、甚至维吾尔人、藏族人权活动，若能在国际上协同合作，会有「一加一大於二」的效果。

罗冠聪并指出，台湾政府一直以来处理香港滞留台湾的示威者都相当谨慎，但他也希望台湾能更积极提供他们参与公共事务的空间。

Taiwan Hongkong Protest

2020年，支持香港民主活动的人士在台北举行游行集会。台湾政府预估，今年赴台居留的港人将再创新高。

张崑阳：望加快协助港人在台定居

另一名同样流亡英国的香港民运人士张崑阳也表示，希望台湾政府下定决心，在不同的措施上可以加快审批程序，协助港人在台定居，并可尽快获得入籍条件。

根据台湾大陆委员会数据，2020年获台湾居留许可的港人破万人，比2019年成长了80%，创下历史新高。陆委会发言人邱垂正21日更指出，2021年来台居留的港澳人士数量可望再缔新猷。

然而，依照现行法律规定，港人赴台湾工作仅能居留，不得申请定居，因而无法入籍台湾，这使部分在台港人担心他们在居留期满後就得返回香港。对此，台湾政府10月传出消息，欲修法放宽港人来台申请定居、入籍的相关规定，然实际修法时程仍不明确。

「目前已有不少香港的文化人及高知识份子选择移民台湾、保存香港文化并流传香港的民主声音，」张崑阳表示，「若台湾能尽快修法，让香港人在台工作後取得居留权丶甚至进一步入籍，在台港人也一定会用自身经验帮助台湾，维系台湾民主保卫机制。」

（综合报道）

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