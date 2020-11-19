台空军失事飞行员战友自杀 官方称无关联

(德国之声中文网) 据中央社报道，这名黄姓士官长是22日晚间在寝室内自伤的，被战友发现后紧急送医，但仍不幸在国军花莲总医院不治身亡。台湾空军官方则强调，负责地面装备的这名士官长与几天前的F16战机失事无关，请外界“勿臆测”。

目前，台湾空军司令部已经派员陪伴并协助逝者家属料理后事，并配合调查案件原因。司令部还要求各单位加强宣导尊重生命教育及心理辅导，以防止类似事件再次发生。

失踪战机黑匣子信号确认

在刚刚过去的周末，台湾空军已经在花莲机场东北方9海里处发现了11月17日失踪战机的黑匣子信号，深度约为水下1000米；在附近海域还探测到了多处水下金属。台湾空军司令熊厚基21日晚间通报说，搜救人员接下来将使用声纳、听音器等设备进一步标定位置，并启用水下摄影机确认。“状况属实则使用机械臂或吊载方式取回。”

台湾国防部长严德发11月22日表示，虽然当前天候因素不可测，但仍应尽全力缩短打捞作业流程，尽速将残骸大佬取回，据以探究整体事因、还原事故真相。

台湾空军第五联队26作战队的一架F16战机11月17日执行夜航训练任务时，起飞2分钟后光点即从雷达上消失，飞行员、26作战队队长蒋正志也宣告失踪。调查人员初步判断，飞机发生机械故障的可能性较低，有可能是飞行员在黑夜中爬升并在云中操作转弯时产生了空间迷向错觉。事件发生后，台湾花莲、嘉义基地的F16战机部队已停止飞行。空军司令部表示，最快预计本周可恢复F16战机的训练飞行。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。





文山（综合报道）



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