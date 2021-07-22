台积电证实有意赴德国设厂

（德国之声中文网）世界最大半导体代工製造商台积电週一（26日）表示，该公司有考虑要在德国建造其第一座欧洲半导体工厂。然而在建厂时程方面，台积电则表示谈判还处于早期阶段，并未提供一个时间表。

在新冠疫情影响下，晶片短缺已损害了许多汽车製造商的利益，迫使他们需削减产量。而缺少本土晶片产能的欧盟，也开始向包含台积电、英特尔等全球晶片龙头展开讨论，希望透过合作来促进欧盟晶片的产量，降低进口、减缓自己受全球晶片供应链断链的冲击。

台积电董事长刘德音26日于股东会上表示，台积电在德国有几个主要客户，也跟他们保持很密切的沟通。在德国建厂与否，台积电有在做「认真的评估」，但现在仍处于相当早期的阶段。

虽然台积电称，谈判仍在早期阶段，但即将离任的德国在台协会处长王子陶日前曾向德国之声表示，他对吸引台积电等台湾半导体厂业赴德投资一事感到乐观。

王子陶说：「由于5G等各种新技术，欧洲的相关需求正在迅猛增长。德国则成为欧洲的半导体产业中心。围绕德勒斯登的『萨克森硅谷』以及研發中心慕尼黑就是德国的两个重点地区，在全欧洲首屈一指。所以我相信，在今后几年，台积电将会来德国开展业务，兴许还会更早一些。我想说，现在已经有非常积极的讯号了。」

台积电赴美日设厂

根据台湾经济部统计，台积电有9成以上产能集中于台湾。一直到近期，台积电才释出要在海外拓展的规划。而比德国速度要快的有美国以及日本，据悉，该公司已准备在美国亚利桑那州建造一个价值120亿美元的晶片工厂，并考虑进一步在日本建造其有史以来第一个晶圆厂。

刘德音表示：「我们台积电去美国建厂，或者评估去日本建厂，都是基于客户的需求。」

他说，台积电有将近70％的生意在美国，而目前美国在基础建设和国家安全方面有在美国製造晶片的需求。他认为，既然客户有这个需求，就要支持客户，即使美国的晶片製造在整个台积电的生意裡面，只佔一小部分而已。

至于日本方面，台积电也与日本客户讨论如何降低运营成本。他说：「在日本建造和运营一个晶片厂的成本，比在台湾高得多...... 而我们的目标是至少成本上要能够打平。」

然而，随着美中关係日渐紧张、各国也开始积极佈局「自给自足」的半导体供应链，台积电创办人张忠谋则坦言，这样的趋势将对半导体的技术發展带来重大影响。

7月16日，张忠谋在参加完APEC领袖非正式领袖闭门会议后指出，急于将半导体引入本土将带来巨大的成本，而难以达成各国所追求的晶片的自给自足。

他认为，过去数十年的自由贸易促进了半导体技术發展，因此，越複杂的技术，供应链也会越国际化。他将追求晶片的自给自足比喻为「试图让时光倒流」。他警告，这麽做不仅成本会提升、技术的进步将放缓，还可能在花费大笔时间与金钱后，仍旧难以达成目标。

(综合报导)

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