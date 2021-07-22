 台积电证实有意赴德国设厂 | 经济纵横 | DW | 26.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

台积电证实有意赴德国设厂

随着台积电接连与美国、日本讨论在当地设晶片厂的规划后，台积电也透露他们有在和德国展开相关洽谈，然而时间上还尚未有定案。

TSMC Chairman Mark Liu

台积电董事长刘德音透露，他们有在认真评估赴德国设厂一事，但相关讨论仍在早期阶段。

DW.COM

台湾总统蔡英文在哥本哈根民主高峰会的视讯会议上演说，表示会与欧盟联手，打造半导体在内的关键物资供应链。

今天的中国政府已认定美国衰落，习近平在内部讲话中多次做出类似表态。雄心勃勃的北京是否有超越华盛顿的本钱，双方的实力对比以及未来发展趋势究竟如何？政治学者张俊华进行了一番梳理分析。

美国商务部正在对台湾的芯片制造厂台积电等台湾公司施压，要求他们在短期内优先满足美国汽车制造商的需求。路透社还引述消息人士指，台积电预计在原先规划的芯片厂之外，再盖5座芯片厂。

（德国之声中文网）世界最大半导体代工製造商台积电週一（26日）表示，该公司有考虑要在德国建造其第一座欧洲半导体工厂。然而在建厂时程方面，台积电则表示谈判还处于早期阶段，并未提供一个时间表。

在新冠疫情影响下，晶片短缺已损害了许多汽车製造商的利益，迫使他们需削减产量。而缺少本土晶片产能的欧盟，也开始向包含台积电、英特尔等全球晶片龙头展开讨论，希望透过合作来促进欧盟晶片的产量，降低进口、减缓自己受全球晶片供应链断链的冲击。

台积电董事长刘德音26日于股东会上表示，台积电在德国有几个主要客户，也跟他们保持很密切的沟通。在德国建厂与否，台积电有在做「认真的评估」，但现在仍处于相当早期的阶段。

虽然台积电称，谈判仍在早期阶段，但即将离任的德国在台协会处长王子陶日前曾向德国之声表示，他对吸引台积电等台湾半导体厂业赴德投资一事感到乐观。

王子陶说：「由于5G等各种新技术，欧洲的相关需求正在迅猛增长。德国则成为欧洲的半导体产业中心。围绕德勒斯登的『萨克森硅谷』以及研發中心慕尼黑就是德国的两个重点地区，在全欧洲首屈一指。所以我相信，在今后几年，台积电将会来德国开展业务，兴许还会更早一些。我想说，现在已经有非常积极的讯号了。」

台积电赴美日设厂

根据台湾经济部统计，台积电有9成以上产能集中于台湾。一直到近期，台积电才释出要在海外拓展的规划。而比德国速度要快的有美国以及日本，据悉，该公司已准备在美国亚利桑那州建造一个价值120亿美元的晶片工厂，并考虑进一步在日本建造其有史以来第一个晶圆厂。

刘德音表示：「我们台积电去美国建厂，或者评估去日本建厂，都是基于客户的需求。」

他说，台积电有将近70％的生意在美国，而目前美国在基础建设和国家安全方面有在美国製造晶片的需求。他认为，既然客户有这个需求，就要支持客户，即使美国的晶片製造在整个台积电的生意裡面，只佔一小部分而已。

Joe Biden und Kamala Harris I American Jobs Plan

半导体成了各国的关键战略物资。美国总统拜登近日也在制定一项520亿美元的晶片法案，扶植美国本土半导体产业。

至于日本方面，台积电也与日本客户讨论如何降低运营成本。他说：「在日本建造和运营一个晶片厂的成本，比在台湾高得多...... 而我们的目标是至少成本上要能够打平。」

然而，随着美中关係日渐紧张、各国也开始积极佈局「自给自足」的半导体供应链，台积电创办人张忠谋则坦言，这样的趋势将对半导体的技术發展带来重大影响。

7月16日，张忠谋在参加完APEC领袖非正式领袖闭门会议后指出，急于将半导体引入本土将带来巨大的成本，而难以达成各国所追求的晶片的自给自足。

他认为，过去数十年的自由贸易促进了半导体技术發展，因此，越複杂的技术，供应链也会越国际化。他将追求晶片的自给自足比喻为「试图让时光倒流」。他警告，这麽做不仅成本会提升、技术的进步将放缓，还可能在花费大笔时间与金钱后，仍旧难以达成目标。

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

epa05349567 A picture made available on 07 June 2016 shows a logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), the world's largest contract chipmaker, in Tainan, south Taiwan, 26 May 2016. On 07 June 2016, TSMC Chairman Morris Chang told a shareholders' conference in Hsinchu, west Taiwan, that TSMC will reach 5-10 percent growth in 2016 despite weak global economy which is dragging down the semiconductor industry. Chang called the up-coming 7-nonameter manufacturing process a competition with two major players, TSMC and South Korea's Samsung. TSMC saw its 2015 revenues rise 10.6 percent and profits up 16.2 percent from 2014 respectively. EPA/DAVID CHANG +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

台积电评估赴日设厂 媒体：最早2023年启用 22.07.2021

台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。

Einen Test-Wafer im 3D Design präsentiert am 08.10.2013 in Dresden (Sachsen) das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration auf der Halbleitermesse Semicon. Bis 10.10.2013 ist Dresden Treffpunkt der europäischen Halbleiterindustrie. Foto: Matthias Hiekel/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

芯片短缺现象继续 汽车工业大受影响 25.07.2021

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。

25.03.2021 Thomas Prinz, Director general of the German Institute Taipei seen during the Holocaust Remembrance Day in the Taipei Guesthouse in Taipei, Taiwan March 25, 2021. Thomas Prinz, directeur general de l institut allemand de Taipei vu lors de la journee de memoire pour les victimes de l Holocauste dans la Taipei Guesthouse à Taipei, Taiwan, le 25 mars 2021.

专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分 21.07.2021

担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。

广告
Deutschland, Bad Neuenahr | Überflutungen in NRW und Rheinland-Pfalz

足以致命的极端天气撼动世界

从德国到加拿大再到中国，世界上很多国家和地区皆受到极端天气所造成的严重影响。充满断垣残壁的重灾区照片最近几周一直占据着大量新闻版面，导致这些灾情的罪魁祸首是气候危机吗？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  