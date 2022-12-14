台积电计划在德国建厂 或选址德累斯顿

（德国之声中文网）台湾晶片生产商台积电总裁魏哲家透露，该公司计划在欧洲建设生产基地。据德国网络媒体China Table获得的一份会谈记录，魏哲家对分析人士表示，台积电正在"同欧洲的客户和合作伙伴共同评估建设一家自己的机动车专用技术工厂的可能性"。不过最终决定还要取决于市场需求和当地"政府的支持"。

有关台积电可能在德国建厂的消息，去年秋天就曾传出，但台积电方面一直没有予以证实。有媒体报道，去年该公司曾派团赴德国考察。

据德国《法兰克福汇报》上周报道，台积电已于去年征询了德国客户对设厂的意见，反响非常积极。台积电并证实，同前期产品供应商也已进行了洽谈，

业界普遍估计，台积电将落脚德国东部城市德累斯顿，这里有「萨克森硅谷」的称号，聚集着欧洲最大的半导体产业供应链，有博世、GF、英飞凌、SAW及X-Fab等半导体企业，从业员工八千人。博世、英飞凌和NXP等作为汽车配件生产商，都是台积电潜在的客户。

期待当地政府提供优惠、补贴

台湾《电子时报》本周报道称，台积电目前确定12英寸新厂落脚德雷斯顿。将先从28/22纳米制程开始，此为车用的重要节点。欧盟、德国所期待的16/12纳米及7/5纳米以下更先进制程则是后续再谈。对台积电而言，必须要有更为优厚补助条件及订单规模支撑才能继续往先进制程推进。

如果付诸实施，这将是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。欧盟和德国都希望吸引芯片制造企业投资。据德国媒体报道，就德累斯顿附近一处工业用地提供给台积电建设新厂的事宜，当地政府已经点头，首期融资和和政府补贴也已就绪。

台积电赴德国投资建厂，印证了其在全球分散生产线的策略，也是顺应西方国家政府和重要客户的推动。据《法兰克福汇报》分析，这有两重考虑，一是从新冠疫情爆发后全球出现的芯片荒中吸取教训，二是在中国对台威胁升级的背景下，为保障供应链安全而希望在本土生产。

台积电供应全球市场的高端芯片，绝大部分在台湾生产。台积电在美国亚利桑那州拥有两家芯片工厂，为苹果供应芯片。此外在日本熊本，台积电正在与索尼合作建设一家芯片厂。

据分析，在德累斯顿建厂的计划还要看欧盟对芯片产业倾斜政策的落实情况。去年2月欧盟通过的《芯片法案》，为向芯片产业提供数百亿欧元的补贴开放了绿灯，并简化行政审批手续。据估计，有关新规最早今年6月开始生效。

（综合报道）

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