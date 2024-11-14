台积电美国厂员工集体诉讼 指控偏袒亚裔员工

超过十名在台积电美国工厂工作的员工集体控告台积电，指控其对非亚洲籍员工存在歧视。台积电发表声明回应表示，公司“坚信多元化人力的价值”。

（德国之声中文网）超过十名在台积电美国工厂工作的员工集体控告该公司，指控其对非亚洲籍员工存在歧视。

诉状指控这家全球最大的芯片代工制造商在招聘、解雇和工作标准上偏袒亚洲员工。此诉讼最早于8月提出，上周重新以集体诉讼的形式递交，共有13位原告。

原告指出，台积电经常让非台湾或中国籍员工处于“充满敌意工作环境，常见语言暴力、心理操纵、孤立和羞辱”，这些情况常常导致这些员工被迫辞职。

这13名原告包括来自美国、墨西哥、尼日利亚、欧洲和韩国的员工，他们要求赔偿，以纠正台积电的歧视行为。

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台积电对此诉讼不予置评，但在周四的声明中表示，公司“坚信多元化人力的价值”。

这项诉讼最早由台积电的招聘经理Deborah Howington在8月提出，指控公司在招聘和解雇决策上偏向亚洲人，尤其是台湾籍员工。

诉讼指出，非亚洲员工“经常被排除在业务讨论之外，因为会议经常用中文进行，商业文件也经常以中文书写”。

台积电在声明中强调：“我们在招聘和晋升时不考虑性别、宗教、种族、国籍或政治立场，因为我们尊重差异，并相信平等的就业机会能增强我们的竞争力。”

台积电在生成式AI革命中处于领先地位，生产全球最先进的微芯片，供硅谷制造产品。该公司获得数十亿美元的美国资金，并同意在亚利桑那州设立三座工厂。

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