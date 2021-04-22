 台积电欲在南京扩产低端芯片 大陆专家呼吁抵制 | 经济纵横 | DW | 27.04.2021

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经济纵横

台积电欲在南京扩产低端芯片 大陆专家呼吁抵制

作为半导体代工产业的巨头，台积电在美国对华经济制裁中扮演了关键角色。近日台积电宣布在南京工厂扩产28纳米制程芯片的消息，引起了中国大陆专家的警惕。

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)

台积电是芯片制造业的巨头

（德国之声中文网）据日本日经新闻（Nikkei）报道，台湾半导体产业巨头台积电（TSMC）表示，将在中国大陆投资28.87亿美元，增产车载半导体等产品。

据悉，台积电计划在南京的现有工厂设置新生产线，2023年完成量产体制。这是台积电2015年宣布设立南京工厂以来首次在中国大陆进行大规模投资。此次增产投资是为满足全球范围内出现短缺的车载半导体需求。

受新冠疫情的影响，全球芯片供应短缺曾一度造成不少汽车制造商被迫停产。在许多国家为了控制疫情而实行居家令期间，为了满足远程办公和网上授课的需求，人们对于家用个人电脑和电子数码产品的需求量也持续居高，导致芯片供应不足的问题至今没有得到真正的解决。

除了对于经济生活运转具有关键作用之外，芯片也具有重要的国际政治意义。在中美贸易战中，芯片断供成为美国制裁中国的一记"杀手锏"。台积电此前已经宣布，鉴于美国商务部出台的制裁令，不再为中国科技业巨头华为提供芯片。

据日经新闻报道，这次台积电计划在大陆地区增产的芯片是制程为28纳米的产品，计划2022年下半年开始小批量生产，预计月产量能够达到4万片。该报道也指出，虽然这一制程的芯片比台积电在台湾生产的最尖端技术5纳米要落后好几代，但是此次增产的28纳米产品却是全球最为短缺的半导体之一。

大陆专家：坚决反对

中国通信行业分析师项立刚在"新浪财经头条"撰文，"强烈呼吁制止台积电南京厂扩产"，防止台积电采取"高端控制低端压制"的策略。该文指出，台积电为了维持在芯片制造领域的优势地位，配合美国的制裁，不让大陆得到14纳米以下制程的高端芯片；同时由于中国大陆在28纳米以上制程的芯片领域，已经形成生产能力，台积电则要采取低价倾销策略，把大陆芯片企业挤垮。

Taiwan l Präsidentin Tsai Ing-Wen tirfft Morris Chang, TSMC

2020年资料照片：台积电创始人张忠谋和台湾总统蔡英文

DW.COM

台积电创办人张忠谋周三在一场演讲中呼吁台湾政府丶社会与台积电应共同守住台湾的半导体製造。全球价值链专家告诉德国之声，台积电未来仍会受到美丶中更多压力。

当全球芯片短缺碰上台湾的缺水危机，芯片供应会不会因此惨上加惨？业内人士认为，短期内影响不大，但长期而言，除了可能限制晶圆厂在台湾的扩厂外，专家还提出其他台湾应该思考的方向。

今天的中国政府已认定美国衰落，习近平在内部讲话中多次做出类似表态。雄心勃勃的北京是否有超越华盛顿的本钱，双方的实力对比以及未来发展趋势究竟如何？政治学者张俊华进行了一番梳理分析。

文章写道："在南京扩产，台积电成功地避免了台湾的缺水、缺电问题，又避免了美国建厂的高成本、低效率，达到压制大陆芯片制造企业的效果，让大陆的芯片企业无法与之竞争。"

不过也有其他分析人士认为，这样的警告实属"危言耸听"，台积电的举动是应对全球缺芯局面的"无可厚非之举"，应该更理性的看待巨头在华投资，而不是裹挟着所谓"爱国"情怀、"一刀切抵制外来户"。

目前中国大陆和台湾在芯片制造领域仍有相当明显的差距。根据2020年11月传出的消息，中国的芯片制造商中芯国际（SMIC）相当于7纳米级别的芯片工艺「取得突破」，业内人士估计实现量产要到2022至2023年。台积电在2018年就实现了7纳米的量产，而当下最先进的5纳米芯片，台积电2020年第二季度就已经实现量产。

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