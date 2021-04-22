台积电欲在南京扩产低端芯片 大陆专家呼吁抵制

（德国之声中文网）据日本日经新闻（Nikkei）报道，台湾半导体产业巨头台积电（TSMC）表示，将在中国大陆投资28.87亿美元，增产车载半导体等产品。

据悉，台积电计划在南京的现有工厂设置新生产线，2023年完成量产体制。这是台积电2015年宣布设立南京工厂以来首次在中国大陆进行大规模投资。此次增产投资是为满足全球范围内出现短缺的车载半导体需求。

受新冠疫情的影响，全球芯片供应短缺曾一度造成不少汽车制造商被迫停产。在许多国家为了控制疫情而实行居家令期间，为了满足远程办公和网上授课的需求，人们对于家用个人电脑和电子数码产品的需求量也持续居高，导致芯片供应不足的问题至今没有得到真正的解决。

除了对于经济生活运转具有关键作用之外，芯片也具有重要的国际政治意义。在中美贸易战中，芯片断供成为美国制裁中国的一记"杀手锏"。台积电此前已经宣布，鉴于美国商务部出台的制裁令，不再为中国科技业巨头华为提供芯片。

据日经新闻报道，这次台积电计划在大陆地区增产的芯片是制程为28纳米的产品，计划2022年下半年开始小批量生产，预计月产量能够达到4万片。该报道也指出，虽然这一制程的芯片比台积电在台湾生产的最尖端技术5纳米要落后好几代，但是此次增产的28纳米产品却是全球最为短缺的半导体之一。

大陆专家：坚决反对

中国通信行业分析师项立刚在"新浪财经头条"撰文，"强烈呼吁制止台积电南京厂扩产"，防止台积电采取"高端控制低端压制"的策略。该文指出，台积电为了维持在芯片制造领域的优势地位，配合美国的制裁，不让大陆得到14纳米以下制程的高端芯片；同时由于中国大陆在28纳米以上制程的芯片领域，已经形成生产能力，台积电则要采取低价倾销策略，把大陆芯片企业挤垮。

文章写道："在南京扩产，台积电成功地避免了台湾的缺水、缺电问题，又避免了美国建厂的高成本、低效率，达到压制大陆芯片制造企业的效果，让大陆的芯片企业无法与之竞争。"

不过也有其他分析人士认为，这样的警告实属"危言耸听"，台积电的举动是应对全球缺芯局面的"无可厚非之举"，应该更理性的看待巨头在华投资，而不是裹挟着所谓"爱国"情怀、"一刀切抵制外来户"。

目前中国大陆和台湾在芯片制造领域仍有相当明显的差距。根据2020年11月传出的消息，中国的芯片制造商中芯国际（SMIC）相当于7纳米级别的芯片工艺「取得突破」，业内人士估计实现量产要到2022至2023年。台积电在2018年就实现了7纳米的量产，而当下最先进的5纳米芯片，台积电2020年第二季度就已经实现量产。

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