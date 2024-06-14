台积电德国工厂今秋开建 德东地区借力升级

本周，台积电欧洲合资公司总裁披露，位于德国东部德累斯顿德新工厂将在今年第四季度动工兴建，预计2027年大规模投产。该项目有一半的投资来自政府补贴，这一点也招致人们的批评。随着英特尔、台积电的相继落户，德国东部进一步巩固其欧洲最重要半导体生产基地的地位。

（德国之声中文网）根据《欧盟芯片法案》，欧洲的芯片产量应当在2030年达到全球总产量的五分之一。然而，目前这个比例仅有8%。为了实现目标，欧洲各地都在努力吸引半导体厂商落户建厂。在德国东部地区，已经有格芯、英飞凌、博世等知名芯片企业设厂生产；英特尔、台积电等巨头也即将入驻。

本周在巴特萨罗夫(Bad Saarow)举行的东德经济论坛上，多家半导体企业的高管都表示，欢迎更多竞争对手落户该地区。格芯德累斯顿分公司的副总裁邦卡斯(Matthias Bonkaß)说：“我们感觉良好。竞争条件相似，英特尔和台积电都在德国生产，这已经是一个积极信号。”

对于落户东部地区的半导体企业而言，英特尔、台积电等新来者即是竞争对手，也是合作伙伴。他们需要共同应对劳动力市场、住房市场的挑战，还要携手打造一条半导体产业链，让欧洲能够逐步摆脱对亚洲进口芯片的依赖。

德累斯顿近郊的博世半导体工厂 图像来源: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

英特尔德国经理皮埃尔(Sonja Pierer)也在论坛上表示，今后将与包括台积电在内的友商在东部地区开展合作。“台积电落户将让我们在德国等地的半导体行业拥有完整的生态系统。”

目前，英特尔正筹划在东部的马格德堡市兴建两条半导体生产线，耗资330亿欧元，其中近100亿来自德国联邦政府补贴。根据经济学家的测算，英特尔的新工厂有望在当地带来每年2.5~4亿欧元的税收及社保缴费，这意味着政府补贴至迟在30年后就能回本。而且，越来越多的半导体企业落户也有助于德国东部地区吸引专业人才回流。长期以来，该地区因产业结构不佳而困扰于人才持续流失。

英飞凌的德累斯顿工厂正在扩建 图像来源: Robert Michael/dpa/picture alliance

台积电德国工厂：吸引全欧青年才俊

同样在本周举行的“台欧半导体合作论坛”上，台积电欧洲子公司ESMC总裁克伊驰(Christian Koitzsch)也说，公司即将在德国本土设立培训基地，为供应链创造更多就业机会，以吸引全欧洲的年轻人才加盟。克伊驰在柏林的此次会议上还透露，位于德累斯顿的新工厂即将在今年第四季度动工开建，计划在2027年投产。

台积电去年夏天宣布在德国东部的德累斯顿成立合资公司ESMC（欧洲半导体制造公司），台积电、博世、英飞凌、恩智浦分别持股70%、10%、10%、10%。新工厂约需要200亿欧元的投资，其中大约50亿由德国联邦政府承担，还有50亿则来自《欧盟芯片法案》的补贴款。政府补贴的比例如此之高引起人们的批评：这意味着500万欧元税款承担一个工作岗位！

克伊驰在会议上表示，公司已经和德累斯顿理工大学展开了合作，30名相关专业的学生参与项目并被派往台中的台积电培训中心。他还透露，德累斯顿新工厂也将邀请博士研究生，让后者有机会利用公司的设备开展研究。

按照计划，台积电德累斯顿新工厂初期将提供2000个就业岗位。在柏林的会议上，德国联邦经济部产业政策司司长克鲁提希(Bernhard Kluttig)指出，鉴于芯片在现代工业中的核心地位，届时全德国将有超过1000万个就业岗位与半导体行业相关联。

ESMC总裁克伊驰在会议上也回应了外界对于德累斯顿供水系统可能不堪重负的担忧。他说，德累斯顿市正耗资2.5亿欧元建设工业专用的供水系统，直接从易北河取水过滤，完全独立于既有的饮用水管网；新的供电系统也将大幅提升当地电网的可靠性。届时，台积电以及同样在大幅扩建的英飞凌工厂等其他半导体企业都能受益于升级后的基础设施。

（德广联、China.Table）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。