台积电德国厂动土 文化差异将如何克服？

台积电德累斯顿厂正式动土，对德国来说，这是欧洲达成“芯片自主”的重要里程碑。德国经济办事处处长兰依桦、萨克森邦驻台办事处的处长金郁夫在动土前接受DW访问，两人都乐见新厂发展，但也都提到文化上的挑战。

（德国之声中文网）继日本熊本、美国亚历桑那工厂之后，台积电跨足欧洲、在德国萨克森邦德累斯顿投资的新厂週二（8月20日）动土。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）、欧洲委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）都会出席这场活动，台积电则由董事长魏哲家领军。

德国总理肖尔茨在动工仪式上说，半导体是21世纪经济的燃料，反应了日常生活数码化以及挥别矿物燃料这两大趋势。冯德莱恩则说，欧洲从台积电工厂中受益的远远不止德累斯顿或者德国萨克森，整个欧盟的产业界都将得益于更加可靠的供应链以及量身定制的新产品。她同时还认为，台积电也同样能得益于产业基地的多样化，尤其是在这个地缘政治局势紧张的年代。

台积电董事长魏哲家则在仪式后对德国之声表示，公司得到了欧盟、德国、萨克森、德累斯顿各个层面的鼎力支持，“非常高兴，非常完美。”

台积电与德国博世（Bosch）、英飞凌（Infineon）和荷兰的恩智浦（NXP）共同在德累斯顿投资，新厂名叫“欧洲半导体制造公司”（ESMC），预计2027年开始量产。

台德合作放眼欧洲“芯片自主”

在台湾的德国经济办事处新任处长兰依桦（Eva Langerbeck）接受DW采訪时，首先便强调台积电对于欧洲实现“芯片自主”所扮演的角色。她表示，台积电德国厂是欧洲战略布局的一部分，目的是在半导体产业等关键科技领域，达到更大的自主能力。此外，欧盟也期盼透过在欧洲在地生产，来强化供应链。

事实上，透过去年生效的《欧洲芯片法》（European Chips Act），欧盟已经确立了半导体政策目标：在2030年之前，要在半导体产业投资430亿欧元以上，促使欧洲制的芯片全球市占率从目前的10%，提高到20%。

除此之外，兰依桦希望台积电德国厂能在德累斯顿、甚至邻国，创造出一个“生态系统”，推动区域乃至全球的经济成长。她还指出，台积电能带来新的工作机会；台积电与欧盟的合作，也有助于激发双方的研发能量。

兰依桦表示：“我们也希望看到正面的影响，促使台湾和欧盟之间的关系进一步增强，这也可能引领出未来新的产业政策。”

文化差异与挑战

台积电到德国设厂，各界关注焦点之一是双方的工作文化差异。兰依桦坦言，企业管理、员工沟通模式等面向，是新厂可能面臨的挑战。她举例，“德国人有一种形象是，非常坦率，非常直言不讳”，而且“重视自己的空闲时间”，经常会放2週以上较长的假期，这些文化跟台湾很不一样。

不过，兰依桦对此正面看待：“有挑战，也就有机会。”她认为，要面对潜在的挑战，方法之一是派台湾员工到德国接受跨文化训练，同时也派德国员工到台湾了解企业文化。“因应人事问题，当然要保持开放。”

在全球半导体产业人力短缺的局势下，台积电为因应新厂的人力需求，自今年起展开台德产官学界的半导体人才培训。第一批30位从德国到台湾受训的学生，已于8月中旬返德；第二批也来到了最后评选阶段。

对于已经实际在台积电实习、体会过台湾文化的德国学生，他们亲身经历了台德文化差异。

来自波兰、就读于德累斯顿工业大学的文薇安（Weronika Woronko）告诉DW，他们在台积电培训时，“什么都问，问题很多……特别是在我们不懂的时候，还有在我们对某事物很感兴趣时”。她形容，一开始这对双方来说都有点冲击，但后来两边都有所调整。

25岁的康莉璇（Shradha Komatwar）则说，她很感谢台积电并没有要求学生减少问题，而是一直为学生解惑。

台积电透过书面回復向DW表示，德国学生“注重效率且理解力强，课程中有不懂的会马上发问，台积公司在训练过程针对不同的文化背景而调整不同的学习模式”。台积电还表示，对不同文化，“对台积公司来说也是学习的过程”。

第一批台德半导体合作培训的学生，今年春天到台大修1学期的课，接著到台积电公司实习2个月。（资料照） 图像来源: picture alliance / CFOTO

德国萨克森自由邦科技处台湾办事处处长金郁夫（Josef Goldberger）也点出正视文化差异的重要性。他告诉DW，台积电公司在台湾的模式很难直接复制到其他国家，即使是在同样位于亚洲的日本也未必能完全做到。

为了避免未来可能因文化差异导致“灾难”般的结果，金郁夫认为，台积电德国厂理想上应该要是一种“台湾优势与德国优势的结合体”，从各自文化中截长补短；从德国角度来看，这些优点包含德国式的工作与生活平衡，以及有效率、有话直说等特质。

金郁夫负责协助在德累斯顿的大学招募人才，到台湾受训。德国学生在台湾受训，获得的不只半导体产业的实作机会。金郁夫认为，真正的“加值”在于“台湾经验”。

“台湾和萨克森邦的纽带并不多，我不知道有没有任何会说中文、在台湾待过一段时间的半导体专家存在。但这么大的投资案，需要这样能够扮演桥梁的人才。”事实上，德累斯顿也有半导体产业聚落，也能提供学生实习机会；不过，未来ESMC新厂需要懂台湾文化、且实际跟台湾工程师接触过的人才。

金郁夫也向DW透露，明年的培训计划将分为两阶段：首先，如同今年，明年春天将有一批约30位学生到台湾大学上课1学期，再到台积电的台中新训中心和晶圆厂实习2个月；在秋季学期，还有另一批约30位学生会到阳明交通大学和台湾科技大学，再到台积电培训。

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