台积电将前往德国考察设厂？德经济部：愿提供支持

（德国之声中文网）根据德国商业媒体《资本》杂志（Capital）的报导，台湾半导体公司台积电正考虑在德国东部大城德累斯顿开设芯片工厂，并且预计于今年十月派团前往该城市所在的萨克森州进行考察。本月初也曾有台湾媒体报导，指出台积电的欧洲建厂计画可能落脚德国，预计会设立12吋晶圆厂。

德国联邦经济部不愿对台积电是否设厂一事作出评论，不过强调为鼓励半导体企业在德国设厂，愿尽力提供各种支持。经济部一位发言人表示，政府希望能「提高德国和欧盟的（芯片）研发和生产能力，并通过良好条件支持该行业实现供应链多样化。」台媒中央社指出，台积电也未证实此消息，仅表示「尚无具体决定」。

身为萨克森州首府的德累斯顿也有「萨克森硅谷」的称号，当地聚集着欧洲最大的半导体产业供应链，许多大型企业如超微半导体（AMD）、英飞凌（Infineon）以及博世（Bosch）等都在该城市设有生产基地。同时，萨克森州还设有大众、宝马和保时捷等品牌的汽车工厂，以及汽车产业的相关供应商。

博世在德累斯顿的半导体工厂

德国政府曾向台湾求助

去年一月，鉴于车用芯片供应受新冠疫情出现短缺，德国经济部曾请求台湾提供帮助。当时的德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）曾致函台湾经济部长王美花表示，希望她能亲自向台积电强调，增加半导体供应对德国汽车产业相当重要。

台积电于去年七月就曾透露，有意和德国展开设厂洽谈事宜，然而时间上还尚未定案。台积电董事长刘德音当时表示，台积电在德国有几个主要客户，也跟他们保持很密切的沟通。对于在德国建厂，正在做「认真的评估」，但谈建厂时程仍为时过早。

台积电是全球最大的半导体代工企业，但目前该公司大部分生产线都集中在台湾。随着中美贸易战、新冠疫情和台海紧张关系升温，美国和欧洲开始意识到芯片自给自足的重要性，纷纷希望半导体公司能在其境内设厂。除了为避免过度依赖亚洲制芯片，也同时确保自主供应能力。

欧美力推芯片法案

欧盟今年二月公布《欧洲芯片法案》，打算向芯片产业提供数百亿欧元的补贴。根据欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen的说法，除了已经通过的计划中的300亿公共投资之外，还将调动150亿活动资金，以促进半导体产业的研究和创新。「欧洲芯片法案」的目标是到2030年，欧洲生产的芯片将在全球市场上占到20%。

今年八月美国总统拜登也签署了《芯片和科学法案》，未来将向美国半导体产业挹注520亿美元的政府补助，以重振美国国内的芯片产业。此外，该法案也规定接受补贴的企业，除了28奈米制程或以上的芯片之外，10年内不得在中国、俄罗斯、伊朗等地扩大投资先进制程晶圆生产。

拜登政府上周五（10月7日）再度公布了一系列的半导体出口限制措施，禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给中国。外界认为，美国政府种种措施是为了抗衡中国崛起，并且试图遏制中国半导体技术和军事领域发展。

（综合报导）

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