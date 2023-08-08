 台积电在德累斯顿设厂 总投资逾100亿欧元 | 经济纵横 | DW | 08.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

台积电在德累斯顿设厂 总投资逾100亿欧元

德国德累斯顿市是国际上最重要的半导体产地之一。如今，行业巨头、台湾企业台积电将在那里建设一座面向汽车行业的芯片工厂。这一协议是建立在巨额补贴的基础之上。

TSMC Logo

（德国之声中文网）台湾芯片制造商台积电将在德累斯顿设立一座半导体工厂。周二，台积电召开董事会后宣布了这一消息。台积电预期，总投资额将超过100亿欧元。

半数投资额将由德国的纳税人承担，因按国际惯例，该协议包含着国家出资的补贴方案。

台积电在德国的工厂将与博世、英飞凌和恩智浦共同建设，后三家公司将各持有新组建的"欧洲半导体制造公司"（ESMC）10%的股份。台积电持股70%。周二发布的消息称，将创造约2000个就业岗位。工厂将于2024年下半年动工，预计2027年投产。德国电子行业巨头博世表示，目标是，建立一座现代化的半导体加工工厂，以满足未来汽车等工业领域的产能需求。

台积电董事会周二称，批准向ESMC投资34.9993亿欧元。

就在今年5月，德国企业英飞凌开始在德累斯顿建设价值50亿欧元的芯片工厂。博世以及美国企业格芯也在德累斯顿有大型工厂。台积电是世界最大的芯片代工公司。

据德新社消息，德国政府将为台积电的新工厂提供50亿欧元支持。此前《商报》也报道了这一消息。最终关于资金支持的决定必须由欧委会作出。

欧盟日前批准了《欧盟芯片法案》，计划补贴430亿欧元，在2030年以前使其芯片制造产能翻番，以争取赶上亚洲和美国，占到全球半导体市场20%的份额。

德国经济部长哈贝克对台积电宣布设厂的消息表示欢迎，称这是又一个半导体的全球行业巨头来到德国。德累斯顿所在的萨克森州政府也称，这是对该州、德国和整个欧洲的好消息。州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）表示，他有信心欧委会会迅速为必要的扶持资金开绿灯。

带你走进德国“萨克森硅谷”

英特尔在马格德堡有一大型项目

德国政府以巨额资金支持吸引企业在德国投资。英特尔在马格德堡的新址总投资额达300亿欧元，其中近100亿欧元由德国政府出资。英飞凌扩建在德累斯顿的工厂则获得10亿欧元的国家资助。

台积电掌握着特别微型和节能的芯片制造工艺，由此成为如苹果iPhone等智能手机制造商的关键加工企业。台积电的大型工厂位于台湾，--鉴于与北京的紧张关系，这被视为整个电子行业的地缘政治风险。

Deutschland Infineon Dresden

英飞凌在德累斯顿有约3250名员工

为汽车制造商提供产品

台积电在德累斯顿的新工厂将不会以最新的3-4纳米制程生产半导体--这用于高性能的智能手机芯片，而是较宽的结构宽度。此类常规芯片用于汽车领域。随着汽车、电动汽车联网的普及，行业需求越来越大。在新冠疫情期间，由于电脑等产品对半导体的大量需求，汽车工业尤其受到半导体供应不足的影响。多家汽车制造商不得不停产。

台积电总裁魏哲家表示："在德累斯顿的投资显示出，台积电致力于服务客户的战略性产能和技术需求。"他说："欧洲在半导体创新领域大有潜力，特别是在汽车和工业领域。"

博世总裁哈同（Stefan Hartung）表示，半导体的可靠供应对世界各地汽车行业的成功具有重要意义。"除了不断扩大我们自身的制造能力之外，作为汽车行业供应商，我们也通过与伙伴的合作继续确保我们的供应链。"

（德新社、法新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

“址”向德累斯顿 台积电首个欧洲生产基地定了？ 26.07.2023

有着台湾“护国神山”的台积电可能在未来几周决定在德国德累斯顿设厂。德国在台协会处长许佑格透露了这个消息。若最终付诸实施，这将会是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。

Circuit board background with a sense of future technology PUBLICATIONxNOTxINxCHN 794628271914352667

美制裁中国芯片韩国受损？韩议员表态引争议 07.08.2023

韩国议员、前三星高管梁香子表示，美国对中国在芯片业的制裁导致产量下降。此外，可能会促使中国对该行业提供更大的支持，而鉴于中国有充足的人才和原材料，可能会对韩国芯片行业构成威胁。不过，也有专家认为，韩国恰恰是美国措施的受益者。

Bildnummer: 50793509 Datum: 06.11.2003 Copyright: imago/momentphoto/Killig Wolfgang Leiberg development chief of Infineon in Dresden, Personen, ; 2003, Dresden, Reinräume, Chipproduktion, Sterilraum, Sterilanzug, Mikroelektronik, Hightech, Wafer, Siliziumscheibe, Chip-Wafer, Chipherstellung,, Hightech, Anzug, Anzüge,; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Industrie, Wirtschaft, Deutschland, Arbeitswelten, Gesellschaft, , / Chiphersteller, Chipherstellung, Mikrochiphersteller, Mikrochipherstellung,; Aufnahmedatum geschätzt

德语媒体：脱钩的输家 31.07.2023

德国《商报》刊评认为，中美两国围绕芯片的争斗，正在抬高全球产业链的成本，欧洲也深受其害。《经济周刊》则刊发了一篇由美国耶鲁大学知名经济学家罗奇撰写的客席评论，指出不论是脱钩还是去风险，美国的经济利益都会受损。

广告

中国洪灾过后 清淤工作进行中

台风杜苏芮在侵袭中国华北、东北地区，引发严重洪灾。救援及清淤工作仍在持续，灾民正陆续返家清理家园。

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。