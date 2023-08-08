台积电在德累斯顿设厂 总投资逾100亿欧元

（德国之声中文网）台湾芯片制造商台积电将在德累斯顿设立一座半导体工厂。周二，台积电召开董事会后宣布了这一消息。台积电预期，总投资额将超过100亿欧元。

半数投资额将由德国的纳税人承担，因按国际惯例，该协议包含着国家出资的补贴方案。

台积电在德国的工厂将与博世、英飞凌和恩智浦共同建设，后三家公司将各持有新组建的"欧洲半导体制造公司"（ESMC）10%的股份。台积电持股70%。周二发布的消息称，将创造约2000个就业岗位。工厂将于2024年下半年动工，预计2027年投产。德国电子行业巨头博世表示，目标是，建立一座现代化的半导体加工工厂，以满足未来汽车等工业领域的产能需求。

台积电董事会周二称，批准向ESMC投资34.9993亿欧元。

就在今年5月，德国企业英飞凌开始在德累斯顿建设价值50亿欧元的芯片工厂。博世以及美国企业格芯也在德累斯顿有大型工厂。台积电是世界最大的芯片代工公司。

据德新社消息，德国政府将为台积电的新工厂提供50亿欧元支持。此前《商报》也报道了这一消息。最终关于资金支持的决定必须由欧委会作出。

欧盟日前批准了《欧盟芯片法案》，计划补贴430亿欧元，在2030年以前使其芯片制造产能翻番，以争取赶上亚洲和美国，占到全球半导体市场20%的份额。

德国经济部长哈贝克对台积电宣布设厂的消息表示欢迎，称这是又一个半导体的全球行业巨头来到德国。德累斯顿所在的萨克森州政府也称，这是对该州、德国和整个欧洲的好消息。州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）表示，他有信心欧委会会迅速为必要的扶持资金开绿灯。

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英特尔在马格德堡有一大型项目

德国政府以巨额资金支持吸引企业在德国投资。英特尔在马格德堡的新址总投资额达300亿欧元，其中近100亿欧元由德国政府出资。英飞凌扩建在德累斯顿的工厂则获得10亿欧元的国家资助。

台积电掌握着特别微型和节能的芯片制造工艺，由此成为如苹果iPhone等智能手机制造商的关键加工企业。台积电的大型工厂位于台湾，--鉴于与北京的紧张关系，这被视为整个电子行业的地缘政治风险。

英飞凌在德累斯顿有约3250名员工

为汽车制造商提供产品

台积电在德累斯顿的新工厂将不会以最新的3-4纳米制程生产半导体--这用于高性能的智能手机芯片，而是较宽的结构宽度。此类常规芯片用于汽车领域。随着汽车、电动汽车联网的普及，行业需求越来越大。在新冠疫情期间，由于电脑等产品对半导体的大量需求，汽车工业尤其受到半导体供应不足的影响。多家汽车制造商不得不停产。

台积电总裁魏哲家表示："在德累斯顿的投资显示出，台积电致力于服务客户的战略性产能和技术需求。"他说："欧洲在半导体创新领域大有潜力，特别是在汽车和工业领域。"

博世总裁哈同（Stefan Hartung）表示，半导体的可靠供应对世界各地汽车行业的成功具有重要意义。"除了不断扩大我们自身的制造能力之外，作为汽车行业供应商，我们也通过与伙伴的合作继续确保我们的供应链。"

（德新社、法新社、路透社）

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