台积电加速全球布局 日本熊本厂开幕

（德国之声中文网）台湾半导体制造厂台积电（TSMC）位于日本熊本县菊阳町的子公司日本先进半导体制造公司（JASM）周六（2月24日）开幕。台积电创办人张忠谋、董事长刘德音、总裁魏哲家皆出席了开幕式。日本经济产业大臣斋藤健、熊本知事蒲岛郁夫、地方创生大臣自见英子等官员受邀出席。

张忠谋在致辞时表示：“我相信，熊本厂将提高日本和世界芯片供应的韧性。它还将开启日本半导体制造业的复兴。”

台积电董事长刘德音感谢了日本政府、当地社区和索尼及电装等合作伙伴的支持。他在展望未来时表示，JASM将坚持对环保、社会和日本的承诺：“我们会在当地取得原料，在此建立强大半导体系统供应链。”

台积电客户包括苹果和 Nvidia（英伟达），该公司生产全球半数芯片，应用范围从智能手机到卫星，并越来越多地被用于人工智能技术。

随着中国对台湾的威胁日益升高，并鉴于半导体供应对经济和国防的重要性，台积电客户及多国政府都希望该公司将生产基地扩展到海外。

《芯片战争》一书作者米勒（Chris Miller）认为，在日本的新工厂是“台积电多年来最重要的国际投资”。

“在台湾正寻求确保拥有能帮助抵御中国压力的强大盟友之际，这也将巩固台湾和日本之间的政治关系。”

JASM熊本一厂由台积电与日本索尼半导体解决方案和电装株式会社合资

日本宣布补助二厂

台积电开设新厂对日本而言也是一次重大成功。日本正在与美欧竞争，以巨额补贴吸引半导体公司进驻。

日本首席岸田文雄虽未到场出席开幕仪式，但录制了祝贺视频。他在视频中表示，日本“现在被定位为台积电全球战略的一个重要据点”，“我也对日台间更活跃的经济交流寄予厚望”。

20 世纪 80 年代，东芝和日本电气等公司曾帮助日本在微芯片领域占据主导地位，但在韩国和台湾的竞争下，日本的全球市场份额从逾50%下滑至约10%。如今，日本正提供高达四万亿日元（约合267亿美元）的国家优惠政策，以帮助在2030年前将国产芯片销售额提高两倍至到15万亿日元以上。

岸田文雄还在祝贺视频中表示，日方将支持建造第二座JASM。

JASM熊本一厂由台积电与日本索尼半导体解决方案和电装株式会社合资，日本政府承诺承担超过40%的成本。在日本政府的大力支持下，台积电已于2月6日宣布增资扩建二厂，计划于2027年底开始运营，丰田汽车也将入股。据报道，台积电也正考虑建设第三甚至第四家工厂。

中央社报道，日本经济产业大臣斋藤健表示，日本政府已拍板补助台积电7320亿日元建设二厂。

台积电正在美国亚利桑那州建造第二家工厂，并计划在德国设立在欧洲的第一家工厂。但日本的优势在于地理位置更靠近，在这一领域拥有丰富的经验。熊本一厂在22个月内建设完成，进展相当快速。

相比之下，美国已宣布提供527亿美元补贴来重振本国工业发展，但亚利桑那州的工厂却进度延宕，还与工会发生了纠纷。

（法新社、美联社等）

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

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