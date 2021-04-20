台积电创办人张忠谋：台湾应守住半导体制造

（德国之声中文网）台积电创办人张忠谋周三（4月21日）指出，半导体晶圆制造是台湾第一个在世界竞争当中有相当优势的产业，他呼吁台湾政府丶社会与台积电应共同守住这个产业。在美国与中国进行科技角逐之时，他指台积电已是「地缘政治策略家的必争之地」。

张忠谋周三在台北一场公开演讲上说：「半导体晶圆制造是一个攸关民生丶经济丶国防的重要产业，他也是第一个台湾在世界竞争得到相当优势的行业，这优势得来不易，守住亦不易，期望政府丶社会丶台积电本身，努力把它守住。」

现年89岁的张忠谋於1987年成立台湾的晶圆代工厂台积电，他发展出「晶圆制造服务」的崭新商业模式，这也让他成为台湾半导体产业的关键推手。2020年，台积电成为全世界市值最高的半导体公司; 去年，全世界约3590亿美元的逻辑半导体（Logic IC）市场中，约有四分之一为台积电制造。

张忠谋在演讲中点出台湾晶圆制造的优势，表示台湾有大量优秀丶敬业的人才，包括工程师丶技工丶作业员都愿意加入制造业，「美国敬业的程度绝对不如台湾，至少工程师是如此」; 台湾晶圆制造经理人皆为台湾人，在台湾能有一流的表现; 受惠於台湾高铁丶高速公路交通方便，台积电容易大规模调动位於台湾新竹丶台中及台南制造中心的人员而不必要求员工搬家。

他说，台积电的成功是基於台湾的晶圆制造优势，还有政府的支持。「社会，希望他们继续支持，也要台积电珍惜在台湾的好处。」

去年5月，台积电宣布赴美国亚利桑那州设立晶圆代工厂，此举受到美国特朗普政府与拜登政府的欢迎; 美国总统拜登上任後，更宣布要大幅增加对美国国内半导体业的投资。

张忠谋罕见对此提出见解，他对比美国与台湾的晶圆制造条件，称美国制造的单位成本显着较台湾高。他解释，美国在土地丶水丶电方面虽然占优势，但在人才方面处於弱势，若从台湾派遣人员到美国当地，其经营能力在美国未必能一流发挥; 他还强调，在美国难以像在台湾一样进行大规模制造业人员的调动，「这个你去亚历桑那怎麽做？」

针对美国联邦政府给予的半导体制造补贴，张忠谋将补贴形容为「胡萝卜」，但以「棍子」暗指美国政府给的压力。「又有胡萝卜，又有棍子，」他说，「暂时的丶短期的津贴不能够弥补长期的竞争劣势。」

专家: 战略需求为首要 美国主管经济成长丶能源与环境的前任副国务卿克拉奇(Keith Krach)（左） 去年9月访台时，台积电创办人张忠谋（右）受邀参与在台湾总统蔡英文（中）官邸的晚宴。

「台积电未来将会继续受到中丶美双边及其盟友的压迫。」专门研究全球价值链的新加坡国立大学商学院的高级讲师卡普里 (Alex Capri) 告诉德国之声，对台积电来说，到台湾以外设厂当然会更贵丶更没效率，但当前「地缘政治的首要性已经被摆在单纯的经济之上了」。

卡普里说，台湾在过去30丶40年受惠於自由贸易，企业可以自由地合理化供应链在哪边最有优势，只不过，世界现在正面临战略产业「脱钩」，对於台积电这样的公司来说，台湾仍会是一个非常重要研发和制造的重心，但是它必须将其能力「复制」到台湾以外的在地化市场，以符合当地的战略需求。

至於台积电与其他国家的竞争，张忠谋直指，在中国过去20年几百亿美元的补贴之後，中国的半导体制造仍然落後台积电五年以上，逻辑半导体的设计仍落後台湾和美国一到二年。「大陆现在还不是对手丶还不是对手，尤其在晶圆制造方面。」

但他说，南韩的三星电子在晶圆制造方面是台积电的强劲对手，因为南韩的优势与台湾相似，包括人才丶人员调动便利都是。

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