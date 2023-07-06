 台积电：中国镓锗出口管制不会产生直接影响 | 经济纵横 | DW | 06.07.2023

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经济纵横

台积电：中国镓锗出口管制不会产生直接影响

台积电在一份电子邮件声明中表示：“经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。”台湾其他半导体公司也表示影响微弱。

台积电在一份电子邮件声明中表示：经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。

台积电在一份电子邮件声明中表示："经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。"

（德国之声中文网）全球最大芯片制造商台湾台积电周四（7月6日）表示，预计中国限制半导体关键金属出口不会对其生产产生任何直接影响。

之前，中国前商务部副部长魏建国曾警告称，此举"只是一个开始"。７月3日，中国商务部宣布，自8月1日起将对镓、锗这两种金属矿物实施出口管制，目的是为保护国家安全。此前，美国决定实施出口限制，以遏制中国获得人工智能关键技术。

台湾是从智能手机、汽车到战斗机等各种芯片的主要生产地，为苹果和英伟达等公司供货。

台积电在一份电子邮件声明中表示："经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。"

"我们将继续密切关注事态发展，"该声明补充道，但没有进行详细说明。

台积电在台北上市的股票周四继续受创，收盘下跌 2.9%，而台股大盘则下跌 1.7%，部分原因是在贸易局势更加紧张以及美国财政部长耶伦本周访问北京之前对中美关系恶化的担忧。

首创证券分析师廖建宇（Liao Chien-yu，音译）表示，"如果双方谈判进展顺利，许多限制可能会放松；但如果谈判进展不顺利，耶伦回国后双方可能会实施更多制裁。"

使用镓制造光电器件的台湾稳懋半导体公司告诉路透社，只有"少量"基板是从中国购买的，大部分供应来自德国和日本。

稳懋半导体补充道，中国的限制对该公司的短期采购以及晶圆生产和交付的影响非常有限。

另一家台湾公司全新光电科技（ Visual Photonics Epitaxy ）告诉路透社，该公司还有多家基板供应商，其中之一是美国半导体晶圆制造商AXT。AXT周一表示将寻求继续从中国出口镓和锗基板产品的许可。

台湾的另一家半导体产商--全新光电科技股份有限公司表示，到目前为止，中国出口限制对其影响微弱。该公司股价周四收盘下跌 3.5%。

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