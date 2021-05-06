 台盼澳协助抵御中国攻击 澳总理：捍卫区域自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2021

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时政风云

台盼澳协助抵御中国攻击 澳总理：捍卫区域自由

台湾外交部长接受澳媒访问，表示台湾正为中国的「最后一击 」做准备。另一方面，澳总理直接被问到是否会协防台湾时没有正面回应。

Australien Premierminister Scott Morrison

澳大利亚总理莫里森，表示澳大利亚会致力维护印太地区自由和开放。

(德国之声中文网) 《澳大利亚金融评论》周四 (5月6日) 刊出台湾外交部长吴钊燮的专访，吴呼吁澳大利亚协助抵御中国国家主席习近平的「扩张主义」，说这威胁到了全世界的民主国家。

根据报导，吴钊燮表示中国对台湾的入侵「并非迫在眉睫」，但威胁程度正如澳大利亚理解的如此严重。他呼吁澳大利亚与台北追求更广泛的合作关系，但暂时没有呼吁堪培拉提供军事支持。

吴钊燮在报导中强调，志同道合的民主国家要建立一个国际支持联盟，以捍卫台湾的利益，特别是澳大利亚在一个面临「威权势力极速扩张 」的关键地理位置，有很大的利害关系。

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在中国加强对台施压下，美国是否应该明确表态会在战事中协防台湾，在美国引起争辩。德国之声访问两位军事专家分析其中利弊。

近来美国一些知名学者和人士呼吁华盛顿应该给予台湾更明确的安全保证，但白宫印太事务官却不苟同。

《经济学人》杂志的最新封面文章称台湾是“地球上最危险的地方”，分析台海战争的后果并提出如何避免战争的建议。台湾朝野两党分别对此作出回应。

在中国加速军事建设的背景下，美国国防部长奥斯汀呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

继日前澳大利亚官员警告台海爆发冲突将带来灾难性的影响後，澳大利亚国防部长达顿25日表示，坎培拉在与中国的冲突中不该忽视台湾问题。隔日中国政府即表态称“中国必须统一，也必然统一。”

澳总理：将支援美国和盟友

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）6日接受墨尔本3AW电台访问，过程中主持人引述《澳大利亚金融评论》专访吴钊燮报导，问澳洲是否会支援台湾，莫里森说：「我们（澳大利亚）一直履行支援美国及印太地区盟友的协议。」

他表示，澳大利亚已清楚注意到印太地区的不确定性，也正是因为如此，所以才有相关安全防卫协议，但拒绝多做说明，以免增添变数。在主持人追问是否支持台湾，他只表示澳洲会「一直会捍卫区域内的自由」。

访问期间，虽然一度口误称「一国两制」为「一制两国」，但他表示澳方明白并会遵循这样的政策。

在莫里森接受采访前，澳大利亚内部也有越来越多台海局势的讨论。内政部长佩祖洛（Michael Pezzullo）和国防部长达顿(Peter Dutton)都提到台海战争可能性增高，澳洲不应忽视。

《澳大利亚金融评论》引用消息人士指出，面对台海局势升温，澳大利亚军队已经大幅升级内部准备，向北京发出警告信号。但反对者指出，情势并没有这么紧张。

(综合报导)

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