台盼澳协助抵御中国攻击 澳总理：捍卫区域自由

(德国之声中文网) 《澳大利亚金融评论》周四 (5月6日) 刊出台湾外交部长吴钊燮的专访，吴呼吁澳大利亚协助抵御中国国家主席习近平的「扩张主义」，说这威胁到了全世界的民主国家。

根据报导，吴钊燮表示中国对台湾的入侵「并非迫在眉睫」，但威胁程度正如澳大利亚理解的如此严重。他呼吁澳大利亚与台北追求更广泛的合作关系，但暂时没有呼吁堪培拉提供军事支持。

吴钊燮在报导中强调，志同道合的民主国家要建立一个国际支持联盟，以捍卫台湾的利益，特别是澳大利亚在一个面临「威权势力极速扩张 」的关键地理位置，有很大的利害关系。

澳总理：将支援美国和盟友

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）6日接受墨尔本3AW电台访问，过程中主持人引述《澳大利亚金融评论》专访吴钊燮报导，问澳洲是否会支援台湾，莫里森说：「我们（澳大利亚）一直履行支援美国及印太地区盟友的协议。」

他表示，澳大利亚已清楚注意到印太地区的不确定性，也正是因为如此，所以才有相关安全防卫协议，但拒绝多做说明，以免增添变数。在主持人追问是否支持台湾，他只表示澳洲会「一直会捍卫区域内的自由」。

访问期间，虽然一度口误称「一国两制」为「一制两国」，但他表示澳方明白并会遵循这样的政策。

在莫里森接受采访前，澳大利亚内部也有越来越多台海局势的讨论。内政部长佩祖洛（Michael Pezzullo）和国防部长达顿(Peter Dutton)都提到台海战争可能性增高，澳洲不应忽视。

《澳大利亚金融评论》引用消息人士指出，面对台海局势升温，澳大利亚军队已经大幅升级内部准备，向北京发出警告信号。但反对者指出，情势并没有这么紧张。

(综合报导)

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