台產品又遭禁 標示「中國台灣」仍闖關失敗

（德國之聲中文網）中國海關總署日前以註冊訊息不完整為由，暫停進口台灣多項水產、飲料及酒品，合計約有近5億美元產品受到影響。

台灣衛福部食藥署長吳秀梅週日（12月11日）在記者會上指出，中國給予台灣的註冊申請期限與其他國家不同，「他們（中國）對其他國家要求是到明年6月30日，可是我們被提早了一年。」

食藥署說明，以現行制度來說，出口至中國的18類產品類別（含食品），必須向中國海關總署申請註冊，完成者才得以進口，而台灣政府在第一時間已協助業者在期限前按照要求提交資料、及時補件，但本年8月1日及12月9日傍晚，中方以「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等7項理由，未批准台灣業者產品輸入的註冊申請。

為此，食藥署已數次通聯中國，要求提供註冊失敗的詳細說明、註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，但中方均「已讀不回」、未予回應。

政治打壓？

外界質疑，禁令是否與未將產地標註為「中國台灣」有關，吳秀梅表示，因應輸銷需求，部分業者已將產地標示為「中國台灣，」但此次審核仍未過關。台灣衛福部次長王必勝也向台灣中央社表示，中方審查邏輯不明，業者「無法複製成功經驗」。

一名產品未遭禁的酒廠主管告訴中央社，早期如果成分寫到「中華民國」會出問題，因此多數廠商近年都寫「台灣」，但這個方法在這次的禁令中似乎已不管用。當問及是否要標示「中國台灣」才能通過審核，他則表示：「不方便多說。」

面對中國對台一系列的產品禁令，台灣行政院長蘇貞昌10日接受媒體採訪時批評，「（中國）是以行政手段干預貿易，尤其對台灣更是特別嚴格、特別歧視。這違背了世界貿易組織（WTO）的規範。」

蘇貞昌表示，台灣將盡力與中國就這一問題進行溝通，且台灣和中國都是WTO成員，如果有任何不符合世貿組織相關規範的情況，會按照官方管道進行投訴。

對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮9日發表聲明，稱這項禁令為「正常的食品安全監管措施」。並重申部分台灣輸中食品的企業註冊訊息不完整，並不符合中方要求，因此才遭退件，希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供合規的註冊資訊。

朱鳳蓮也警告，台灣聲稱的「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。 「我們正告島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事。」

面對台灣輿情對中國禁令的指控，廈門台商協會會長吳家瑩則告訴台灣公視：「一定是廠商在徵詢當中 ，提供報表方面沒有即時提供，我覺得這個是後續可以去處理的，沒有想像的這麼嚴重。」

台商對中國市場憂心忡忡

最新遭禁產品

根據2021年的資料，中國是台灣第二大水產輸出地。中方先前曾以「驗出禁藥」為由，禁止台灣石斑魚進口，對業者造成重大影響。12月8日，中國再對台灣水產下禁口令，逾100家業者無法輸銷中國，其中影響最大的有魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚。這些魚類產品去年輸中銷售額都達到上億新台幣。

隔日（9日）中國又再新增一批暫停進口名單，包含台灣酒類與飲料，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者，共計有346件被要求補件。

根據台灣衛福部統計，截至10日晚間，台灣登記銷往中國的產品，遭禁比率高達74.5%。且自去年10月起，台灣業者提交了3232件產品資料，有2409件目前確定遭禁，且未被告知理由。

（綜合報導）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。