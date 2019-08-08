"台独"表态掀风波 德奶茶店"炸开锅"

（德国之声中文网）近日，位于杜塞尔多夫市一家名为"Teamate"奶茶店的方姓员工在Instagram上表态支持台湾中国"一边一国"，在德国华人圈引起轩然大波。言论被一些中国网友看到后截图发到朋友圈、微信群，相关消息在上周末被广泛传播，许多"留德华"号召抵制这家店面。网络流传的截屏显示了这名员工发布的Instagram内容，其中文字部分包括“在此宣布个人支持台湾独立。92共识是狗屎，台湾中国一边一国。#完了之后会台湾过境香港要消失了”

在引起网民围观后，相关账户已经删除此文，但事情并未就此结束。大量显然来自中国大陆、居住在德国的网民周末狂刷这家奶茶店的谷歌负评，同时，也引发另一群网民狂刷好评。谷歌方面则从后台大量删除了最近两天的"刷评"，网评分数也从4左右回升到4.5（满分5分）。

而据店方向德国之声透露，其员工在Instagram上发的争议内容，"他本人不想删。店里觉得受到影响，帖子最终删除了。"店方表示，争取对此事进行"冷处理"。

截至发稿时为止，德国之声仍然在尝试联系奶茶店老板。

网络反响巨大

名为"我是留德华"的微信公众号周末发布题为"杜塞台独的奶茶我一口都不喝"的文章，得到大量阅读和转发量。作者在文章中表示，"不要身为中国人，又想赚中国人的钱，又不想当中国人。"

德国之声中文网试图联络文章作者，但对方表示不愿意接受采访。此外，在之后该公众号发表的另一篇文章中，作者也表示曾拒绝"某德国媒体"的电话采访，并表示此举是因为"编辑在问题中埋了很多不怀好意的坑"，以及"不相信德国媒体在这个问题上的公正性，断章取义是他们惯用的伎俩"。

在事件通过网络得到迅速传播后，有网民提议约起来去抗议。有人说"求扩散teamate（火车站附近那家）！是台独，本人再也不会去。" 也有网友称："希望他最后折腾一番只是跳梁小丑，真是让他蹭到热度"。 有人说："发Ins的这一位只是这家奶茶店的店长，并不是投资人。以别人投资店铺的名义，去挑起这种舆论纷争，给店铺的营销带来困扰，这样是专业、负责的行为吗？"

在台湾媒体，相关消息也引起许多网民留言评论，有人说："怎么一点品德都没有大陆人就是输不起。"有网民说："奇怪，这霉体就这么喜欢挑动两岸不安？若两岸人民都只膨胀各自民族主义，擦枪走火是你我真的想要的？"还有人说："我以为是呛声明年武统德国~~ 哈~~只会整天对台湾霸凌而已~~"

奶茶躺枪

这并不是首家因公开站队引发风波的饮品店，多家台湾本土饮品店最近都因香港示威浪潮发出政治表态，而遭到中国大陆民众的抵制。同样，一些"挺一中"的品牌，在台湾也遭到拒喝。上周一，台湾饮品连锁店"一芳水果茶"香港分店在门口贴出一张"与香港人同行"的打印纸张，被大陆网友发到微博后，网友表示要抵制、拒喝。之后，因一芳在微博、微信上表示支持一国两制，而引起一芳在香港的分店表示微博言论与自身无关。一芳在台湾总部则表示：各地代理商在部分社会议题上意见不同，一芳"无意卷入政治，也从不参与政治"。网友戏称之为"一芳各表"。

根据台湾中央社报道，CoCo都可、贡茶、鲜芋仙、珍煮丹等飲料店也被认为支持台独、港独，不少大陆网民要求群起抵制。台湾网友翻查出据称曾刊文支持"一中"10余家饮料店，许多台湾民众也表示要抵制这些店家。

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