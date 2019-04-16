 台版特朗普？郭台铭角逐台湾总统初选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2019

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时政风云

台版特朗普？郭台铭角逐台湾总统初选

台湾鸿海集团董事长郭台铭宣布投入国民党总统大选初选，消息震撼各界。纵然结果仍是未知之数，但肯定的是，这位叱咤政商界的科技业巨擘将为2020大选选情带来巨大冲击。

Taiwan Taipeh - Terry Gou Vorsitzender von Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

（德国之声中文网）4月17日下午，台湾鸿海集团董事长郭台铭出席国民党中常会。他高举党主席吴敦义颁授的「荣誉状」，并宣布投入2020总统大选党内初选。

他在会上强调﹕「我愿意参加初选，不愿意接受征召，绝不接受征召。」

郭台铭也当场承诺﹕「如果选上，我代表国民党参加2020角逐；如果选不上，表示我不够努力，我一定接受，全心全力支持党内初选制度产生的候选人。」他多次向在座的国民党领导层呼吁，要格守初选规则﹕「一个公平、公正、透明、接地气的初选制度，是建立国民党的信用、党魂的第一步。」

郭台铭在同一天早上前往新北市板桥慈惠宫参拜妈祖，表示「妈祖几天前托梦给我」，叫自己一定要出来为台湾做事。他说「一定会遵照妈祖的指示」，被外界认为是参选的讯号。

Trump Foxconn Wisconsin (Reuters/K. Lamarque)

2018年6月，美國總統特朗普和郭台銘一同出席富士康的美國廠房動土儀式。

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妈祖托梦

这位现年68岁的台湾亿万富商近日松口透露参选意欲。他在出席國民黨中常会时，先向会场内的孙中山像三鞠躬，并称会另择日子向外正式阐述参选决定。吴敦义致词时则表示，郭台铭是国民党党员，而且刚好入党第50年，称赞他爱党和作出贡献。

他在周二（4月16日）出席印太安全对话研讨会时对媒体表示，「这两天会考虑是否参选2020年总统大选」。他表示明年对于台湾的安全来说非常重要：「这场总统大选将决定未来起码台湾20年政治、国防和经济的走势」。他强调和平的重要性，并认为「市场要靠竞争，中国大陆和美国都是市场」。

郭台铭生于1950年。他在1974年创立了鸿海塑料企业有限公司，后来逐步发展壮大鸿海科技集团。该集团目前是全球最大的电子产品代工商，客户包括苹果、谷歌、亚马逊等全球知名品牌。在2018年《财富》杂志的世界500强排行榜中，鸿海排第24位。

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