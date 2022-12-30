 台灣開辦女性志願役教召 訓練後備軍人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2023

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时政风云

台灣開辦女性志願役教召 訓練後備軍人

台海緊張情勢加劇，台灣國防部17日宣布，將開放女性報名志願參加後備軍人訓練，以提升國防戰力，但仍處於試行階段。其中包含哪些新制？

台灣採取募徵併行義務役徵兵制（資料照）

台灣採取募徵併行義務役徵兵制（資料照）

（德國之聲中文網）台灣國防部週二（17日）宣布，自2023年第2季起，開放報名志願參加教育召集（簡稱教召），其中女性將首年度進行召訓。

近年來，在中國國家主席習近平的領導以及台灣總統蔡英文政府愈趨親美的情況下，台海緊張情勢加劇；俄烏戰爭的爆發，也加深了台灣對北京或將對台採取類似行動的擔憂。

中國政府近期不斷重申北京不承諾放棄對台動用武力，在中共二十大上更表明「解決台灣問題」方略。

習近平二十大談台港

為應對兩岸長、短期潛在安全威脅，台灣也以增強各方面軍武作為回應。此次開辦女性教召，是為培養後備軍人，以適應動員備戰需要，規劃將由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證。

教召制度

台灣國防部於去年3月推出新制教召，將原本為期7天的召期，延長至14天，並加強了教召訓練強度，頻率由原來的2年一訓，改為試行年年施訓。

而從今年第2季起，後備教召依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5到7天教召70梯次，完成教召訓練達5次者，自第5次起可領召集獎金新台幣5000元。

在17日的國防記者會上，台灣全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，如此目的在於「加強後備部隊再訓練戰鬥技能的有效性，以幫助提高後備人員作戰能力」，預計將召集400至500名男性軍人，以及200多名女性後備軍人，人數將做滾動式修正。官方將透過後備系統加強宣導，依報名人數規劃接訓量能。

目前台灣只有男性需要服兵役和接受預備訓練，女性則是可以自願參軍。

台灣兵力改革

總統蔡英文去年12月宣布台灣兵役改革（資料照）

總統蔡英文去年12月宣布台灣兵役改革（資料照）

去年12月，台灣宣布兵役改革政策，將兵役從原本的4個月延長至1年，預計2024年元旦生效，適用於2005年起出生之役男，總統蔡英文表示台灣必須加強國防能力以應對來自中共的威脅，強調「和平靠國防，國防靠全民」。

據法新社報導，許多軍事家敦促台灣採取更多措施來增加其後備力量，並讓民眾做好國防準備，其中就包括讓更多女性接受相關訓練。台灣多山的島嶼地形，將對入侵者構成挑戰，據五角大廈估計，台灣有8萬9千名地面部隊，而中國有1百萬名。

（法新社、台灣中央社、台灣國防部等）

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