台灣開放邊境迎接國際旅客

日中首脑会晤：岸田文雄对地区安全“严正关切”

11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。