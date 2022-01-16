台灣開放邊境迎接國際旅客

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台灣因為疫情封鎖邊境兩年多後，10月13日迎來開放時刻，但占觀光客最大市場的中港澳旅客還是限制入境中。在2019年台灣旅客約為1186萬人次，中港澳入境旅客占比最高，約447萬、日韓第二，約341萬、東南亞國家則有259萬。
本周日，中国官方通报了近半年来第一例新冠肺炎死亡病例。在过去24小时内，中国官方登记的全国新增感染者病例为24215例，其中绝大部分人是无症状感染者。
台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
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