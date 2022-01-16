台灣開放邊境迎接國際旅客

德國訪台議員：肖爾茲訪華姿態應「硬起來」

儘管北京抗議，德國國會議員訪團週二（10月25日）仍重申對台支持。多名議員提到，德國總理肖爾茲若訪華應談及人權問題。有議員也批評，德國應減少對華經濟依賴，若讓中資入股漢堡港將是「錯誤的決定」。