台灣開放邊境迎接國際旅客

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台灣因為疫情封鎖邊境兩年多後，10月13日迎來開放時刻，但占觀光客最大市場的中港澳旅客還是限制入境中。在2019年台灣旅客約為1186萬人次，中港澳入境旅客占比最高，約447萬、日韓第二，約341萬、東南亞國家則有259萬。
德国总理肖尔茨将于11月初访华，专家认为，在中共二十大闭幕之后，德国和欧盟也应该重新思考他们的对华战略路线。
儘管北京抗議，德國國會議員訪團週二（10月25日）仍重申對台支持。多名議員提到，德國總理肖爾茲若訪華應談及人權問題。有議員也批評，德國應減少對華經濟依賴，若讓中資入股漢堡港將是「錯誤的決定」。
台灣13日正式邊境解封，多批國際旅客落地入境，陸港澳人士入境則仍未同步鬆綁。與此同時，中國仍堅守「動態清零」，二十大前多地卻再爆疫情，有中國衛生官員仍出面為該政策辯護。
中共二十大于10月16日上午登场，多位中共元老出席会议。中共中央总书记、中国国家主席习近平除了报告过去的成就，也提及中共未来的计划。
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