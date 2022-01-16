 台灣開放邊境迎接國際旅客 | 在线报导 | DW | 27.10.2022

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在线报导

台灣開放邊境迎接國際旅客

台灣因為疫情封鎖邊境兩年多後，10月13日迎來開放時刻，但占觀光客最大市場的中港澳旅客還是限制入境中。在2019年台灣旅客約為1186萬人次，中港澳入境旅客占比最高，約447萬、日韓第二，約341萬、東南亞國家則有259萬。

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