 台灣邊境解封迎旅客 中國續守動態清零 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2022

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时政风云

台灣邊境解封迎旅客 中國續守動態清零

台灣13日正式邊境解封，多批國際旅客落地入境，陸港澳人士入境則仍未同步鬆綁。與此同時，中國仍堅守「動態清零」，二十大前多地卻再爆疫情，有中國衛生官員仍出面為該政策辯護。

台灣向國際旅客重開大門，來自泰國的第一批團客13日抵台。

台灣向國際旅客重開大門，來自泰國的第一批團客13日抵台。

（德國之聲中文網）台灣週四（10月13日）正式邊境解封。這是新冠疫情爆發、台灣實施約2年半邊境管制以來，再次對國際旅客開啟大門，第一批旅行團也在當日凌晨抵達。

台媒中央社報導，第一批抵台旅遊團共有2團共計45人，皆來自泰國，搭乘台灣虎航IT506航班從泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛，當地時間13日凌晨0時16分抵達桃園機場。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人也親自前往接機。

根據台灣交通部觀光局統計，邊境解封首日共有約20團旅行團共244人赴台旅遊，除了泰國，還有來自日本、韓國、新加坡、越南和馬來西亞的旅客。

「（來台灣）有一種回家的感覺。」經營旅遊網路媒體Ratto Wanderlust的奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）搭乘邊境解封後的第一班飛機自泰國抵台，她告訴德國之聲，在疫情以前自己經常來台灣，喜歡台灣的風景與輕鬆的氛圍，礙於疫情已經兩年多無法來台旅遊，這次來台3天，預計要再去中正紀念堂等地觀光。

「0+7」怎實施？

根據台灣中央流行疫情指揮中心，台灣自13日起「0+7」入境管理新制，入境人員不需要隔離，只需要實行7天的自主健康管理。

入境後，國際港埠人員將提供4劑快篩，有症狀時需快篩，若無症狀可自由外出並搭乘大眾交通運輸，但需有2日內快篩陰性結果，且佩戴口罩。入境期間，可自由選擇旅館、符合「1人1室」條件的自家住宅或親友住所居住。

此外，台灣已恢復免簽國家的人免簽入境，非免簽國也重新開放一般社會訪問及觀光，但一週入境人數上限為15萬人次。同時，限團令取消，但團客必須由旅行社安排的專車運送，若團客快篩陽性，業者須主動通報，進行「7＋7」的居家隔離；同行旅客若快篩陰性則可繼續行程。

台灣觀光旅遊業者盼望邊境解封後行業能復甦。

台灣觀光旅遊業者盼望邊境解封後行業能復甦。

出境旅遊方面，台灣官方13日也將新冠肺炎的全球旅遊疫情建議等級調降至第二級的「警示」（Alert），正式結束維持了936天的第三級「警告」（Warning）等級。台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，配合中央流行疫情指揮中心的決定，同日調降中國大陸及香港、澳門旅遊警示燈號從「紅色」（不宜前往）至「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）。

目前，中國對入境人員實施「7+3」管制，香港則是「0+3」。

陸港澳入境鬆綁？

台灣放寬入境防疫措施，惟中國大陸及港澳人士原則上仍需以專案形式申請赴台。台灣陸委會13日舉行例行記者會，副主委邱垂正表示，開放陸客來台觀光非優先項目，港澳地區的入境規定也已放寬成觀光之外都可申請入境，但會隨時滾動檢討。

根據《聯合報》報導，在被問到隨著邊境解封、兩岸航班數量是否可以越來越多、恢復到較正常情形時，邱垂正回應，如果需求量有增加，會持續跟相關機關依據雙方整體情勢不斷滾動檢討，但考量台灣目前仍有入境總額管制，為保障台灣民眾優先返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目。此外，兩岸航班飛航需要得到兩岸民航部門許可，未來航點復航也需要雙方相互配合，「雙方將進行必要溝通，若有具體進佔會盡速對外公開」。

針對小三通重啟的時間點，邱垂正則稱，「逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策」，會依據疫情與整體情勢，持續滾動檢討，小三通「未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的作法」。他也表示，台灣年底即將登場的地方大選，並非小三通重啟考量因素。

中國大陸及港澳人士原則上仍需以專案形式申請赴台。圖為上海浦東機場，示意圖。

中國大陸及港澳人士原則上仍需以專案形式申請赴台。圖為上海浦東機場，示意圖。

台灣跨境旅遊可望復甦

根據桃園機場航班運量預報表，13日預估入境1萬2300多人次，入境人次約為疫情前的17％。在桃園機場擔任地勤工作的謝小姐告訴德國之聲，13日邊境解封首日，就她現場所見，桃園機場人潮還沒有非常明顯，「應該要之後，畢竟公布新措施後旅行社才好賣票。」。她也認為「現在人潮有在恢復，班機再來應該也是會變多。」

台灣知名旅行業者「雄獅旅遊」告訴台媒《聯合報》，待未來入境總人數管制解除及航班逐步恢復後，入出境旅遊皆有機會迎來爆發性成長。

台灣勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛日前也向媒體透露，有鑒於邊境解封可能帶來出遊人潮復甦，台灣有600多人的某大型旅行社已停止實施減班休息，住宿業者也看到商機，也有某大型飯店業者減少百人實施。

與此同時，台灣行政院發言人羅秉成13日轉述行政院長蘇貞昌說法表示，「國境開放不等於疫情結束」，仍須做好防疫措施。

根據台灣中央流行疫情指揮中心，台灣13日新增5萬3356例新冠本土病例，其中29人死亡；另境外移入增65例。發言人莊人祥表示，新增本土個案已連續3天出現降幅，是好徵兆，將繼續觀察未來疫情走向。

中國續守「動態清零」

中國十一國慶黃金周過後，新冠疫情在中國呈現出重新抬頭的趨勢。根據中國國家衛生健康委員會官網通報，12日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土確診322例，本土無症狀確診1154例。內蒙古與新疆是疫情最嚴重地方，內蒙古共計329例（含無症狀感染者），新疆共403例。

內蒙古自治區呼和浩特市12日表示，為防止社會面疫情輸入校園，師生員工全部入校封閉。內蒙古教育廳體育衛生與勞動教育處副處長張曉鶯稱，疫情發生後，駐呼高校校園實施封閉管理，26所高校共封閉在校學生24.1萬人，全部改為線上教育教學。

由於中共將於16日舉行二十大，敏感時機令地方政府嚴陣以待，慎防疫情外溢影響。過去數天，中國官媒《人民日報》一連三天發文力挺「動態清零」政策

中國國家衛健委疫情專家組組長梁萬年日前接受英國廣播公司（BBC）專訪，報導12日發布。梁萬年在訪問中也為「動態清零」辯護，稱外界「誤解」了「動態清零」。

梁萬年說，清零清的是疫情，不是零感染，不是零疾病，更不是零容忍，是要發現並撲滅疫情，讓疫情不造成持續性的傳播，不是中國不能讓它發生疾病。 

他說，老百姓可能就有些怨言，但這不是一個政策問題而是管理問題，「如何讓這種政策能夠不走樣地有效地落地，是需要加強督導管理的。」至於二十大後政策會否改變？他未正面回應，僅說「不好回答」，自己是一名學者，且「抗擊疫情還是一個科學抗疫，這也是中央政府特別強調的。」

「一切爲了穩定」

（綜合報導）

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