 台灣選舉倒數四天 中國發射衛星飛越台灣南部 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2024

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时政风云

台灣選舉倒數四天 中國發射衛星飛越台灣南部

台灣週二（1月9日）下午發布國家級警報，稱「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」。距離台灣總統大選僅剩4天，同日稍早，民進黨候選人賴清德在一場國際記者會告訴DW記者，「對和平有理想，但不能有幻想」，台灣要建立威懾力量。

距離台灣選舉只剩四天，中國發射衛星觸發台灣警報。圖為示意圖（資料照）

距離台灣選舉只剩四天，中國發射衛星觸發台灣警報。圖為示意圖（資料照）

（德國之聲中文網）台灣時間週二（1月9日）下午台灣發布國家級警報，指中國發射衛星，飛越台灣南部上空。

警報的中文訊息寫道：「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」；英文訊息則寫：「[Air raid Alert] Missile flyover Taiwan airspace, be aware.」

由於中、英警報措辭不一，中文使用「衛星」，英文則為「飛彈（Missile）」。台灣國防部隨後向媒體表示，是「Satellite」、「確認是衛星」，並已致歉。

据台湾中央社报道，台湾国防部的警报发布时，蔡英文总统正在高雄替立委选举站台，现场民众手机同时大响，一旁的高雄市长陈其迈用手表让蔡总统看讯息。蔡英文第一时间表示，“这是卫星不是飞弹，免烦恼”，她还说，“不要紧，总统在这里，发生什么事都跟你们站一起”。

也正在助选当中的国民党主席朱立伦，则批评国防部为卫星发警报有“误导民众”的嫌疑。他当日接受媒体联访时表示，“第一次听说为卫星发警报”，大家听到可能都吓一跳，以为是飞弹，结果是卫星。他指出，国防部对此必须做出完整说明。

距離台灣2024總統大選僅剩4天，中國衛星發射的時機敏感，該警報在台灣社群媒體立即引發大量討論，警報的中英文措辭不一也一度引發部分民眾疑惑。

台灣國防部稍晚發布新聞稿指，警報簡訊英文用語是因疏忽未同步更新元系統用字，因此未精準表達發射物為衛星而非飛彈，向社會大眾致歉

根據中國官媒央視報導，北京時間9日15時3分在西昌衛星發射中心，中國「使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星顺利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功」。

與此同時，台灣持續通報有中國空飄氣球飄向台灣。台灣國防部9日上午發布的最新動態顯示，週一（1月8日）有4枚中國空飄氣球逾越海峽中線，其中2枚穿越台灣本島中南部上空。

中國央視報導，中方在週二發射了一枚「愛因斯坦針探衛星」，圖為去年12月10日，中方發射「遙感39號」衛星。（資料照）

中國央視報導，中方在週二發射了一枚「愛因斯坦針探衛星」，圖為去年12月10日，中方發射「遙感39號」衛星。（資料照）

賴清德：侵略者善意靠不住

同日上午，台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德舉行選前國際記者會，吸引大批外媒參與。他在記者會上被DW記者詢問，台灣前總統馬英九近日接受DW專訪時表示，他認為無論台灣如何自衛都永遠無法打贏中國大陸，因此台灣不應該使用武力來緩和緊張關係，賴清德如何看待這段發言。

賴清德告訴DW記者，如果他能當選，將維持現狀並以實力追求和平，在對等和尊嚴的前提下，他對與北京接觸保持開放的態度。

賴清德表示，戰爭沒有贏家，和平是唯一的選項，「對和平有理想，但不能有幻想」。他稱，接受「一個中國」原則的主張「不是真正的和平」，沒有主權的和平就跟香港一樣「是假和平」，因此主張台灣建立建立威懾力量、強化國防力量。

賴清德表示，過往西藏、新疆或現在的香港都是很好的例子，「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意。侵略者的善意是靠不住的。」

賴清德還稱，馬英九任內接受「九二共識」，並把國防、國安工作擺在次要地位，「荒廢了我們國安的力量」。馬英九擔任國民黨黨主席時也曾經領軍阻擋台灣的軍購案，這些都與他和他的副總統候選人蕭美琴主張的國家方向不同。

（綜合報導）

台灣民進黨候選人賴清德週二召開記者會表示，將維持現狀並以實力維持和平，圖為去年4月他被提名為民進黨總統候選人時的資料照。

台灣民進黨候選人賴清德週二召開記者會表示，將維持現狀並以實力維持和平，圖為去年4月他被提名為民進黨總統候選人時的資料照。

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