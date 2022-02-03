 台灣選手黃郁婷:我是為中華台北出賽 | 足坛体坛 | DW | 21.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

台灣選手黃郁婷:我是為中華台北出賽

穿中國隊服惹議的台灣競速滑冰女將黃郁婷結束賽程後，在臉書和微博上繼續「引戰」引發話題。針對一連串事件，台灣官方已經下令要進行調查和處分，黃郁婷則在日前接受德國之聲訪問，說自己「沒有想這麼多」。

Olympia I Peking 2022 I Huang Yu Tin

遭到台灣官方調查的黃郁婷目前傳出暫不返台，外界分析，對她最嚴重的懲處可能是剝奪她國手的身分。

(德國之聲中文網) 德國之聲記者Davis VanOpdorp週六(2月19日) 報導，他問出身台灣高雄的競速滑冰女將黃郁婷是為中國還是為台灣競爭時，她毫不猶豫地說:「我是為中華台北出賽，這是肯定的......我沒有想那麼多。我只是努力做我應該做的事情。努力訓練，參加比賽，就是這樣。」

作為本屆冬奧開幕式中華隊掌旗官，她強調，能夠帶著中華奧會的旗幟走進會場是一種榮譽。她說:「我走進去的那一刻，幾乎要哭了，因為每個人都在歡呼，然後我拿著旗子，想說，不敢相信自己又來到這。」

黃郁婷對自己在冬奧會上的表現不滿意，但是她「真的很高興」，因為她比賽中「沒有放棄」。她說:「就算沒有贏得獎牌，「但北京冬奧是我生命中一個相當酷的經歷。」黃郁婷在北京冬奧參加3個30人參賽的競速滑冰項目，最後在女子500公尺排名第26位、1000公尺排名第24位、1500公尺排名第26位，

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

雖然中國官方強調不應將「體育政治化」，但中國政府除了在奧運記者會強調「台灣是中國不可分割的一部分」，也利用官方媒體宣傳「中國台北」選手出賽與兩岸統一的連結。

黃郁婷事件延燒

DW.COM

北京冬奧每日新聞發佈會上，北京冬奧組委的發言人罕見地針對台灣與新疆等敏感議題做出正面回應，現場也立即有外籍記者質疑，該發言人的行為是否已是將奧運「政治化」的證明。

代表台湾参加北京冬奥的竞速滑冰好手黄郁婷，近日因在一个练习视频中，身穿中国队服装而引起争议。黄郁婷称「运动界没有国籍之分」，但在必须以「中华台北」为名参赛的台湾，此举已触动敏感的政治神经。

台湾上周称因疫情及交通等因素，代表团将不出席北京冬奥的开闭幕式，但不到一周改口称将会出席开闭幕式，为何出现转折？

雖然冬奧會落幕，但黃郁婷的言行持續在台灣引發熱烈討論。17日賽程結束後，她在臉書還有微博上寫道：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言。支持我的人請按讚就好。」

在在微博發文的最後，她還加了一句:「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北。」「靠北」是台語用來罵人很吵很煩的意思。結果再度引發網友攻訐。最後黃郁婷在20日關閉臉書帳號，也刪除微博發文。

根據台媒報到，針對一系列爭議，台灣行政院長蘇貞昌19日提到，冬奧滑冰女將黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分，表示「政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。」台灣總統府隨後也支持這項作法。

同日中國官媒《環球時報》則繼續以中國選手金京珠和「中國台北」選手黃郁婷賽后牽手致意為題宣傳，說要「中國台灣」「回家」，批評「民進黨當局不斷挑撥兩岸人民感情」並報導黃郁婷受到「網路霸凌」和「政治追殺」。

(綜合報導)

观看视频 03:49

地图找不到的“中华台北”

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

epa09622593 Yu-Ting Huang of Taipei China competes in the women's 1000m race at the ISU World World Cup Long Track in Salt Lake City, USA, 04 December 2021. EPA-EFE/GEORGE FREY

台湾奥运选手穿中国队服 触动敏感政治议题 03.02.2022

代表台湾参加北京冬奥的竞速滑冰好手黄郁婷，近日因在一个练习视频中，身穿中国队服装而引起争议。黄郁婷称「运动界没有国籍之分」，但在必须以「中华台北」为名参赛的台湾，此举已触动敏感的政治神经。

Human right groups gather on the United Nations international Human Rights Day, Friday, Dec. 10, 2021, to boycott the Beijing Winter Olympics 2022 in front of the Bank of China building in Taipei, Taiwan. The groups are calling for the theme of this year's human rights day to be Equality-Reducing inequalities, advancing human rights. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

台湾改口将出席冬奥开闭幕式 遭人权团体抗议 02.02.2022

台湾上周称因疫情及交通等因素，代表团将不出席北京冬奥的开闭幕式，但不到一周改口称将会出席开闭幕式，为何出现转折？

Blick auf den Olympiaturm und eine Fahne mit dem Logo der olympischen Spiele 2022. Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 04.-20.02.2022 unter strengen Corona-Auflagen statt.

北京冬奥会开幕：你需要知道的几件事 04.02.2022

2022年的北京冬奥会因疫情而与过去不同，疫情限制将会多严格？有多少运动员会到场？他们将享有多大的行动自由？

广告

非常德国

Stefan Seidler

在德国联邦议院，他代表少数民族的权益

德国有四个获国家认可的少数民族：索布人、丹麦人、弗里斯兰人和德国的辛提人和罗姆人。目前德国只有一个少数民族政党，该党在联邦议会拥有一个议席。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  