台灣選手黃郁婷:我是為中華台北出賽

(德國之聲中文網) 德國之聲記者Davis VanOpdorp週六(2月19日) 報導，他問出身台灣高雄的競速滑冰女將黃郁婷是為中國還是為台灣競爭時，她毫不猶豫地說:「我是為中華台北出賽，這是肯定的......我沒有想那麼多。我只是努力做我應該做的事情。努力訓練，參加比賽，就是這樣。」

作為本屆冬奧開幕式中華隊掌旗官，她強調，能夠帶著中華奧會的旗幟走進會場是一種榮譽。她說:「我走進去的那一刻，幾乎要哭了，因為每個人都在歡呼，然後我拿著旗子，想說，不敢相信自己又來到這。」

黃郁婷對自己在冬奧會上的表現不滿意，但是她「真的很高興」，因為她比賽中「沒有放棄」。她說:「就算沒有贏得獎牌，「但北京冬奧是我生命中一個相當酷的經歷。」黃郁婷在北京冬奧參加3個30人參賽的競速滑冰項目，最後在女子500公尺排名第26位、1000公尺排名第24位、1500公尺排名第26位，

黃郁婷事件延燒

雖然冬奧會落幕，但黃郁婷的言行持續在台灣引發熱烈討論。17日賽程結束後，她在臉書還有微博上寫道：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言。支持我的人請按讚就好。」

在在微博發文的最後，她還加了一句:「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北。」「靠北」是台語用來罵人很吵很煩的意思。結果再度引發網友攻訐。最後黃郁婷在20日關閉臉書帳號，也刪除微博發文。

根據台媒報到，針對一系列爭議，台灣行政院長蘇貞昌19日提到，冬奧滑冰女將黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分，表示「政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。」台灣總統府隨後也支持這項作法。

同日中國官媒《環球時報》則繼續以中國選手金京珠和「中國台北」選手黃郁婷賽后牽手致意為題宣傳，說要「中國台灣」「回家」，批評「民進黨當局不斷挑撥兩岸人民感情」並報導黃郁婷受到「網路霸凌」和「政治追殺」。

(綜合報導)

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