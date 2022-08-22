台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權

提告政府胜诉 台湾澳门同性伴侣顺利结婚

在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。