台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權

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亞洲目前唯一通過同性婚姻制度的只有台灣，但其中還有許多和異性戀伴侶有別的規定，其中之一就是跨國同婚。台灣為何遲不通過，跨國同性伴侶有什麼話想說？
新加坡總理李顯龍週日（8月21日）宣佈，新加坡將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，讓男男性行為除罪化，多個LGBTQ+團體稱這是「得來不易的勝利」。不過政府對於婚姻的法律定義仍以一男一女為主，對同性婚姻合法化仍持保守態度。
今年34岁的苗博雅在2016年以公开出柜的女同志形象投入选战。2018年她代表社民党当选台北市议员，成为台湾第一位当选的*LGBT政治人物。随着2019年台湾同婚合法化，她有什么最新的观察？
在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。
台湾2019年通过亚洲首例同性婚姻，但法律规定同性配偶不得共同收养非血缘子女。来自高雄的一对男同志伴侣经过近3年的诉讼，终获法院裁定许可，成为台湾乃至亚洲第一个同志共同收养家庭。
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