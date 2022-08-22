 台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2022

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时政风云

台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權

亞洲目前唯一通過同性婚姻制度的只有台灣，但其中還有許多和異性戀伴侶有別的規定，其中之一就是跨國同婚。台灣為何遲不通過，跨國同性伴侶有什麼話想說？

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