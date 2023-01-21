台灣「跨國同婚」獨漏中國 台陸伴侶有苦難言

（德國之聲中文網）「我們只是兩個相愛的人想要在一起 ，而不是搞一些想要危害台灣的事情。」

茶客是一名40歲的女同志，來自台灣台中，有一個9歲的女兒，她和34歲來自中國廣東的同性伴侶已經在一起7年，彼此都認識雙方家人，早就已經做好結婚打算。這次台灣跨國同婚再次向前邁進一步，但仍將中國大陸籍人士擋在門外。

茶客說：「我們都經得起驗證，只是想要在一起生活，並不是想搞一些政治上面的問題，還是說間諜這些國家安全層面的東西。」

關係確定的兩人過去透過自由行方式到台灣見面，見面15天之後再想辦法到港澳當天來回。過去兩人還可以想辦法在中國大陸或到第三地會合，但受到疫情影響，已經快要2年沒有見面。

目前大陸地區人民申請台灣自由行，從入境隔日起算可以停留15天，每年總停留期間不得超過120天。

「她要申請Ｇ簽（陸客個人赴台旅遊簽註），我要申請她的入台證，這個都是時間跟金錢上的折磨。誰都希望另一半是天天跟妳在一起說早安、說晚安，而不是說15天看一次，在等兩三個月再15天。」

台灣在2019年通過同性婚姻專法，當年5月24日同性伴侶就可以向戶政機關辦理結婚登記。不過跨國同婚原先只限縮在承認同性婚姻的外國，過去4年來有關訴訟不斷，結果都是有利於跨國同婚。

2023年1月19日，台灣內政部發函各縣市政府改變過去見解，表示同婚「已經成為台灣公共秩序之一部分」，為了避免個案認定不一，未來除了台陸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用《涉外民事法律適用法》第8條規定准予結婚登記。

這個結果對於一起努力推動跨國同婚合法的台陸配偶來說顯得五味雜陳。茶客說：「一方面很恭喜夥伴們，因為老實講這4年來真的不容易......請願我們都是一起參與的，就差臨門一腳......既開心也很難過。」

根據《聯合報》，立委管碧玲向其透露「中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中」。不過這種說法台陸伴侶恐怕很難接受。

茶客：「兩岸異性戀的婚姻都是順暢的，如果是面談的機制，已經是有配套出來了......為什麼偏偏異性戀可以，我們同性戀就被阻斷掉了。」

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔告訴DW：「兩岸伴侶願意被審查啊，他們願意用嚴格的標準來審查他們的關係，是絕對經得起國安審查的考驗。」

她提到，台灣陸委會跟移民署在2019年就承認，台陸伴侶同婚已經有《兩岸人民關係條例》的法源依據，承諾只要行政規定與配套措施機制搭配改變就可以開通。

簡至潔對於政府不處理感到不解：「我們真的很遺憾在這一波的改變當中，還是沒有把這個機制補上來。」

台陸同性伴侶「政治不正確」？

37歲的男同志Ryan住在高雄經營民宿，他和來自中國東北48歲的Rign在一起6年多。兩人2019年11月在美國拉斯維加斯登記結婚，但其後疫情爆發，這對「新人」因此分隔2年多。

Ryan和Rign雙方家人互動緊密，曾多次一同出遊，造訪過日本北海道和泰國等地，雙方家人和他們一直期待可以在台灣結婚，好好經營生活。但兩人至今無法生活在一起，積蓄都花在機票和住宿上面，想要好好奉養父母或是生小孩的未來人生規劃，都只能不斷擱置。

對於台灣跨國同婚雖然通過但漏掉台陸伴侶，Ryan說已經有預期心理，表示這樣的關係在台灣現在「政治不正確」，擔心現在單獨處理更難推動，「怕被割蓆」。

他說台陸伴侶議題複雜，部分網友會批評：「那你為甚麼要交中國的......你自找的......你去那邊生活，他們不會阻擋你，你過去就好。」

Ryan提到：「只要牽扯到兩岸事務都會泛政治化，在網路上面對公眾去論述很難說理，他們不會管你中間的脈絡、法條，或是理由合不合理。」

他擔心，台陸伴侶出來發言被攻擊會導致行政立法部門卻步，不知道如何拿捏。女同志茶客也說：「我們不太敢去多說話，因為現在兩岸的局勢來說真的很敏感，我們很怕多說多錯，或是造成社會的觀感不太好，所以我們都寧願悶著聲......但我們不應該是政治下的犧牲品。」

除了台陸伴侶感到不樂觀，簡至潔也向DW表示，兩岸情勢緊張，台灣政府要做配套的改變不容易。她說：「應該是很多人已經盡了相當多的努力，但是是沒有辦法鬆動的。

她強調「結婚權是基本人權」，一般台灣人雖然對於北京壓迫台灣有情緒不滿，但應該分開處理。

簡至潔說：「政治上的情勢跟人民的情愛是要分開來處理的......兩邊的大局不影響人民愛上對方，當我們不只愛上對方，明明就有家庭的事實，卻迫於這個國家跟我們在政治上面是比較緊張的狀況，就不承認這樣的婚姻，對於人民來說，這樣的侵害是非常大的。」

她認為，如果一般台陸異性戀伴侶可以有機制處理和使用，同志伴侶沒有道理不能用。她表示民間團體會跟台陸同性伴侶站在一起，將持續透過訴訟推動進展。

DW詢問台灣陸委會，其先是以「兩岸關係及情勢之特殊性」，重申目前兩岸婚姻一般男女的程序，再以「影響臺灣整體政治、社會、環境及人口結構」說明無法「例外同意兩岸同性婚可在臺結婚及登記」。

針對台陸伴侶關心的按現有配套措施規劃，陸委會以「國家安全」與「國人意見極度分歧」為由表示，台灣政府會「持續會同各相關機關，在取得國人支持與社會共識之前提下，妥適處理兩岸同婚議題」。

台湾同婚通过了，然后呢？

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