台灣與菲律賓學者南海科研：「中國海警騷擾沒停過」

（德國之聲中文網）睽違近十年，經過雙方多次協商討論，台灣與菲律賓再次合作，菲律賓西部海域進行科研計畫，但從研究船駛離台灣港口後，整整一個月的航程，都不斷遭到中國海警船的騷擾。

台籍研究船「勵進號」（RV Legend）領隊許樹坤說：「船出發沒多久，中國海警就來了，雖然沒有真正破壞船隻，但佔領了我們的航道，導致我們得急轉彎，這很可能導致儀器受損。」許樹坤透露，雖然持續的干擾並未影響科研結果，但多少影響了船上人員的心情。

遭中國海警騷擾的「勵進號」是台灣籍研究船，該船從3月15到4月13日在菲律賓呂宋島西部海域進行科研計畫，目的是繪制馬尼拉海溝斷層和研究其他可能引發地震、海嘯和其他危險的地質特徵。這是由台灣中央大學與菲律賓大學共同合作項目，船上載有8名台灣籍研究員、5名菲律賓研究員和20幾名船員。

由於中國在南海劃設「九段線」主權，北京當局認定南海很大部分屬於中國管轄，因此當「勵進號」駛入有主權爭議的南海範圍（菲律賓西海域）時，中國海警船就持續近距離騷擾該研究船。

美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）在5月26日發表的報告中指出，中國海警船CCG 5203在3月23日駛離南沙群島的美濟礁時，以2至3海浬距離，尾隨跟蹤台灣「勵進號」研究船。

事實上，國際仲裁庭2016年就就否定了中方「九段線」歷史權利，宣布中國的「九段線」主權主張「沒有法律基礎」。中國對此表示「不接受、不承認」。

作為研究團的領隊，台灣中央大學地球科學院教授的許樹坤向德國之聲指出，雖在不同航段分別有台籍和菲籍戒護船隨行，但「中國海警船不僅近距離靠近研究船航行，還不斷以無線電要求研究船駛離該海域，造成很大麻煩」。

「研究儀器恐受損」

許樹坤向德國之聲透露，中國海警通過AIS系統（船舶上的一套自動追蹤系統），應該能得知「勵進號」是屬於台灣籍。並稱，中國海警通過無線電質問：「你們這船要做什麼？這是我們海域，請離開海域。」

許樹坤指出，他們已多次向中國海警表示，「勵進號」正進行研究，希望中國海警不要干擾工作，但中國海警船仍持續騷擾。另外，因這艘「勵進號」研究船拖載著長達兩公里的海纜線，在海上無法快速轉彎或立刻改變航道，因此每當研究船的航線遭中國海警船佔領，就必須以極大幅度迴轉。

許樹坤說：「我們的船拖著海纜，不能說停就停，轉彎時需要很大的迴轉半徑，我們都很擔心船上拖載、用以發射訊號的海纜，可能因此受損。」

雖然許樹坤不擔憂中國海警船的騷擾會引發衝突，但不斷地連續干擾仍造成團隊很大麻煩。他並強調：「科學研究無關政治，況且此次研究與大地震及海嘯有關，其結果對南海周邊國家（含中國大陸）都有幫助。」

許樹坤同時指出，若馬尼拉隠帶有大地震及海嘯的發生，除了菲律賓可能發生災害，中國大陸南部海岸災情也會很嚴重。

事實上，這是台灣與菲律賓研究院第二次合作出海進行科研。台菲上次共同出海進行相關科研是2003年，當時許樹坤也參與了該研究項目。他回憶，當時並未發生任何中國海警船干擾情況，並說「這幾年，中國海警對在南海進行科研的研究船，干擾越來越多」。

菲律賓向中國外交官抗議

菲律賓政府日前表示，針對這起中國海警船騷擾研究船事件，4月13日其外交部已召見一名北京高級外交官。菲律賓外交部指出：「對侵犯菲律賓主權和我們海上管轄範圍內的主權行為，採取適當的外交行動。」

台灣外交部也譴責中國海警的騷擾行為，發言人歐江安週四（2日）向德國之聲表示：「中國海警肆意騷擾的行徑，不僅違反聯合國海洋法公約賦予我國與菲律賓從事科研的權利，更危害區域海域的安全及穩定。」

菲律賓國營媒體《PNA》6月2日報導稱，中國駐菲律賓大使黃溪連週四（2日）訪問了菲律賓海岸警衛隊（PCG）司令阿特米奧·阿布（Artemio Abu）上將，討論菲律賓海警衛隊和中國同行之間可能的合作。

但剛報導並未提及雙方是否有就中國海警干擾「勵進號」研究船進行討論。

菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）日前曾對菲律賓媒體《Inquirer》表示，中國海警無權干涉菲律賓政府授權的與台灣進行海洋科學研究。

「這樣的干預是中國再次試圖強制執行其「九段線」主權主張，並剝奪菲律賓在自己水域執行海洋研究的另一例子，」他說。

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