台灣老百姓如何應對中國軍演？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
佩洛西訪台使得北京大為不滿，從8月4號到10號連續7天環台軍演不斷，甚至被認為是新台海危機。就在媒體鋪天蓋地的報導同時，台灣人的生活似乎沒有太大改變，但激起的漣漪還是產生了部分效應。
儘管中國在台灣周圍進行了大規模的軍事演習，但台灣的生活和氛圍過去幾天基本上保持不變。這種相對平靜的氛圍與國際社會對台海局勢的看法形成了鮮明的對比。
相隔22年，北京再度發表對台政策白皮書，以洋洋灑灑一萬多字闡述最新的對台方針。此時正值新一波台海危機之際，學者認為北京仍然把武力統台置於高門檻之上。发布白皮书的同一天，中国解放军宣布完成围台军演。
佩洛西週三再次強調，訪台符合美國政策，譴責北京藉口升高局勢，企圖建立「新常態」。她表示，美國不能允許這樣的情況發生，中國不能孤立台灣。對此，中國外交部回應稱佩洛西「竄台」是「升級美台交往的重大政治挑釁」，中方反制有理。
佩洛西結束了亞洲行，而中國也在這段期間於台灣附近展開演習，引發歐美各國與日本譴責。這樣的舉動，也同時引發中國高調反擊，特別是針對日本言詞強烈。德國之聲為您採訪兩位專家，分析今後中日可能的外交動向。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版