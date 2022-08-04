时政风云

台灣老百姓如何應對中國軍演？

佩洛西訪台使得北京大為不滿，從8月4號到10號連續7天環台軍演不斷，甚至被認為是新台海危機。就在媒體鋪天蓋地的報導同時，台灣人的生活似乎沒有太大改變，但激起的漣漪還是產生了部分效應。