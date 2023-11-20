 台灣總統大選「賴蕭配」成形: 回懟國台辦批「獨上加獨」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2023

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时政风云

台灣總統大選「賴蕭配」成形: 回懟國台辦批「獨上加獨」

台灣總統大選本週開始登記參選，民進黨候選人賴清德宣布副手為駐美代表、「戰貓」蕭美琴。賴清德在記者會被問及如何回應國台辦批「賴蕭配」為「獨上加獨」，蕭美琴則稱台海局勢遭中國片面改變，「為了我們國家，我會蹽落去（拚下去）」。

賴清德（左）與蕭美琴（右）11月20日出席記者會，宣布民進黨角逐明年總統大選的正副候選人。

賴清德（左）與蕭美琴（右）11月20日出席記者會，宣布民進黨角逐明年總統大選的正副候選人。

（德國之聲中文網）台灣2024總統大選倒數不到兩個月，民進黨總統候選人賴清德週一（11月20日）在台北的競選總部宣布，由剛剛辭去駐美代表一職的蕭美琴擔任副總統候選人。

賴清德在記者會強調，當前國際情勢與地緣政治複雜變化，「台灣人民會做出什麼樣的選擇？是信賴台灣，讓台灣持續在民主道路上壯大前進，抑或是依賴中國的親中路線，要將台灣鎖進中國？」他表示，不只台灣，全世界都在關注台灣總統大選。

賴清德稱，台灣經不起紛亂，更無法試驗，此時此刻需要一個穩健、有歷練的掌舵者。蕭美琴從台灣地方基層再到台美外交經營，政治歷練豐富，是最好的決定，他與蕭美琴會「穩穩地帶領國家，堅定走對的路。」

台灣2024總統大選正、副候選人登記自11月20日開始、24日截止。「藍白合」卡關的當下，「賴蕭配」是目前台灣總統選舉唯一確定的正、副候選人。

蕭美琴擔任駐美代表期間在華府累積深厚人脈，被認為是台美關係的重要推手。她的女性身分也被認為能與賴清德互補。

蕭美琴擔任駐美代表期間在華府累積深厚人脈，被認為是台美關係的重要推手。她的女性身分也被認為能與賴清德互補。

談及「獨上加獨」與「藍白合」

賴清德宣布副手搭檔的記者會吸引數百名記者到場，現場有媒體提問，賴清德曾表示繼承蔡英文路線，如今「賴蕭配」要對中國釋放什麼訊息、如何回應國台辦發言人朱鳳蓮日前批評「賴蕭配」是「獨上加獨」時，賴清德表示，中國對台灣選舉說三道四證明了中國介入這場選舉。而中國官員沒有經過民主洗禮，沒必要回覆國台辦的問題，「國人的問題才是我們所重視」。

賴清德也向媒體透露，邀請蕭美琴擔任副手多時，經過溝通後才取得同意，一直等到蕭美琴在美國完成亞太經濟合作會議（APEC）的任務後才行公佈，「本以為會是所有政黨的最後一組，沒想到還是第一名」，暗指卡關多時的「藍白合」。

台灣兩大在野黨——國民黨及民眾黨——日前宣佈整合，共同合作競逐明年總統大選，兩黨原訂18日公布正、副總統候選人是「侯柯配」還是「柯侯配」，但卻因統計誤差範圍及民調取樣的認定而意見分歧，「藍白合」再次陷入僵局。民眾黨主席柯文哲上週在一場造勢活動甚至表示，將以民眾黨總統候選人的身份奮戰到底。對此，賴清德在記者會表示，這說明了柯文哲言行反覆，國際也無所適從。

另有媒體問到，如何看待國民黨最新出爐的國會不分區立委名單中，上屆總統大選的國民黨候選人、前高雄市長韓國瑜位列第一；同時，民進黨不分區立委名單中，則有認知作戰專家沈伯洋，會否與他所稱的兩岸和平政策有衝突時，賴清德回應，政黨不分區名單反映政黨核心價值，國際社會亦關注中國如何可能影響台灣選舉，沈伯洋對認知作戰非常有經驗，若成為立委能協助抵禦來自中國的各種干預。

「藍白」合日前宣布將整合競逐明年總統大選，但正副候選人應該由國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的誰擔任，陷入僵局。

「藍白」合日前宣布將整合競逐明年總統大選，但正副候選人應該由國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的誰擔任，陷入僵局。

「戰貓」蕭美琴是誰？

賴清德邀請蕭美琴擔任副手，此前盛傳已久。同日稍早，蕭美琴已經分別向總統蔡英文、外交部長吳釗燮請辭駐美代表職務。

蕭美琴1971年於日本出生、成長於台灣，曾在美國求學並取得美國哥倫比亞大學政治學碩士。她是台美混血，父親為台灣人，母親則是歐裔美國人。

蕭美琴曾任民進黨國際部主任、總統府顧問、立委、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、亞洲民主自由聯盟（CALD）秘書長、駐美代表等。2010年，蕭美琴開始蹲點花蓮耕耘地方政治，基層經驗豐富；2020年，她出任台灣駐美代表，在華府人脈深厚，被認為是台美關係的重要推手。

美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前在舊金山被問及，蕭美琴可能以副手身份競選時，佩洛西指美國一貫立場是不介入台灣政治和選戰，但蕭美琴是「一位出色的外交官，懂得傾聽和理解」。

在台灣政壇綽號「戰貓」的蕭美琴，她在賴清德宣布副手的記者會上形容，外交如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔但堅定。她稱，自己在駐美期間堅守立場，在複雜戰略環境中維持平衡，將台美關係最大化，讓理念相近國更支持台灣的國際參與。

蕭美琴在致詞時表示，俄烏戰爭之後，台海局勢引起國際關注，儘管全世界都希望維持現狀，「但台海現狀正不斷遭到對岸片面地改變，共機、共艦侵擾，介入選舉」，台灣能否守住民主價值，決定自己的未來，對世界也有深遠影響。

她指，經過長時間考慮後，這些國際情勢變化令她感到自己「已沒有迴避的空間」、「挺台灣我責無旁貸，為了我們的國家，我會蹽落去（拚下去）。」

（綜合報導）

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