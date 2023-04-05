 台灣總統大選：戰爭與和平之間的抉擇？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台灣總統大選：戰爭與和平之間的抉擇？

隨著中美角力、台海局勢升溫，有人把2024台灣總統大選看成「戰爭與和平」之間的抉擇。各政黨潛在候選人陸續展開外交攻勢、就兩岸關係表態，他們各自提出什麼戰略？台灣選民怎麼想？

部分台灣民眾告訴DW，他們認為在即將到來的總統選舉中，對他們來說最重要是兩岸和平及台灣自身的安全。

部分台灣民眾告訴DW，他們認為在即將到來的總統選舉中，對他們來說最重要是兩岸和平及台灣自身的安全。

（德國之聲中文網）繼今年3月台灣總統蔡英文訪美、前總統馬英九訪中之後，台灣2024年總統大選論戰逐漸白熱化，聚焦在「戰爭與和平」的論述上。

國民黨籍的馬英九在結束訪中行程後向台灣媒體表示，民進黨執政期間，兩岸緊張情勢不斷升級，台灣將不得不在「戰爭或和平」之間做出選擇。蔡英文則在同時期出訪中美洲邦交國，鞏固與瓜地馬拉、貝里斯的邦交關係，並過境美國會晤了美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。隨後中國即對台發動為期3天的軍演。

部分專家認為，馬英九和蔡英文出訪時各自選擇的目的地，即代表了台灣在國際政治中兩條不同道路。台灣東吳大學的政治學家陳方隅4月中曾告訴DW：「透過出訪行程，國民黨和執政的民進黨可以鞏固他們的政治基礎。」

去年11月，台灣地方選舉就曾出現過類似的「攻防戰口號」，即「投票民進黨、青年上戰場」的說法。到了總統大選前夕，兩岸關係及國家認同議題更將成為「重中之重」。各政黨的潛在總統候選人如何出招？台灣民眾埋單嗎？

馬英九訪中和蔡英文訪美行程時間軸重疊。圖為兩人2016年會面的資料照。

馬英九訪中和蔡英文訪美行程時間軸重疊。圖為兩人2016年會面的資料照。

圍繞中國關係 台灣兩大黨有何主張？

民進黨總統參選人現任台灣副總統賴清德12日表示，總統大選並非奠基於「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇。他告訴台灣中央社，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路。他希望台灣人民運用手中選票堅定地選擇民主，拒絕走回極權的舊路。

賴清德表示，戰爭沒有贏家，中國應體認一旦對台發動戰爭，將造成全球性災難；但在中國沒有放棄武力犯台之前，台灣仍必須持續增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。

台灣副總統賴清德（圖右）去年9月曾與前美國國務卿蓬佩奧會面。

台灣副總統賴清德（圖右）去年9月曾與前美國國務卿蓬佩奧會面。

國民黨方面，則尚未確立總統參選人，但本月初表態爭取徵召提名的鴻海集團創辦人郭台銘在出訪美國、日本之後，22日拋出「3個自信」，主張台灣不應變成「彈藥庫」，而是要成為「科技島」，需擺脫在中美之間選邊站的局勢，以兼顧尊嚴及國家安全。

同日晚間，郭台銘更在一場座談會上高談「和平與戰爭」。據台灣《自由時報》報導，郭台銘聲稱中國軍機擾台是因為民進黨，但若他自己或是國民黨的人選當選總統，軍機就不會來。郭台銘說：「因為我不獨、你不武，我們就是中華民國，只要高舉中華民國國旗，唱中華民國國歌，我覺得他們就不會來。」此番言論遭到台灣作家苦苓吐槽道：「郭台銘你有種去跟習大大講。」

郭台銘聲稱中國軍機擾台是因為民進黨，但如果是他自己或是國民黨的人選當選總統，軍機就不會來。

郭台銘聲稱中國軍機擾台是因為民進黨，但如果是他自己或是國民黨的人選當選總統，軍機就不會來。

同屬國民黨潛在總統人選的台灣新北市長侯友宜，則被視為藍營「最強母雞」。過去鮮少發表外交立場的他，近期也積極備戰選舉並強化兩岸論述，並在多個私下拜會的場合中提出「和平護民主」等主張。

台灣媒體《上報》23日報導，有親近侯友宜的人士匿名透露：「侯友宜的兩岸及國際論述早就已經準備好了，只待適當時機出手，用對的身份說對的話！」

侯友宜日前出訪新加坡，會見了星國第二號人物、現任總理李顯龍接班人——新加坡副總理黃循財，且對方在臉書發文稱「與侯友宜是老朋友」。侯友宜訪星期間雖未透露太多交流內容，但他在歸國後立即在機場發表簡短談話，稱台灣應「借鏡星洲」，在國際現實之下保有自己的優勢和信心，「盡最大努力，讓台海穩定、區域和平。」

被視為國民黨最有力總統人選之一的侯友宜，近期也也開始積極強化他過去鮮少發表的兩岸論述。

被視為國民黨最有力總統人選之一的侯友宜，近期也也開始積極強化他過去鮮少發表的兩岸論述。

第三勢力崛起：不「親戰」也不「恭順」

夾在台灣兩大政黨之間，值得關注的還有日益崛起的第三勢力——台灣民眾黨主席柯文哲。有意參選總統的他，4月初曾接受《日經新聞》專訪，批評民進黨對北京施壓的強硬立場是「親戰」的，並認為國民黨對中國「過於恭順」，在這個緊張時刻，第三勢力反而最適合領導台灣。

柯文哲表示，台灣海峽的衝突不太可能發生，因為中國和美國都「不想挑起一場核戰爭」。他說：「但我們擔心任何誤射和誤判。」他指出，歷史上許多戰爭都是由意外而起的。

面對中美角力，柯文哲認為台灣可借鏡新加坡及日本，學習如何與世界前二大經濟體打交道。他4月8日至28日率團訪美，並3次進出美國在台協會（AIT）總部。柯文哲向媒體表示，「該見的（官員）都見了」，且雙方就台灣國防和兩岸關係交換意見，並談及軍購和台灣義務役役期等問題，「很有信息量」。

綜合台媒消息，柯文哲會見的美國高層包含AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）以及前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。據悉他與後者進行了密會，雙方對話長達1小時，蓬佩奧還提供他參選2024年總統大選的建議。

蓬佩奧是前美國總統特朗普任內的國務卿，對中態度強硬，過去多次批評中國共產黨和中國政治制度，被視為「最挺台的美國國務卿」。不過，柯文哲在公開場合發表的言論，大多主張與中國對話、降低衝突，因此也遭外界質疑他與蓬佩奧可能意見不一致。

柯文哲表示，美中雖有競爭，但絕大多數美國官員不會反對與中國對話。如同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所指，美中雙方會在「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，而台灣對中國應該也是這個策略」。

他4月初告訴《日經新聞》：「台灣和美國從本質上講是一個民主聯盟，但國家和個人一樣，有不同的立場和利益。我們與美國人站在一起，同時也希望台灣在國際舞台上有更多空間和機會。」他訪美後告訴台灣中央社，他已向美方表達「應設法協助台灣加入區域性經濟組織」。

前台北市市長柯文哲為台灣民眾黨主席，本身為醫界出身，被台灣民眾稱為「柯P」，即教授（Professor）之意。

前台北市市長柯文哲為台灣民眾黨主席，本身為醫界出身，被台灣民眾稱為「柯P」，即教授（Professor）之意。

台灣選民怎麼想？

有專家認為民進黨的「民主與專制」說法，有機會引發更多台灣選民的共鳴。一些台灣民眾則告訴DW，他們認為在即將到來的總統選舉中，對他們來說最重要的是兩岸和平及台灣自身的安全。

台灣國立政治大學學者南樂（Lev Nachman）告訴DW，不與台灣兩大黨結盟的獨立選民，「可能會成為2024年總統選舉的決定性因素」，也是不同政黨亟欲爭取選票的對象。 他補充道：「兩黨都會指責對方給台灣帶來潛在的災難，都會聲稱自己是捍衛台灣最佳利益的人。」

隨著俄烏戰爭的延續，東吳大學政治學家陳方隅告訴DW，國民黨和民進黨將繼續放大他們的競爭性敘述，即「台灣應該避免惹惱世界上的大國」，以及「台灣應繼續加強防禦，因為專制政權是不理性的」。

「這兩種主流論調將繼續下去，」他表示：「但現在還很難確定哪種說法會佔上風。」

（綜合報導、DW記者William Yang對此文亦有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

4.1.2021, Taipei, Taiwan: Terry Gou, founder of Hon Hai, seen speaks during the opening ceremony of Hon Hai Research Institute. Taipei Taiwan - ZUMAs197 20210104_zaa_s197_010 Copyright: xWalidxBerrazegx

欲角逐台灣總統 郭台銘：勿讓民進黨執政 05.04.2023

兩岸關係升溫之際，台灣知名企業家郭台銘5日宣布競逐國民黨總統提名，強調台灣需要「以和平為念」的領袖，且避戰的關鍵是「化解中美對抗」，以及「不讓民進黨執政」。他還說了什麼？民進黨有何回應？

boxing match - china against taiwan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xZerborx Panthermedia19883706

墙外文摘：龙应台文章引发争议，“选得对”可以预防战争？ 23.04.2023

台湾作家、前文化部长龙应台在《纽约时报》发表文章《北京未开一枪，已给台湾社会带来裂痕》引发争议，有批评者指出，只要管好自己，不刺激他人，即可实现“和平真好”，这正是过去 20 年香港民主运动者的“良好意愿”理论之一。

13.10.2009, FRankfurt, Deutschland, Visitors walk past an installation made to look like books in a library at the Chinese pavilion on October 13, 2009 at the Frankfurt Book Fair, where China is this year's guest of honour. The fair will be inaugurated later in the day by German Chancellor Angela Merkel and Chinese Vice-President Xi Jinping. Some 6,900 exhibitors from around 100 countries are to gather in Frankfurt until October 18, around 400 fewer than last year, and each publisher has trimmed the size of its participation. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

台湾出版商於中国失联 外界忧对出版界产生寒蝉效应 21.04.2023

台湾八旗文化宗编辑富察20日惊传在中国与外界失联已逾一个月。虽然中国流亡作家贝岭称有消息显示他可能遭上海公安扣押，但台湾陆委会坚称富察目前「是平安的」。部分分析人士担忧，这个事件会在华文出版界制造寒蝉效应。

广告

评论分析

中國駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，中國會以「一切必要手段」收復台灣，若是不能實現和平統一的目標，就會訴諸其他方式。

客座評論：是誰讓國際看到台灣？

中國駐法大使盧沙野接受法國媒體採訪時，就台灣議題舌戰主持人，他說「前蘇聯成員國家不具備主權國家權利」的一席話，惹惱了多個國家與歐盟，不但引來了抗議，也讓台灣再次登上歐美主流媒體。