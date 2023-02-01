 台灣立法院長訪美 談捍衛「民主燈塔」重要性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台灣立法院長訪美 談捍衛「民主燈塔」重要性

台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。

台灣立法院長游錫堃訪美期間，呼籲國際社會捍衛台灣民主（資料照）

台灣立法院長游錫堃訪美期間，呼籲國際社會捍衛台灣民主（資料照）

（德國之聲中文網）台灣立法院長游錫堃週三（2月1日）在美國華府出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit），透過口譯在峰會上致詞。

據路透社報導，游錫堃嚴厲批評中國政府迫害少數群體，並稱台灣為華語世界唯一的民主政體。台灣身為關鍵國際海上航道的中心，又是半導體的重要生產者，「捍衛台灣，特別是台灣的民主，是非常重要的」。

游錫堃指出，全球約有五成的航運行經台灣海峽，此處對全球貿易具有重要經濟意義；此外，「台灣做得出最好的半導體晶片，這一點對國際貿易也非常重要」。

游錫堃表示，要是台灣落入中國共產黨的勢力範圍，「民主的燈塔就會被摧毀」。如此一來，中國可能入侵第一島鏈，「對全世界都是嚴重威脅」。他說：「如果不能好好守住台灣，全球貿易與全球和平都岌岌可危。」

麥卡錫訪台消息引風波

游錫堃訪美之際，新任美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出有意在今年春季訪台．，中國外交部發言人毛寧1月30日回應稱，此舉將「影響中美關係，破壞台海和平穩定」。對此，游錫堃認為中國反應過度，台美交流是「非常正常」的事。至於他在美期間是否會晤麥卡錫或其他美國官員，他並未正面回應。

面對中國政府的警告，麥卡錫的態度不為所動。麥卡錫2月1日在白宮外的記者會上回應新唐人電視台提問，直言「不管什麼時候，中國都不能吩咐我該去哪裡」。

美國眾院議長麥卡錫當選議長之前，曾透露有意造訪台灣（資料照）

美國眾院議長麥卡錫當選議長之前，曾透露有意造訪台灣（資料照）

據《大紀元時報》報導，共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、帝芬尼（Tom Tiffany）等人皆表態支持麥卡錫訪台。朴銀珠表示，美國不歸中國管，中共也沒有權力指揮其他主權國家的行動。帝芬尼則說，美國議員跟盟友互動，不需要經過中共同意；他樂見麥卡錫堅守立場，「希望他訪台之旅收穫滿滿」。

此前，前美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾無視中國政府反對，於去年8月造訪台灣，並與台灣總統蔡英文會面。對此，中國採取激烈行動，在台灣周邊發動軍演，讓中國武力奪取台灣的隱憂再次浮上檯面，也掀起全世界對台灣的關注。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Motiv: Küstenbefestigungen Insel Kinmen Caption: Taiwan’s outlying island of Kinmen bristles with fortifications

台湾启动防御系统应对中国侵扰 01.02.2023

台湾国防部通报，1月31日-2月1日，共有来自中国的34架军机和9艘军舰在台海周边活动。目前，北约秘书长斯托尔滕贝格正在日本访问，并称北约必须团结起来应对中国的安全威胁。2月5日至6日，美国国务卿布林肯将访问北京。

In this image taken from video footage run by China's CCTV, a projectile is launched from an unspecified location in China, Thursday, Aug. 4, 2022. China says it conducted precision missile strikes in the Taiwan Strait on Thursday as part of military exercises that have raised tensions in the region to their highest level in decades. (CCTV via AP)

长平观察：对台军演是毫无意义的巨大浪费 25.01.2023

美国众议院新任议长麦卡锡据称正在准备今春访台，中共可能会再次大规模军演。时评作家长平认为，和佩洛西一样，麦卡锡不会在访台之前写好遗书，中共对台军演是毫无意义的巨大浪费。

7.1.2023, Washington***Speaker of the House Kevin McCarthy (R-CA) addresses the House after being elected Speaker of the U.S. House of Representatives in a late night 15th round of voting on the fourth day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 7, 2023. REUTERS/Jon Cherry

麥卡錫傳今春訪台 美國準備好應對台海衝突？ 24.01.2023

美媒報導指出，美眾院新任議長麥卡錫今年春季將訪問台灣，外界擔心恐引發北京報復，加劇台海緊張局勢。此外，美國智庫最新一份報告指出，俄烏戰爭突顯美國防工業基礎缺陷，若台海爆發衝突，恐怕很快就會耗盡彈藥庫存。

广告

评论分析

普京要把习近平“逼上梁山”？（资料图片）

客座评论：习近平与普京——逼上梁山还是走上梁山？

迄今为止，尽管俄罗斯似乎在努力把习近平“逼上梁山”，但后者依然没有在军事上全力支持俄罗斯。但是，目前发生的一切并不利于习近平解决台湾问题的计划。这样，世界就有理由担心，习近平是否会自己主动“走上梁山”，联合普京。