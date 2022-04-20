台灣空軍教練機墜毀 飛行員殉職

（德國之聲中文網）台灣國防部表示，一架AT-3教練機週二（5月31日）在台灣高雄崗山空軍基地執行訓練任務時墜毀，飛行員徐大鈞殉職，遺體已被尋獲。該墜機事件是台灣空軍今年經歷的第二起致命事故。

據悉，AT-3是台灣開發的高級教練機，於1980年首次飛行，可以攜附武器。

台灣總統府發言人張惇涵在墜機事故發生後表示，「總統蔡英文對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨」，已指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

蔡英文在一份聲明中補充說：「對這一損失『深感悲痛』，並已指示國防部調查發生的情況。」

台灣空軍在事故後召開記者會表示，現場未見大型鳥群，墜機前並未呼叫異常，將會調查事故原因，並會盡全力給予家屬撫恤照護。台灣媒體報導稱，殉職的23歲飛行員徐大鈞，家裡尚有父母與一個妹妹。

事故不斷

今年3月，台灣空軍一架單座幻象2000戰機在台東外海失事，所幸飛官平安獲救；更早前，台灣一架F16戰機1月在海上執行任務時墜海失聯，造成飛行員死亡後，空軍暫停了其F-16機隊的戰鬥訓練。

近年台灣發生多起軍機失事事件，2021年3月有2架F-5E戰機疑似空中擦撞，導致2名飛官墜海後殉職。2020年則至少發生4起與空軍戰機及直升機有關的飛安事件。

近年台湾军机坠机10起重大意外 2014年4月25日：阿帕契AH-64E于桃园民宅坠毁 一架阿帕契AH-64E直升机进行例行性的飞行训练，准备要返回基地时，因座舱起雾意外坠落，撞毁民宅楼顶。该意外没有民众受伤，2名飞行员陈龙谦、刘铭辉受到轻伤。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2015年9月22日：AT-3教练机于南投坠毁 空军官校一架AT-3型0851号教练机于台湾中部空域实施飞行训练时失联，搜救5天后寻获飞机残骸，飞行教官王劲钧少校，及学员黄俊荣中尉的遗体在失事的AT3座舱内被发现。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2017年11月7日：幻象2000于基隆坠海 上尉何子雨驾驶幻象2000自新竹基地起飞执行夜间飞训任务，随后在基隆一带自雷达上消失，经搜救后仍未寻获飞行员。 2018年于消失光点附近找寻到战机碎片残骸，官方认定何子雨因公失踪，半年后按程序宣告死亡，之后追晋少校军阶。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2018年6月4日：F-16战机于基隆山区坠毁 一架F-16战机于2018年进行汉光三十四号演习时从雷达光点上消失，同天下午1时43分确认坠毁于基隆山区，负责驾驶的吴彦霆少校殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年1月2日：UH-60M黑鹰直升机坠毁 参谋总长殉职 一架隶属空军救护队的UH-60M黑鹰直升机在从台北空军松山基地飞往宜兰东澳岭雷达站途中，失事坠毁于新北市乌来。机上13名乘员中，包含时任国防部参谋总长沉一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等高阶官员。此次空难成为历来台湾军方高级将领搭乘专机失事中，殉职将领军阶最高的纪录。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年7月16日：OH-58D于新竹空军基地坠落 新竹空军基地一架OH-58D侦察直升机在执行战备操演任务结束返场时，发现引擎转速过慢，启动迫降程序最后坠落新竹机场，造成驾驶简任专少校、副驾驶高嘉隆上尉殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年10月29日：F-5E于台东坠海 一架F-5E战机在台东执行训练任务时，起飞不到两分钟发动机就出现故障，并坠落在基地北面海域一海里处，驾驶朱冠甍上尉跳伞后送医不治。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年11月17日：F-16于花莲失踪 一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2021年3月22日：F-5E于台东擦撞后坠海 两架F-5E战机从台东志航基地起飞后，发生擦撞并消失在雷达中。两架飞机的驾驶员上尉潘颖谆、中尉罗尚桦跳伞逃生，但最后双双殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2022年1月11日：F-16V于嘉义坠海 台湾空军周二（1月11日）表示，嘉义空军基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时失联，随后搜救人员在嘉义东石出海口附近发现坠海的F-16V残骸，目前尚未找到飞行官。（资料照片）



路透社稱，雖然台灣的空軍訓練有素，但在過去的兩年里，時常必須派遣空中巡邏兵力攔截靠近台灣防空識別區的中國軍機，這也讓台灣空軍一直很緊張，儘管這些事故與這些攔截活動本身沒有任何聯繫。

台灣空軍週二（31日）表示，飛行訓練與中國軍機進入台灣防空識別區沒有關係。

中國近年頻繁派軍機進入台灣的防空識別區。台灣當局週一（5月30日）指出，有30架中國軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

（路透社等）

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