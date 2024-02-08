 台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2024

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时政风云

台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器

台灣觀光署在春節前夕突拋震撼彈，以當前不適合台灣民眾前往中國旅遊為由，即日起禁止旅行社組團前往中國，讓業者批評政府選前承諾跳票；中國國台辦則稱台方「出爾反爾、政治操弄」。

台灣官方7日突宣布禁止旅行社組團前往中國觀光。圖為2018年桃園機場畫面（資料照）

台灣官方7日突宣布禁止旅行社組團前往中國觀光。圖為2018年桃園機場畫面（資料照）

（德國之聲中文網）台灣交通部觀光署週三（2月7日）宣布，因中國至今仍未開放任何中國團來台，加上早前中方片面改變Ｍ503航線，衝擊台灣飛航安全，認為當前不適合台灣遊客赴中旅遊，因此重啟禁團令。對此，台灣業者接受DW採訪時，批評政府「扼殺生存權」，與選前承諾不一。

旅遊業者批：政治扼殺生存權

台灣高雄市旅行公會理事長蔡宗佑向DW表示，台灣交通部早前就曾邀請台灣各地旅行公會的理事長溝通，宣布3月1日開放台灣團赴中國的計畫「一定會開」，呼籲業者不用擔心。「等於是說，選舉前先安撫一下我們業者，結果昨天馬上（禁團）。」

蔡宗佑認為，台灣觀光署宣布禁團令的時間相當刻意，「怎麼會（選在）明天要放過年的假期，然後公布說人只能到5月底，6月就視情況。」直呼政府做法「太離譜」，「等同是用政治扼殺旅遊業的生存權」。

他也透露，春節連假結束後，各地公會理事長將商討對策，再找台灣交通部、觀光署或陸委會等相關單位表態。

中華優質旅遊協會理事長李奇嶽也向DW表示，政府事前完全沒有向業者告知禁團令消息，「他們（政府）上面怎麼喬（協商），我們都不清楚。照理說，你在做這麼重大的事情的時候，至少要徵詢業者」，稱政府事前完全未舉辦公聽或諮詢程序。

李奇嶽稱，台灣政府因應中方不友善的工具很多，不應把消費者及旅遊業者作為「跟中國鬥爭的武器」。他也說，雖然6月起不可出團的損失，對於業者而言並非大到無法接受，但對於整個產業的復甦有嚴重打擊。

台灣開放邊境迎接國際旅客

國台辦回應：民進黨政治操弄

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，去年8月以來，台方幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴中國遊作出規劃，但同時附加條件，「始終都在政治算計」，指台灣旅遊主管機構臨時宣布原定規劃不再執行，「如此出反爾，已經不是第一次」。

朱鳳連稱，此舉只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局「已旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。」

台灣指中方仍不開放中國團客來台。圖為中國觀光客在2008年搭機前往台灣旅遊（資料照）

台灣指中方仍不開放中國團客來台。圖為中國觀光客在2008年搭機前往台灣旅遊（資料照）

本月7日，台灣觀光署旅行業組組長湯文琦向台媒表示，台灣政府要恢復兩岸團體旅遊的政策方向一直沒改變，但是考量到中國不開放團客來台及M503等事件，「我們覺得現在這個時間點並不適合開放國人赴陸團體旅遊」，決議自7日起禁止台灣旅行社組團前往中國旅遊，要求業者停者宣傳。

有鑑於台灣政府去年已表態最快將自3月起開放觀光團訪中，多家旅行社業者早已開始宣傳及銷售相關行程。觀光署官員則回應，為保障業者及消費者權益，出團時間在3月1日至5月31日之間的團體則可按計畫出團，

台灣交通部長王國材8日回應，台方去年討論時就希望先由台灣在春節後開放團客赴中，也歡迎對岸團客來台，但中方對此「絲毫沒任何意思」，加上近期與諾魯斷交、中方擅自改變M503航路件，跨部會討論後認為台灣釋出善意，但對方完全沒善意、甚至有點惡意，決定檢討措施。

 

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