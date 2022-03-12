台灣確診暴增快篩不足 德國經驗是什麼？

（德國之聲中文網）台灣週四（4月28日）單日新冠本土確診數為11353例，首次破萬。確診數飆高日前也引起兩岸口水戰，中國國台辦發言人馬曉光27日表示，「台灣防疫鬆綁後，若多人因染疫病逝如何與中國大陸談防疫之爭」，引發話題討論。

以德國經驗來看，在2021年底、2022年初，奧密克戎（Omicron）變種病毒造成德國感染數字飆升，2022年3月的單日確診數一度逼近30萬人。儘管感染數字屢創新高，德國聯邦議會在經過激烈討論後仍決定在3月底取消多數新冠限制措施，包括在商店、餐廳和學校不再需要戴口罩。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）當時表示，不能繼續因為一小群不打疫苗的人繼續限制全國人民的活動。其他支持鬆綁防疫限制的理由包括疫苗覆蓋率提高、感染率高但重症率低。

新冠疫情爆發後，德國埃爾福特大學名為「Cosmo」的研究項目定期調查德國民眾對新冠病毒的風險認知、保護行為和信任心理。最新調查報告顯示，雖然新冠感染人數增加，且多數人認為感染數字會進一步上升，甚至預期自己可能感染，但人們對新冠肺炎的風險感知及擔心有所減少，採取的防護措施也較少。

研究報告指出，德國社會開始處於愈發放鬆的狀態，越來越少人感知受新冠病毒的威脅。總體上，「奧密克戎引發輕症」成為普遍看法。

德國防疫不追求「清零」，主要目標是避免醫療體系崩潰。在取消新冠防疫限制的三週後，專家評估各聯邦州的重症監護病房人數和住院率，皆有所下降。巴伐利亞廣播公司（BR）引述慕尼黑大學統計學系教授庫琴霍夫（Helmut Küchenhoff）稱，「我認為這是一種可持續的效果」。

儘管如此，德國疫情仍在發展中，專家難以對秋季和冬季情況做出長期預測。據羅伯特．科赫研究所（RKI）統計，德國4月28日24小時的感染人數為130104人，死亡246人，7天每10萬人感染率為826。各聯邦的政策有所出入，防疫規定和檢測模式也隨著疫情起伏不斷改變。

德國人出門天天快篩？

根據德國之聲記者實地了解當地情形，德國人並沒有幾乎天天快篩才出門。目前德國通常是有症狀才自行「居家快篩」；外出逛街、餐廳用餐、搭乘大眾交通或參加特定活動則必須至快篩站取得「快速抗原檢測證明」。較謹慎者亦會在私人聚會前進行居家快篩或至快篩站檢測。

德國所謂的「快篩」有兩個模式，分別是快速抗原檢測（Antigen-Schnelltest） 和居家快篩 （Selbsttest）。快速抗原檢測需要由經過訓練的人員進行，通過採集鼻腔或咽喉檢體檢測病毒抗原蛋白，並迅速得出結果。民眾在接受檢測後可以獲得一張快篩證明，憑證明進入商店購物、到餐廳用餐、搭乘公共交通等。

居家快篩和快速抗原檢測一樣也是檢測病毒蛋白，其說明和操作方式簡單易理解，沒有醫療背景的普通民眾也能輕鬆上手。但居家快篩的結果不能作為正式的快篩證明。也就是說，民眾是不能直接拿著顯示「一條線」的居家快篩作為證明，進入餐廳用餐。

引入新規之後，進入公司必須出示「疫苗證明」、「痊癒證明」、「快篩證明」任一種，不接受居家快篩，僅接受快速抗原檢測。

德國快篩多少錢？

與台灣快篩供不應求的狀況不同，德國市面上的快篩試劑供應算是相當充足。在德國有許多管道可以取得居家快篩試劑，一般民眾可以在藥局、超市或藥妝店購買。最容易購得的居家快篩有鼻腔快篩和「棒棒糖快篩」兩種，後者的價格略高於前者。

「棒棒糖快篩」主要是為幼童設計，避免鼻腔測試的不適感，其形狀類似棉花棒，只需像含棒棒糖一樣在口腔內取唾液樣本即可。市面上販售最多的還是從鼻腔取黏液的快篩。

以德國常見的藥妝店DM為例，常見的快篩品牌Hotgen一份為1.95歐元（約新台幣60元），「棒棒糖快篩」則為2.85歐元（約新台幣88元）。連鎖廉價超市Lidl的快篩試劑依品牌而異，價格在1.75歐和2.29歐（約新台幣54～70元）之間。

坊間常見的快篩多為中國製造，一般藥局的販售價格比超市和藥妝店高。台灣立法委員高嘉瑜日前發文所指的Mr Sanicom的快篩試劑（唾液快篩），目前官網上的標價為一份1.85歐（約台幣57.24元）。

在疫情期間，德國不少企業提供員工免費居家快篩，幼兒園和學校也會發放快篩試劑供家長在家為孩子進行測試。德國保險公司TK指出，根據《新冠職業安全與健康條例》》，自2021年4月20日開始，德國企業主有義務提供無法居家辦公的員工每週至少兩次免費新冠測試（PCR或快篩）。

除了自行購買快篩，德國在2021年廣設快篩站。不僅在診所或藥局可以免費快篩，大型園藝店、連鎖家具店等商店的停車場或購物街上都有不少簡易快篩站，鄉間公路旁甚至有快篩站提供不下車快篩的服務。

除了去年10月一度短暫取消補貼，快篩站的抗原檢測都是向德國民眾免費開放的。在德國政府的補貼下，快篩站一度如雨後春所般在德國各地出現。隨著疫苗接種率提高、防疫政策放寬，目前德國民眾對快篩站的需求開始銳減。

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如何預防兒童感染？

由於德國的檢測機構在疫情期間超負荷運轉，在疫情嚴峻時期，衛生當局曾一度在學校和幼兒園實施每週兩到三次的集體檢測（Pooltest），讓學童以棉籤放入口中採集唾液樣本，以班級或小組為單位，將棉籤集合在一個試管中進行PCR檢驗，若驗出陽性結果才會對全班進行單獨PCR，大幅減少PCR檢測次數。

換句話說，假設一個班級有25名學生，若每次都單獨測試，檢測中心一次需要做25份PCR，但採用集體檢測只需要檢測一份全班的檢體，如果班上集體結果呈陽性，才需要單獨檢測。這樣的做法不僅能減輕檢測中心的負擔，PCR結果也較快篩更準確。

過去還有一些地區的學校或幼兒園也會要求學生上學前居家快篩。如今隨著德國逐步走向「與病毒共存」的模式，巴伐利亞、巴登－符騰堡、北萊茵－威斯特法倫、柏林等多個聯邦州已宣布在4月底或5月初取消校園內的新冠檢測義務。

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