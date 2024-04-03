台灣發生25年來最強地震 已9死逾千人傷

（德國之聲中文網）台灣時間4月3日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的地震；根據台灣中央氣象署資訊，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里處，深度為15.5公里，屬於極淺層地震。根據台灣中央災害應變中心，截至晚間10點為止，全台已累積9人罹難、1011人受傷，仍有超過百人受困。

這是自從1999年規模7.3的「921大地震」之後，25年來台灣發生規模最大的地震，幾乎全台有感，台北市強烈搖晃，最大震度有5級，其餘各地亦有4級以上。高鐵、台鐵部分路段及各縣市捷運也一度停駛。

花蓮陸路交通受阻

最靠近震央的花蓮縣最大震度達到6級，花蓮縣政府隨後宣佈停班停課。台灣媒體報導，花蓮至少有2棟房屋嚴重傾斜，導致民眾受困，警消趕赴現場救援期間「餘震不斷，附近民眾都跑出屋外不敢進家門」。

通往花蓮的陸路交通中斷，蘇花公路多處路段有土石崩落，阻礙交通，且有行駛中的車輛被擊中。台鐵宜蘭到台東目前也停駛；此時恰逢台灣的清明節連假前夕，民眾返鄉可能受到影響。

台灣總統蔡英文已指示軍隊即刻協力地方政府救災，並已成立中央災害應變中心。台灣新任總統當選人、現任副總統賴清德下午抵達花蓮勘災。他表示，搶救人命為當前第一優先。民生方面，交通部表示明早東部幹線會恢復單線雙向通車，明晚雙線雙向通車，水電會盡快恢復。後續賑災與重建，中央政府會全力協助地方政府。新竹科學園區管理局則表示，台積電、力積電竹南廠、群創光電竹南廠都部分停機。

中國、日本有感

據中國媒體報導，福建、廣東明顯感受到地震，浙江、江蘇、上海等地亦有震感。台灣地震的消息在微博上引起熱議，「杭州震感」、「上海震感」等多個類似詞條都位居熱搜榜上。廣州則宣佈鐵路部分線路臨時封鎖或限速運行。

中國國台辦務發言人朱鳳蓮表示高度關切台灣地震，並且「向受災的台灣同胞表示誠摯慰問……願提供救災協助」。對此，台灣陸委會表示感謝，但沒有需要陸方協助救災的需求。

日本沖繩縣也感受到地震。日本氣象廳已對沖繩本島及宮古島、八重山地區發佈海嘯警報，第一波海嘯於當地時間9時左右抵達沖繩與那國島。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 智利大地震（1960年） 当地时间1960年5月22日下午3点11分，智利瓦尔迪维亚发生人类史上观测记录到的规模最大的地震，地震矩规模为9.5。短短十分钟内，瓦尔迪维亚整座城市变为废墟。地震之后引发的巨大海啸袭击到智利海岸线，掀起浪高高度是25米高的巨大海啸。海啸波及到遥远的日本、菲律宾。如此范围的灾难所造成的罹难人数以及经济损失无法精确得知。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 阿拉斯加大地震（1964年） 1964年3月27日是一个星期五，也是是耶稣受难日。这一天美国阿拉斯加发生北美洲历史上最大的地震，矩震级达到9.2。直到2006年，阿拉斯加大地震仍然是有纪录以来世界第三大地震。地震发生时，太平洋板块和北美洲板块之间的一个断层在威廉王子湾接近学院峡湾的地方断裂。在大部分的地区这场地震持续了3分钟到5分钟。海床位移引发了巨大的海啸，高度为67米。由于当天是假日，所以学校和许多企业都关闭了。这场大地震最后导致了139人罹难。其中9人直接死于地震，其他130人死于地震引发的海啸。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 唐山大地震（1976年） 1976年7月28日，中国河北省唐山市和丰南县在16小时内发生两次7级以上强烈地震。震源距地面23千米。唐山市全市交通、通讯、供水、供电中断，顷刻间被夷为平地。140公里外的首都北京也有强烈震感。据官方统计，包括北京、天津在内的所有受灾地区，地震造成242769人死亡，164851人重伤。唐山大地震成为中国有记录至今第二多人死亡的地震，仅次于1556年嘉靖大地震。但是有海外科学家估计，这场地震可能造成至少65万人死亡。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 印度洋大地震（2004年） 2004年12月26日，印尼苏门答腊岛亚齐省西岸160公里处发生地震，震源深度30公里，矩震级9.1到9.3。地震引发了浪高高度达15到30米的巨大海啸。太平洋沿岸总共14个国家被波及，其中受灾严重最严重的地区包括印尼亚齐省、泰国镐立和普吉岛渡假区、斯里兰卡和印度泰米尔邦。当时正值圣诞节的旅游旺季，受灾地区聚集了大量的旅客和本地居民，导致许多在沙滩上享受假期的旅客和在海边工作的当地人被海啸卷到海底，使这次地震不少人成为失踪者。据估计，罹难人数和失踪人数至少有30万人。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 汶川大地震（2008年） 2008年5月12日，中国四川省汶川地区发生大地震。根据中国地震局的数据，此次地震的面波震级达8.2级、矩震级达8.3级，破坏地区超过10万平方公里。截至2008年9月25日，地震共计造成69227人遇难，17923人失踪，374643人不同程度受伤，1993.03万人失去住所，受灾总人口达4625.6万人。是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震，也是唐山大地震后伤亡最惨重的一次。2009年3月，中国国务院宣布将每年的5月12日定为防灾减灾日，加强对民众的教育和对防灾减灾工作的关注。之后中国多地政府和中小学在每年这一天举行防震演习。中小学也开始重视普及“防震减灾”教育。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 海地地震（2010年） 2010年1月12日，加勒比海岛国海地发生里氏7.0级的地震。震中位于海地首都太子港以西南方25公里，震源距离地表13千米左右。国际红十字会估计，受到地震影响的人口大约为300万。海地政府公布的确认死亡人数超过20万。海地国内的一些地区，多达90%的房屋在地震中被摧毁。虽然国际社会提供了大量援助和支持，但是这个人口过剩腐败横行的贫困国家从未从这场灾难中恢复过来。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 日本东北大地震（2011年） 2011年3月11日日本东北地方外海发生矩震级为9.0的大型逆冲区地震。震中位于在宫城县首府仙台市以东的太平洋海域，震源深度测得数据为24千米，并且引发最大爬高40.1米的巨大海啸。这场地震是日本有观测纪录到以来第一个震级超过9的地震。约有2.2万人在灾害丧生，大约40万座建筑被完全摧毁或倒塌。福岛第一核电站受地震海啸影响发生泄漏事故。这次事故在国际核事件分级表（INES）中被分类为最严重的7级。福岛核事故导致在全世界都测量到微量辐射性物质，包括碘-131、铯-137（半衰期为30年）在内。大量放射性同位素因此核事故释入太平洋。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 土耳其—叙利亚地震（2023年） 2023年2月6日凌晨4时17分土耳其南部接壤叙利亚边境地区发生强烈地震，震级达到里氏7.8级，震源深度为17.9千米。地震发生后的凌晨4时17分至4时36分共发生3次地震，规模介于5.6至6.7之间。塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦均有震感。此次地震包括土耳其和叙利亚在内共造成至少36,217人死亡、92,600人受伤，是至少一个世纪以来该区域经历的最强地震之一。 作者: Andreas Noll



台灣氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震發生位置距離陸地相當近，而且是「極淺層地震」；台北位處盆地，加上若民眾置身高樓層，震感會更明顯。

台灣目前研判，7時58的強震為主震，3日上午也陸續發生多起餘震。由於此次震央位於菲律賓海板塊隱沒處的地震好發區域，且能量累積快速，接下來3到4天的餘震規模可能達到6.5至7.0。

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