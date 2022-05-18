 台灣熱議殺警案 廢死團體成箭靶 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2022

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时政风云

台灣熱議殺警案 廢死團體成箭靶

一向被視為民主與人權價值進步的台灣，在死刑存廢議題上的討論卻甚是艱難。每每有重大刑案發生時，除了出現要判死的呼聲，廢除死刑推動團體也會在新聞熱點上成為眾矢之的。

Symbolbild I Justiz I Todesstrafe

台灣近來發生重大刑案，有關死刑存廢的問題也再次引發爭論。

（德國之聲中文網）台灣在週一（8月22日）傳出兩名員警遭到外役監逃犯殺害的消息，事件立刻引起台灣民眾憤慨，台灣立法院長游錫堃也在第一時間表態支持判處犯人死刑。

犯嫌週二（23日）落網之後，除了社會傳出判死呼聲，也有立法委員挖出定讞尚未執行，但仍有冤案疑慮的另一宗「殺警案」死刑犯王信福。台灣媒體鋪天蓋地報導相關新聞，並點名台灣廢除死刑推動團體「廢死聯盟」救援王信福，要求他們針對殺警案發言。

台灣知名媒體人張雅琴甚至週三（24日）在節目上指出「廢死聯盟」有一套「殺警免死劇本」。隔日，一名被害員警家屬要求廢死「滾去十八層地獄」的言論也在各媒體廣傳。

一直保持沉默的「廢死聯盟」25日由執行長林欣怡出面表示，張雅琴的報導是「假新聞」，該聯盟從未對案件發表任何言論。

林欣怡在臉書上強調，「重大刑案剛發生的時刻，並不適合討論死刑存廢」，她說：「在這個全民傷痛的時刻，報導內容能有所節制，避免挑撥情緒、徒增社會對立與仇恨。

她也表示希望媒體深入報導「犯罪被害人保護制度、警察的心理照顧與值勤安全、獄政制度」等議題。

根據台灣長年的民調，台灣死刑支持率一直維持在8成左右，但如果加入「終身監禁不得假釋」，支持率有時候會下降到5成。但重大刑案發生時，支持死刑的民意往往大增，對於案件的憤怒情緒也會轉移至「廢死聯盟」

「廢死聯盟」全名台灣廢除死刑推動聯盟，是由台灣數個人權團體組成，除了做冤案救援之外，也以推動廢除死刑作為終極目標。與大部的台灣非政府組織相同，廢除死刑聯盟以募款和申請補助的方式運作。

全台有38位死刑犯

綜合台媒報導，台灣法務部資料顯示，全台尚未執行死刑的犯人共有38人。台灣法務部長蔡清祥週三（24日）表示，目前38名死刑犯皆聲請憲法審查或再審與非常上訴，因此現階段沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。

台媒指出，在這38人當中有3位殺警死刑犯：蕭新財開槍導致員警1死1重傷；王柏英兄弟檔為搶銀行，持刀砍殺2警，導致警察1死1重傷；而另一位殺警犯王信福今年已高齡70歲，距離案發時間已過了17年，是全台「最高齡死刑犯」。

您认为应该废除死刑吗？

精障亦遭判死

根據「廢死聯盟」2018年的死刑判決報告，自2012年至2018年台灣死刑定讞案件有7件，其中4件當事人有精神疾病或智能障礙。

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死刑不单在中国大陆是一个争议话题，在台湾也是如此。8月31日，台湾对杀害妻女的死刑犯李宏基执行枪决。一些台湾媒体报道了德国政府人权专员对此发表的批评性声明。

世界上190几个国家中，有106个已废除死刑。根据大赦国际的调查，中国虽将其视为国家机密，但在2017年应有上千起死刑处决，比世界上其他国家的总和都来得高。除去中国，世界上死刑执行的比例持续下降。

全球195个国家中，139个已废除死刑，剩下的大多是专制极权国家。一向被视为民主自由的台湾在这个议题上却仍有高达80%以上民众支持死刑。废死在这裡遇到了什麽困难？

「廢死聯盟」法務主任林慈偉當時曾向媒體表示，有些犯人「智商有的是低於60，有的在犯罪之前就有在看精神科門診」，如果依照人權公約，法院在使用死刑上應有所限制，「可是我們的法院還是判死」。

林慈偉提到了台灣2009年在立法院三讀通過《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際》公約，和台灣的《兩公約施行法》。他指出，許多台灣的法官對於國際人權公約內國法化的脈絡不熟悉，造成司法體系無法與時俱進。

在台灣主流民意仍支持死刑的情況下，台灣媒體在報導相關案件時常將「兩公約」和「精障」與「逃死」或「免死」等詞連結在一起，煽動民眾情緒。

林慈偉稱，兩公約包括許多其他人權保障，對未成年者、懷胎婦女也都有不得判處死刑的規定。此外，他也鼓勵民眾不要只透過媒體了解案件，而是實際進入法庭監督審判，了解判決的討論過程。

（綜合報導）

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